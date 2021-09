Hotel in Malbun: Körperverletzung wegen Covid-19-Zertifikat

In einem Hotel in Malbun ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Weil der Hoteldirektor ein Paar aufforderte, das Coronazertifikat vorzuweisen, kam es zu einem Streit. Die männliche Person griff daraufhin den Hoteldirektor an.

Jetzt kommentieren 28.09.2021, 14.36 Uhr