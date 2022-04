Vorbereitungen für die bevorstehende Offa laufen auf Hochtouren

Frühlingsmesse «Eine einfach normale Offa»: Nach zwei Jahren Zwangspause laufen die Vorbereitungen für die Frühlingsmesse auf Hochtouren Bald ist das unbeschwerte Leben zurück auf dem St.Galler Olma-Messegelände. Die 44. Frühlings- und Trendmesse kann dieses Jahr ohne jegliche Coronamassnahmen durchgeführt werden. Das Interesse seitens der Aussteller sei aufgrund der langen Pause stark gestiegen, sagen die Verantwortlichen. Viviana Troccoli 12.04.2022, 18.59 Uhr

Der Gartenbereich wird seit mehr als einer Woche aufgebaut. Bild: Benjamin Manser

Ein vollständig beladener Lastwagen fährt durch das Tor ins Messegelände, ein Mann transportiert auf einem Gabelstapler kleinere Waren für den Aufbau. In der Aussenhalle 9 wird der Sand auf dem Reitplatz verteilt. Eine Fahne nach der anderen wird auf der Tribüne der Arena aufgezogen. Noch lässt sich nur erahnen, dass schon in wenigen Tagen galoppierende Pferdehufe den Staub auf dem Arenaplatz aufwirbeln werden.

Nach zweijährigem Ausfall der St.Galler Offa aufgrund der Coronapandemie können sich in einer Woche Besucherinnen und Besucher wieder ins Getümmel stürzen. Erst nach dem Entscheid des Bundesrates Mitte Februar, die meisten Coronamassnahmen fallen zu lassen, fiel der definitive Startschuss für die diesjährige Offa. Auch in den Pandemiejahren 2020 und 2021 hätten die Olma-Messen immer mit einer Durchführung der Offa geplant, sagt Bereichsleiterin Katrin Meyerhans.

Katrin Meyerhans, Bereichsleiterin der Olma-Messen St.Gallen. Bild: Michael Huwiler

«Wir waren mit angezogener Handbremse unterwegs.»

Der Vorbereitungen für die Offa hätten rund zehn Monate gedauert, bis «alle Partner mit im Boot waren». Die Unsicherheit über einen möglichen dritten Ausfall der Offa blieb lange Zeit bestehen. Trotzdem wurde eine Verkleinerung des Budgets nicht in Betracht gezogen.

Grosses Interesse seitens der Aussteller

Vom 20. bis 24. April werden die Türen zum Messegelände geöffnet. Die Offa läutet zugleich den Start ins Messejahr ein. Dies aufgrund der abgesagten Fachmesse Tier&Technik und der Immo Messe Schweiz. Olma-Direktorin Christine Bolt freut sich über den bevorstehenden Neustart:

Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Wir können endlich wieder Menschen zusammenbringen und Erlebnisse schaffen.»

Es werde eine «einfach normale» Frühlingsmesse – ohne Coronamassnahmen und Einschränkungen. Wie gross der Besucherandrang werde, bleibe offen. Man sei sich aber bewusst, dass sich gewisse Besucherkreise noch zurückhalten.

Das Interesse seitens der Aussteller sei aufgrund der langen Pause stark gestiegen. Mit rund 430 Ausstellern erreicht die Offa in diesem Jahr bereits wieder 85 Prozent des Buchungsstands von 2019 – damals waren es 505 Aussteller.

Von Kulinarik über modische Trends bis hin zu Blumen

Das Rahmenprogramm ist breit gefächert: Kulinarische Köstlichkeiten erwarten die Besucherinnen und Besucher bei der Genussinsel, viermal täglich steht die traditionelle Modeschau auf dem Programm. Koch Claudio di Principe kreiert in der Show «Zu Tisch an der Offa» kulinarische Höhepunkte, und die Besucherinnen und Besucher erfahren, welche aussergewöhnlichen Esskreationen mit der Olma-Bratwurst gezaubert werden können. Über zwei Hallen hinweg erstreckt sich der Gartenbereich, welcher seit mehr als einer Woche im Aufbau ist. Die Stiftung Suchthilfe klärt über die Risiken des Kokainkonsums auf, und die Freiwilligenorganisation Benevol informiert am längsten Ausstellungsstand der Messe (42 Meter) über ihre Arbeit. Und die jüngeren Besucherinnen und Besucher können in der Halle 9 mehr über die Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik erfahren.

Auf dem Aussengelände präsentiert sich die zur Offa gehörende Pferdemesse. Als Highlight nennt Leiterin Estela-Maria Hummel die Pferdeshow mit Livemusik von Barbara Steiger. Die Planung sei wegen eines Zuchtstopps aufwendiger als sonst gewesen. Hummel betont:

«Die Messe zu organisieren, war wahnsinnig anspruchsvoll.»