Was St.Galler Gemeindepräsidentinnen zum Frauenanteil sagen

Führungspositionen «Ich war die einzige junge Frau in einem Altherrenklub»: Was St.Galler Gemeindepräsidentinnen zum tiefen Frauenanteil in der Politik sagen Frauen in politischen Ämtern sind untervertreten. Im Kanton St.Gallen gibt es in insgesamt 77 Gemeinden aktuell nur elf Präsidentinnen – bald werden es noch weniger sein. Warum wollen nicht mehr Frauen in die Gemeindeexekutiven? Eine Spurensuche. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie heissen Maria Pappa, Imelda Stadler, oder Christa Köppel. In lediglich elf von 77 St.Galler Gemeinden hat eine Frau das Zepter in der Hand.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bald werden es noch weniger sein. Nach der beschlossenen Fusion startet im Januar 2023 die neue Gemeinde Neckertal. Am 19. Juni wird das neue Gemeindepräsidium bestimmt. Für die Nachfolge von Vreni Wild stehen der amtierende Hemberger Gemeindepräsident Christian Gertsch (SP), Toni Thoma (SVP), Gemeindepräsident von Andwil, sowie der Quereinsteiger Michael Ledergerber zur Wahl. Nach der Ausschreibung der Stelle im August des vergangenen Jahres waren gemäss Werner Raschle, Präsident der überparteilichen Findungskommission, etwa 15 Bewerbungen eingegangen – davon keine einzige weibliche.

Und im Sommer wird in Degersheim ein Mann – der amtierende Ratsschreiber Andreas Baumann – das Gemeindepräsidium der zurückgetretenen Monika Scherrer übernehmen.

Wo bleiben die Gemeindepräsidentinnen im Kanton St.Gallen?

Mehr Ermutigung

Vreni Wild, Gemeinderatspräsidentin Neckertal (FDP). Bild: PD

Vreni Wild trat vor 30 Jahren in den Neckertaler Gemeinderat ein, bevor sie zehn Jahre später zur Präsidentin gewählt wurde. Angefragt worden war aber nicht sie, sondern ihr Mann. Er lehnte ab und empfahl seine Frau.

«Ich hätte gerne eine Frau als meine Nachfolgerin gesehen», sagt die 63-jährige Wild. Doch viele Frauen trauten sich nicht, sich aktiv für eine Führungsfunktion zu bewerben. Und: «Frauen brauchen mehr Ermutigung.»

Um den Anteil der Gemeindepräsidentinnen im Kanton zu erhöhen, würde es laut Wild helfen, wenn Frauen aktiver angefragt und aufgebaut würden. Vor allem sollen auch Frauen, die bereits Erfahrung auf Exekutivebene haben, ermutigt werden, sich für ein Präsidium zu bewerben. Wild sagt:

«In fast jeder Exekutive des Kantons finden sich Frauen, die sich auch für ein Präsidium eignen würden.»

Um den Frauenanteil im Gemeinderat der neuen Gemeinde Neckertal zu gewährleisten oder zu erhöhen, organisierten im vergangenen Dezember und Januar Neckertaler Amtsträgerinnen unter dem Titel «Frau, bring dich ein, wir brauchen dich» diverse Infoanlässe. Nach Anlaufschwierigkeiten nahmen laut Wild letztlich rund 30 Frauen an den Anlässen teil. «Es braucht im Kanton mehr solche öffentlichen Anlässe, die an einem politischen Amt interessierten Frauen aufzeigen, was ein solches konkret beinhaltet, und wie man dieses am besten angeht», sagt Wild.

Als Gemeindepräsidentin stark exponiert

Wild nennt einen weiteren möglichen Grund, der Frauen im Kanton davon abhalten könnte, für ein Gemeindepräsidium zu kandidieren. Viele Frauen heutzutage hätten bereits eine Doppelbelastung mit beruflicher Karriere und Familie. «Dazu noch ein politisches Amt – das ist den jungen Frauen wohl eher zu viel», sagt Wild, und weist darauf hin, dass Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten im Kanton St.Gallen oftmals ein 100-Prozent-Pensum haben.

«Als Gemeindepräsidentin braucht es ein dickes Fell», ergänzt Wild. Als öffentliche Person sei man Anfeindungen ausgesetzt. Dies gelte für Mann und Frau gleichermassen. Der Anstand einiger Leute lasse manchmal schon zu wünschen übrig. «Ich nehme schon an, dass solche Angriffe für Frauen manchmal belastender sind», sagt sie. Sie nähmen vielleicht eher mal etwas persönlich, obwohl das Amt gemeint ist. «Als Gemeindepräsidentin ist man stärker exponiert als Gemeinderätinnen, die Teil eines Gremiums sind.»

Weiter sagt Wild:

«Am Anfang meiner politischen Karriere war ich die einzige junge Frau in einem Altherrenklub.»

