Frühlingserwachen im Thurgau: Wo Primeln bereits im Winter blühen

FRÜHLINGSERWACHEN Wo der Frühling im Winter blüht: In der Thurgauer Gärtnerei Kipper zeigen Primel, Hyazinthen und Veilchen ihre Farben Schon als Kind half Günter Kipper für ein Sackgeld in der Gärtnerei seiner Eltern mit. Mittlerweile hat er den Betrieb in Güttingen mit seiner Frau Claudia übernommen. Dort sind die Blumen schon früher aus dem Winterschlaf erwacht. Chiara Gerster Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Günter und Claudia Kipper leiten die Gärtnerei Kipper in Güttingen. Bei ihnen ist der Frühling schon länger erwacht. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein regnerischer Spätwintermorgen in Güttingen. Der Bodensee wellt sich unruhig und die Apfelfelder auf dem Weg zur Gärtnerei und dem Pflanzencenter Kipper sind noch kahl. Zehn Minuten ausserhalb des Thurgauer Dorfes stehen an die 20 Gewächshäuser. Im ersten befindet sich der Laden der Gärtnerei. Beim Betreten strömt einem der Duft von Hornveilchen, Hyazinthen und Primeln entgegen, im Raum blüht es in allen Farben und es ist angenehm warm. Während sich der Frühling draussen noch müde die Augen reibt, ist er hier bereits erwacht.

Günter Kipper teilt mit seiner Frau Claudia das Betriebsinhaberamt des Pflanzencenters. Im Saisonflorbereich verkaufen sie Blumen, die bereits jetzt draussen gepflanzt werden können – sie sind winterhart oder können auch einmal einer Reife standhalten. Die Frühlingsblumen blühen hier schon früher als in den Hausgärten. Gänseblümchen spriessen im Freien beispielsweise erst im April – hier aber zeigen sich bereits besonders grosse Exemplare in ihrer vollen Pracht.

Im Moment gehen vor allem die Primeln und Mini-Narzissen gut weg. Die Kundinnen und Kunden seien im Schnitt über 50. «Die Jüngeren müssen das erst noch entdecken», sagt Kipper. Über die letzten Jahre haben allerdings auch vermehrt junge Leute einen Blumeneinkauf im Pflanzencenter gemacht. «Möglicherweise wurden durch den Lockdown neue Interessen geweckt», sagt der Gärtner. Man höre es auch sonst in der Branche.

Eine Mitarbeiterin richtet die Narzissen im gärtnereieigenen Blumenladen an. 2020 mussten die Kippers viele dieser Frühlingsblumen wegwerfen. Bild: Ralph Ribi

«Der Beginn der Pandemie war aber auch für uns ein Schock», sagt Kipper. Die Läden waren geschlossen und als sie nicht einmal mehr in den Migros-Filialen Blumen verkaufen durften, habe er fast die Hoffnung verloren. «Das war bitter.» Die Gärtnerei startete einen Onlineshop, dieser lief gut und als die Läden wieder öffnen durften, habe man vieles kompensieren können. «Es wurde wirklich alles verkauft.» Der Shop sei schnell wieder unbedeutend geworden, sagt Kipper: «Die Menschen wollen unsere Blumen sehen und riechen – das ist etwas Emotionales.» Nur die Ware vom März und Anfang April habe man wegwerfen müssen – die Saison war vorbei. «Ende April will niemand mehr Osterglocken.»

Die Blumen landeten auf dem einem der beiden grossen Komposthaufen auf dem Gärtnereiareal. Die Erde, die hier entstehe, werde erst auf 100 Grad erhitzt, dadurch sterilisiert, gemischt und dann als Blumenerde wiederverwendet.

Wenig weit vom Kompost entfernt befindet sich ein riesiges Foliengewächshaus. Bereits von draussen ist die grosse Farbenpracht der Blumen zu erkennen. «Hier blühen Primel und einige verfrühte Lewisia», sagt Kipper. Wenn der Wind an die Folien bläst, versteht man hier drin das eigene Wort nicht mehr. Auch die Temperatur ist höher – 14 Grad. «Geheizt wird bloss auf zwei oder drei Grad», sagt Kipper. Den Rest erledige die Sonne. «Hier ist der Treibhauseffekt ausnahmsweise willkommen.»

In diesem Foliengewächshaus haben die Kippers den Winter über Frühlingsblumen gezüchtet – nun sind sie verkaufsbereit. Bild: Ralph Ribi

Weder einheimisch noch «Ur-Primel»

Bei den Kippers wachsen keine Tropenpflanzen, sie haben sich auf Saisonblumen spezialisiert. An ihnen gefällt Kipper das schnelle Wachstum: «Orchideenblüten stellen zwar optisch alles in den Schatten, sind aber stinklangweilig in der Kultur.» «Saison» bedeute nicht, dass alle Pflanzen ursprünglich aus der Gegend stammten. «Wenige Blumen hier sind wirklich einheimisch», sagt Kipper. So komme Grossmutters Granium ursprünglich aus Südafrika und die Tulpe aus dem Nahen Osten. Auch die eigentlich einheimische Primel habe als Zuchtform nicht mehr viel mit der «Ur-Primel» zu tun. «Während der Jahrzehnte Zuchtarbeit und Selektion ging es darum, möglichst schöne und pflegeleichte Blumen zu kreieren.» Dadurch sei auch der Energieaufwand für die Pflanzen gesunken. Je nach Pflanzenkultur und Wetterbedingungen variiere die Menge an Energie, die in einem Gewächshaus benötigt wird, aber stark. Einige Räume müssen sogar gekühlt werden.

Günther Kipper zeigt im Kühlraum seine Sprösslinge. Diese kommen später in den Wiederverkauf. Bild: Ralph Ribi

Denn nicht einmal in der Gärtnerei Kipper herrschen überall Frühlingstemperaturen. Im Kühlraum frieren Sprösslinge bei winterlichen null Grad. Kipper zieht einen Stapelbehälter aus dem nächstgelegenen Gestell. Darin stehen Blumenzwiebeln in Reih und Glied. Sie alle zeigen bereits ihre grünen Blätter – mit Blühen müssen sie noch warten. «Für den Handel verkaufen wir die Blumenzwiebeln ab Kühlraum», sagt Kipper. «Ihre Blüten zeigen sie erst in den Blumenläden oder bei den Leuten zu Hause.» Die meisten Pflanzen der Kippers kommen in den Wiederverkauf. Die Gärtnerei beliefert die Migros-Genossenschaft und Blumenbörsen in Mörschwil und Wangen. «Blumenbörsen sind quasi der TopCC für Gärtnerinnen und Floristen», sagt Kipper. «So findet man unsere Blumen in Läden in der Ostschweiz, in Zürich, im Aargau und bis in die Innerschweiz.»

Belarussischer Dünger auf Zweijahresvorrat

Mitten auf den vier Hektaren Produktionsfläche steht ein grosses Holzgebäude. «Düngerlager» steht auf dem Schiebetor. Im Moment lagern die Kippers hier mehr Dünger als in vergangenen Jahren: «Wir haben schon für dieses und nächstes Jahr eingekauft.» Denn die Düngerpreise steigen stark an und die Verfügbarkeit sei unsicher. Einerseits wegen Corona, andererseits wegen der politischen Unsicherheiten in Belarus. «Von da kommt der Grossteil unseres Kalidüngers.»

Verdreifachte Düngerpreise: Politische Unsicherheiten verursachen eine Düngerknappheit Die instabile Lage in Belarus und der Krieg in der Ukraine beeinflussen die Düngerpreise und verringern das Düngerangebot in der Schweiz. «Dünger ist im Moment sehr knapp und teuer», sagt Andrea Neuenschwander, Leiterin Marketing von Hauert HBG Dünger AG in Grossaffoltern. Hauert ist der einzige Schweizer Produzent, der Spezialdünger für Gärtnereien herstellt und vermarktet. Ein grosser Teil der Dünger mit den Pflanzennährstoffen Kali und Phosphor, die in der Schweiz gebraucht werden, stamme aus Belarus. «Durch das dortige Embargo ist es schwieriger, an diese Dünger zu kommen», sagt Neuenschwander. «Nun sind einige Preise durch den Krieg in der Ukraine nochmals angestiegen.» Im Vergleich zur Marktsituation vor zwei Jahren haben sich die Düngerpreise teils verdoppelt oder sogar verdreifacht. Auch Spekulation habe die Düngerpreise ansteigen lassen.

Von Patentkäufern und Patentdieben

In einem «Warmhaus» befindet sich die Anzucht – hier werden Blumen bei 18 Grad vermehrt. Um neue Sorten zu erhalten, wird in der Gärtnerei selektioniert. «Wie bei den Viren gibt es immer mal wieder eine Zellmutation», erklärt Kipper. «Wir wählen dann die speziellen Pflanzenteile aus und machen daraus Stecklinge.» Werden diese weitervermehrt, entstehe eine neue Sorte. «Mein Vater hat die Sorte ‹Kiss› der Erika selektioniert», sagt Kipper. Diese Erika blühe in einem besonders dunklen Rot und besonders spät. Deshalb befindet sich die Herbstblume jetzt noch im Sortiment der Kippers.

Während die Calluna (hinten) in tiefem Rot blüht, ist die Erika (vorne) schon beinahe verblüht. Bild: Ralph Ribi

Günter Kipper selbst vermehrt Calluna und Erika. Er habe vor einigen Jahren selbst eine eigene Erika-sparsa-Züchtung patentieren lassen. Weil die Sorte aber sehr aufwendig in der Vermehrung war, habe er das Patent verkauft. Nun werde «seine Erika», mit dem speziellen gelben Laub, in Deutschland im grossen Stil gezüchtet. «Ab und zu kaufe ich da auch ein paar Exemplare meiner Erikaart.»

Er habe auch andere Arten patentieren lassen wollen. Ihm seien dann aber schon andere Gärtnerinnen und Gärtner zuvorgekommen: «Die gleiche Mutation kann halt in verschiedenen Betrieben vorkommen.» Andere neugezüchtete Arten habe er vor dem Patentieren an Kollegen ausgeliehen. «Auf dem Patentamt hiess es dann, das haben wir schon», sagt Kipper. «So lernt man gewisse Kollegen besser kennen.»

Der Chef mit dem grünen Daumen

Die Eltern von Günter Kipper hatten die Gärtnerei 1967 in Kreuzlingen gegründet. Sieben Jahre später zogen sie nach Güttingen um. Kipper lernte von klein auf Blumen zu pflegen und in der Gärtnerei mitzuhelfen – für ein Sackgeld. «Zu Beginn machte ich es wegen des Gelds, irgendwann wegen der Freude am Gärtnern.» Er lernte selbst Gärtner und machte die Meisterprüfung. «Nach einigen Wanderjahren kehrte ich in den Familienbetrieb zurück», sagt Kipper. 1995 übernahm er die Gärtnerei seiner Eltern.

Claudia Kipper im Blumenladen. In einigen Jahren soll ihr Sohn Daniel das Familienunternehmen in dritter Generation übernehmen. Bild: Ralph Ribi

«Jetzt spiele ich Chef», sagt der Meistergärtner und lacht. Er sei aber noch im Tagesgeschäft tätig und bestrebt, immer ein bisschen Gärtner zu bleiben. «Wenn ich ausschliesslich in die Administration wollte, hätte ich eine kaufmännische Lehre gemacht.» Uns ist es allgemein wichtig, dass alle im Team auch zum Gärtnern kommen. «Der grüne Daumen geht sonst verloren.» Und um beispielsweise das Gespür fürs Wetter nach einer Gärtnerpause wieder zurückzugewinnen, benötige man eine Weile – der grüne Daumen brauche seine Zeit um «nachzuwachsen». Auch für einen Nachfolger ist bereits gesorgt. Sohn Daniel Kipper ist ebenfalls Gärtner geworden und absolviert bald die Meisterprüfung. In einigen Jahren soll der junge Gärtner den Betrieb übernehmen.

Draussen wagen sich immer mehr Sonnenstrahlen zwischen der Wolkendecke hervor und zeichnen einen Regenbogen über das Nachbardorf Altnau – ein erster Bote des Frühlings in der Aussenwelt.

Auch eine Biene hat bereits die Frühlingsluft in der Gärtnerei Kipper geschnuppert. Bild: Ralph Ribi

Das Einmaleins der Frühlingsblumen

Bild: Ralph Ribi

Primel ­– Klassiker und Kampfartikel

In den Gärtnereien sind Primeln die meistverkauften Frühlingsblumen. Ihre farbenprächtigen Blüten zeigen sich von Februar bis Mai. Der typische Frühlingsblüher ist jedoch mit viel Vermarktungsrisiko verbunden, sagt Günter Kipper, Betriebsleiter der Gärtnerei Kipper. «Primeln sind ein typischer Kampfartikel.» Das heisst: Der Konkurrenzdruck unter den Anbietern ist gross, denn die Blume sei bei der Kundschaft beliebt – ausser wenn lange Schnee liegt. «Dann ist jeder Handgriff schon zu teuer.»

Bild: Getty

Bellis – Grosskind vom Gänseblümchen

Die buschige Frühlingsblume ist eine der wenigen Pflanzen aus der Gärtnerei Kipper, die wirklich aus Mitteleuropa stammt. «Bellis ist ursprünglich einheimisch», sagt Günter Kipper. Denn die «Vorfahren» der Frühlingsblumen sind gemäss Website der Gärtnerei niemand anderes als die gewöhnlichen Gänseblümchen, die überall auf Wiesen und Rasenflächen zu finden sind. Bellis ist eine Zuchtform. «Sie werden auch Müllerblümchen genannt», heisst es auf der Website weiter.

Azaleen – Faszinierende «Grossmutterpflanze»

Bild: Ralph Ribi

Azaleen gehören zur Gattung Rhododendron und blühen den Winter durch – je nach Sorte bis März oder April. Dadurch sind sie nicht die typische Frühlingsblume. Die immergrünen Sträucher mit den leuchtenden Blütenblättern sind jedoch im Moment die Lieblingsblumen von Kipper: «Ich finde jede einzelne Blüte faszinierend.» Azaleen seien eine eher traditionelle Pflanze und die Zielgruppe eher älter. Kipper sagt: «Man sagt ihr leider auch abfällig «Grossmutterpflanze».

Hornveilchen ­– Klein aber beliebt

Bild: Getty

Auf der Website der Kippers werden Hornveilchen als «kleine Geschwister der grossblumigen Stiefmütterchen» beschrieben. Die kleine Pflanze trägt ein Horn an seiner Blüte und blüht von März bis Oktober. Das Veilchen ist ein typischer Frühlingsblüher. «Im Frühling verkaufen wir meist eine besonders hohe Stückzahl an Blumen», sagt Günter Kipper. «Denn zu dieser Jahreszeit ist jeweils die Nachfrage nach kleineren Blumen – wie dem Hornveilchen – gross.»

Hyazinthen – Süsse Kletterer

Bild: Getty

Hyazinthen erkennt man besonders an ihrem süssen Duft. Ihre Blütezeit dauert von Dezember bis April. Heutige Gartenhyazinthen sind überwiegend Züchtungen. «Die Wildart der Hyacinthus orientalis ist in felsigen Hängen und Schotterfluren im Mittelmeerraum und im Orient zu Hause», heisst es auf der Website der Gärtnerei Kipper. Dort wachse sie sogar in Höhen bis zu 2000 Meter. Aber Achtung: Hyazinthen sind, wie die meisten Zwiebelpflanzen, unbekömmlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen