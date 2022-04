Die St.Galler Frühlingsmesse Offa ist nach drei Jahren zurück

Frühlingsmesse «Ich habe eine Riesenfreude, zurück zu sein»: Die Offa öffnet nach drei Jahren ihre Tore wieder Am Mittwoch um 10 Uhr war es so weit: Nachdem die St.Galler Frühlingsmesse zweimal in Folge der Coronapandemie zum Opfer gefallen war, fiel der Startschuss zur 44. Ausgabe. Auch wenn der erste Tag ruhig verlief, hoffen die Aussteller auf eine erfolgreiche Messe. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 20.04.2022, 19.02 Uhr

Die beiden Offa-Stammgäste Silvia Wirth und Gisela Minder stossen auf die erste Frühlingsmesse seit drei Jahren an. Bild: Belinda Schmid

«Keine Zeit!» Kaum hat die Offa begonnen, herrscht in der Moststube schon Hochbetrieb. «Kommen Sie mit Ihren Fragen nach dem Mittagsservice wieder», ruft eine Angestellte und macht sich auf, eine Bestellung entgegenzunehmen.

Die Beiz ganz hinten in der Halle 5 ist ordentlich gefüllt. Einer der Gäste ist Hans Kreis. «Ich komme ab und zu an die Offa, weil mein Chef von hier ist», sagt der 77-jährige Winterthurer, «und wegen der Bratwurst. Die bei uns kannst du ja nicht essen».

Hans Kreis aus Winterthur kommt regelmässig für Messen nach St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Er habe die Offa, «die Pferde und die Möglichkeit, etwas anzuschauen» in den letzten zwei Jahren schon vermisst, sagt Kreis. Dass die Messe jetzt ohne Massnahmen zurück ist, passt ihm. «Ich bin dreimal geimpft und froh, dass ich meine Maske nicht anziehen muss. Aber ich habe eine dabei, falls ich sie doch noch brauche.» Abgesehen davon scheint ihm die Messe nicht besser oder schlechter, aber anders als früher – und vor allem eines: ruhiger.

Das Offa-Fieber lässt auf sich warten

Tatsächlich ist in den Degustationshallen 4 und 5 am Mittwochmittag kurz vor 13 Uhr wenig los; mit dem Andrang in der Moststube können die anderen Aussteller nicht mithalten. Am Stand des Appenzeller Getränkeherstellers Goba sind die drei jungen Frauen hinter der Theke, zwei von ihnen in auffälliger Tracht, unter sich – Gäste sind keine da. Das grosse Offa-Fieber scheint trotz langer Durststrecke noch nicht ausgebrochen zu sein.

Der Andrang auf die Degustationshallen 4 und 5 hielt sich am Mittwochmittag noch in Grenzen. Bild: Belinda Schmid

Diesen Eindruck hat auch Debora Bühler. Sie verteilt am Stand der Käse- und Delikatessenfirma Kündig Feinkost Käseschnitten, bezeichnet den Messeauftakt als «schleppend» und vermutet:

Eliane Enzler, Pian Gumpp, Debora Bühler, David Vincze, Kündig Feinkost AG. Bild: Belinda Schmid

«Vielleicht ist das Wetter zu schön.»

Bühler, die eigentlich Hauswartin ist, arbeitet zum ersten Mal an einem Offa-Stand. Sie sagt: «Es ist eine schöne Abwechslung zu meinem Alltag, aber nach fünf Tagen reicht es dann auch wieder.»

Deutlich erfahrener im Messe-Geschäft ist Alberto Bello, ein Weinhändler aus Dornach im Kanton Solothurn. Über seinen Arbeitgeber Schindelholz sagt er: «Wir sind seit 37 Jahren mit dabei.»

Von der Ruhe in der grossen Halle lässt sich Bello nicht beirren: «Es ist kein Stück anders als sonst. Am Mittwoch ist es meistens bis 16 Uhr ruhig, bevor dann die Riesensause beginnt und bis Samstag dauert.» Der Weinhändler glaubt an eine gute Messe und hat deshalb auch nie gezögert, teilzunehmen.

Alberto Bello, Kundenberater bei der Weinhandelsfirma Schindelholz SA. Bild: Belinda Schmid

«Ich habe eine Riesenfreude, zurück zu sein.»

Die Rückkehr der Offa sei nicht zuletzt wirtschaftlich bedeutend, sagt Bello. Er schätzt, dass sein Arbeitgeber rund zwei Drittel des gesamten Umsatzes an Messen mache, und sagt: «Messen sind Teil unserer Dienstleistung als Weinhändler.»

Mit der ganzen Familie an die Offa

Während in den Degustationshallen fast nur Erwachsene anzutreffen sind, tummeln sich auf dem Offa-Aussengelände in der Sonne Familien mit Kindern. Unter ihnen sind auch Ranja, Nerea und Jara. Die drei Mädchen aus Zürich sind bei ihren Grosseltern in den Ferien und unternehmen zusammen mit ihnen einen Ausflug an die Offa.

«Wir sind seltene Gäste», sagt Grosi Lis Stucki, und Opa Felix Weber ergänzt:

«Wir sind vor allem wegen der Pferde und wegen der Bratwurst hier, wobei ich die immer mit Senf esse.»

Logisch also, dass es Wurst zum Zmittag gab und danach ein Verdauungsritt auf dem Programm stand. Stolz zeigen die drei Mädchen die blau-weissen Abzeichen, die sie eben beim Reiten erhalten haben.

Ranja (6), Nerea (8) und Jara (10) sind vor allem wegen der Pferde an der Offa. Bild: Belinda Schmid

Damit ist der Offa-Tag für die fünf Ausflüglerinnen und Ausflügler aber noch lange nicht vorbei. Lis Stucki sagt: «Wir müssen noch zum Bäcker, um das Brot, das wir selbst gebacken haben, abzuholen.» Und auf die Frage, wo es als Nächstes hingehe, antworten die drei Mädchen einstimmig: «Auf das Riesenrad!»

Die Stammgäste sind zurück

Entspannter geht es weiterhin drinnen zu und her. An Alberto Bellos Stand haben sich mit Silvia Wirth und Gisela Minder zwei Offa-Stammgäste eingefunden. Wirth sagt: «Wir gehen jedes Jahr jeweils am ersten Messetag an die Offa und an die Olma.» Minder erklärt: «Das ist einerseits eine Tradition und andererseits wollen wir immer wissen, was es Neues gibt.»

Alberto Bello nimmt sich Zeit für Silvia Wirth und Gisela Minder. Bild: Belinda Schmid

Dass im Vergleich zur Olma, die vergangenen Herbst noch mit Zertifikatspflicht stattgefunden hatte, jetzt auch die letzten Schutzmassnahmen gefallen sind, ist für Wirth, Minder und Bello in Ordnung. Der Weinhändler Alberto Bello verweist auf die Eigenverantwortung und sagt: «Meine Arbeit beruht stark auf Gestik und Mimik. Ohne Maske ist es einfacher, Emotionen zu vermitteln.» Für Wirth kommt es gelegen, dass am ersten Messetag noch nicht allzu viel los ist. «Wenn es hier voll wäre, würde ich eine Maske tragen.»

So aber können Wirth und Minder die Tradition ihrer Offa-Besuche unbekümmert weiterführen. Gisela Minder sagt:

«Wir haben die Offa vermisst, vor allem, weil man hier immer alte Bekannte wiedersieht.»

Und auch Silvia Wirth freut sich besonders über den ersten Besuch seit drei Jahren, denn: «Ich hätte eigentlich arbeiten müssen.»