Doch sie habe sich schon damals immer akzeptiert und ernst genommen gefühlt. «Heute sollten Frauen in diesen Ämtern eine Selbstverständlichkeit sein, wichtig ist aber, dass sich Frauen auch für solche Ämter zur Verfügung stellen.»

Von der Bürgermusik ins Gemeindehaus

Martina Wäger (Die Mitte), Gemeindepräsidentin von Mörschwil. Bild: Ralph Ribi

Martina Wäger ist 34 Jahre alt und seit einem Jahr Gemeindepräsidentin von Mörschwil. Die Rechtsanwältin kandidierte damals ohne politische Erfahrung für die Nachfolge von Paul Bühler, und wurde konkurrenzlos gewählt.

Wäger vermutet den Hauptgrund für die wenigen Gemeindepräsidentinnen im Kanton St.Gallen darin, dass Frauen weniger oft für ein Exekutivamt angefragt würden. Gemeinderäte aber auch die Präsidien der Ortsparteien seien vielfach männlich dominiert und in diesen Reihen werde nach möglichen Kandidaten gesucht. «Darum ist es essenziell, dass Frauen aktiv für Exekutivämter angefragt werden.»

Vor knapp drei Jahren war Wäger Präsidentin des Organisationskomitees für das 200-Jahr-Jubiläum der Bürgermusik Mörschwil, ein Drei-Tages-Fest. Mehrere Mörschwilerinnen und Mörschwiler hätten sie danach ermutigt, für das Gemeindepräsidium zu kandidieren. Wäger sagt:

«Hätte man mich nicht angesprochen, hätte ich mich niemals beworben.»

Weiter sagt Wäger: «Um im Amt zu bestehen, braucht man eine dicke Haut.» Und: «Frauen exponieren sich weniger gern als Männer. Und als Gemeindepräsidentin ist man nun einmal eine öffentliche Person, die im Rampenlicht steht. Das muss man aushalten können.» Auch das könne ein Grund für die wenigen Gemeindepräsidentinnen sein.

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Rahel Fenini, Gleichstellungsbeauftragte des Kantons St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Frauen seien nicht nur in Gemeindepräsidien untervertreten, sondern in vielen anderen politischen Ämtern ebenso, sei dies auf kommunaler, kantonaler oder nationaler Ebene, betont derweil Rahel Fenini, Gleichstellungsbeauftragte des Kantons St.Gallen. «Auf Gemeindeebene – Exekutive und Legislative – geht diese deutliche Untervertretung der Frauen nicht auf eine systematische Diskriminierung durch die Wählerschaft, sondern auf ein zu kleines Angebot an Kandidatinnen zurück», sagt sie. «Es gilt, Frauen zu ermutigen, sie für ein politisches Mandat zu begeistern und ihnen die Chance zu geben, erste politische Erfahrungen zu sammeln.»

Sie sei überzeugt, dass mehr Frauen zu einem politischen Engagement bereit wären, wenn gewisse strukturelle Faktoren anders wären. Fenini:

«Sitzungen finden oftmals zu Zeiten statt, an denen keine externe Kinderbetreuung verfügbar ist.»

Um hier einen Beitrag zu leisten, könnten Sitzungen tagsüber abgehalten werden oder die Möglichkeit einer Kinderbetreuung während der Sitzungstermine geschaffen werden.

Was müsste sich im Kanton St.Gallen sonst noch ändern, um den Frauenanteil in der Gemeindepolitik zu erhöhen? Fenini verweist auf «Promo Femina», ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Graubünden, an dem auch der Kanton St.Gallen beteiligt ist. Mitte Mai soll in diesem Rahmen ein Online-Tool zur Frauenförderung in der Gemeindepolitik online gehen. Dieses präsentiert auf interaktive Art und Weise zahlreiche Massnahmen, mit welchen Netzwerke, Lokalparteien und Gemeinden zur Frauenförderung in der Gemeindepolitik beitragen könnten.

Maria, Sara, Claudia

Zur Geschlechterdebatte in der Gemeindepolitik sagt Martina Wäger, dass beim Gemeindepräsidium das Geschlecht keine Rolle spielen dürfe. «Der Kandidat oder die Kandidatin muss integer, organisiert, strukturiert und belastbar sein sowie Führungsqualitäten besitzen. Egal, ob Frau oder Mann.» Von einer Frauenquote halte sie deshalb wenig.

«Frauen machen 50 Prozent der ständigen Schweizer Wohnbevölkerung aus», hält Rahel Fenini fest. Es sei essenziell, dass sie die politischen Entscheide, welche das Zusammenleben von allen gestalten, gleichermassen mitprägten. «Exekutiven und Legislativen, die mehrheitlich – oder gar ausschliesslich – aus Männern bestehen, repräsentieren unsere Bevölkerung nicht», sagt Fenini. Und:

«Die Lebenswelten, Erfahrungen und Herausforderungen der Marias, Saras und Claudias müssen ebenso gehört und abgebildet werden, als auch die von Peter, Roland und Diego.»

Erst dann habe man Regierungen und Parlamente, in denen sich die Bevölkerung wiedererkenne.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen