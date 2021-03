Fridays for Future «Endlich wieder Menschen, endlich wieder Plakate basteln – das hat mir gefehlt»: St.Galler Klimastreikende melden sich zurück Nach einer pandemiebedingten Pause plant die Klimabewegung im Kanton St.Gallen ihr Comeback. Zwei Klimastreikende der ersten Stunde verraten, was demnächst zu erwarten ist. Rossella Blattmann 10.03.2021, 12.00 Uhr

Demo der Klimastreikenden in der St. Galler Innenstadt, März 2019. Bild: Urs Bucher

Die Uzwilerin Anna Miotto, Klimaaktivistin und neue Präsidentin der Juso des Kantons St.Gallen Bild: David Grob

Es ist ruhig geworden um die Klimajugend. Im vergangenen Jahr machte Covid-19 den jungen Klimastreikenden einen Strich durch die Rechnung – auch in der Ostschweiz.

Ist das Kollektiv Klimastreik St.Gallen während der Pandemie verstummt? Aktivistin Anna Miotto (19) verneint. «Wir waren nicht gleich laut, aber wir waren präsent», sagt die Uzwilerin. Die St.Galler Maturandin Miriam Rizvi (19), Klimastreikende der ersten Stunde, bestätigt:

Die St.Galler Maturandin und Klimaaktivistin Miriam Rizvi Bild: PD

«Wir sind zwar leiser geworden, doch noch lange nicht verstummt.»

Das Kollektiv habe während der Pandemie viel Online-Arbeit geleistet und mache vor allem via Social Media auf seine Anliegen aufmerksam. Zudem habe man für die älteren Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten einen Newsletter eingerichtet. «Unsere Bewegung hatte zwar ihren Ursprung an den Schulen, doch es sind längst nicht mehr nur Jugendliche Teil davon», sagt Miotto.

Sitzstreik in der Marktgasse

Beim Aktivismus via Facebook, Instagram und Zoom fehlt gemäss Miotto ein wichtiges Element: die physische Präsenz, das Gemeinsame, der Austausch mit anderen Klimastreikenden. Also das, womit die Klimastreikenden Aufmerksamkeit erregten. Doch das soll sich bald ändern. Am Freitag, 19. März, finden in mehreren Schweizer Städten als Teil eines internationalen Klimastreiktags Sitzstreiks statt. Auch in St.Gallen ist in der Marktgasse von 12 bis 15 Uhr eine Aktion geplant. «Die Polizei St.Gallen hat den coronakonformen Sitzstreik – mit Abstand und Maske – für bis zu 150 Teilnehmende genehmigt», sagt Miotto. Dies bestätigt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Geplant sind laut Miotto ein Quiz, Musik, verschiedene Reden und auch Poetry Slam, alle 30 Minuten soll es einen Input geben. Präsenz zu markieren, sei das Hauptziel des St.Galler Anlasses. «Die Leute sollen sehen: ‹Wir sind wieder da! Und die Klimakrise ist alles andere als bewältigt!›». Die Vorfreude bei der 19-jährigen Uzwilerin ist gross.

«Endlich wieder Menschen, endlich wieder Demomaterial mit dem Leiterwagen abholen, Plakate basteln. Das hat mir gefehlt.»

Rizvi fügt hinzu: «Ich freue mich darauf, endlich wieder live vor Ort, mit anderen Menschen, für das Klima zu streiken. Die Gemeinschaft, die aus der Bewegung entstanden ist, habe ich vermisst.»

Das Motto des Streiktages lautet: «Keine leeren Versprechungen». Dazu sagt Rizvi: «Die Schweizer Politik soll die Forderungen der Klimastreik-Bewegung ernst nehmen und keine leeren Versprechungen mehr machen.» So soll die Schweiz bis 2030 im Inland Netto-Null Treibhausgasemissionen ohne Einplanung von Kompensationstechnologien verursachen.

ETH-Studium und Parteipräsidium

Anna Miotto hat im Sommer 2020 die Matura an der Kantonsschule Wil bestanden. Nach einem Praktikum bei Bühler in Uzwil studiert Miotto im zweiten Semester Maschinenbau an der ETH Zürich – momentan im Fernunterricht. Einen Vorlesungssaal habe sie praktisch noch nie von innen gesehen, sagt Miotto leicht wehmütig.

Miotto, die mit ihrer Familie in Uzwil wohnt, ist seit Ende Februar auch die neue Präsidentin der Juso des Kantons St.Gallen. Trotz des neuen Amtes und des anspruchsvollen Studiums will Miotto weiter Teil des Kollektivs Klimastreik St.Gallen bleiben. «Ich mache es einfach zu gerne», sagt die Co-Sprecherin des St.Galler Klimastreiks. Die Aktivistinnen der ersten Stunde machen sich auf zu neuen Ufern und bleiben dennoch Teil des Kollektivs - gibt es ein Nachwuchsproblem? Ist etwa das Interesse der Jugendlichen am Klimastreik verblasst? «Nein. Wir beobachten eigentlich eher das Gegenteil», sagt Miotto. Momentan gebe es viele neue engagierte Kimastreikerinnen und Klimastreiker im Team.

Die Matura steht vor der Tür

Miriam Rizvi wohnt in einer Wohngemeinschaft in St.Gallen und befindet sich im Maturajahr an der Kantonschule Burggraben. Dem Ort, wo am 21. Dezember 2018 der erste St.Galler Klimastreik stattfand, bevor sich die Bewegung vergrösserte und der Streik von der Kanti in die St.Galler Innenstadt verlegt wurde.

Nach der Matura im Juni will die St.Gallerin in der Gallusstadt bleiben und ein Zwischenjahr einlegen. «Wenn alles klappt, kann ich im August ein Praktikum im Waldkindergarten der Stadt St.Gallen absolvieren», sagt Rizvi. Im Herbst 2022 möchte sie in Konstanz ein Soziologiestudium beginnen. Sie werde auch nach der Matura politisch aktiv bleiben, nicht nur im Kollektiv Klimastreik St.Gallen.

Grosse Pläne für den Sommer

Was passiert nach dem 19. März? Die nächste grosse Aktion der Klimabewegung findet bereits im Mai statt. Am 21. Mai ruft die Klimabewegung zum «Strike for Future» auf. Zahlreiche Organisationen, auch Gewerkschaften, werden laut Miotto am «Strike for Future» teilnehmen. Zurzeit würden dafür in der ganzen Ostschweiz Regionalgruppen gegründet. Laut Rizvi entscheiden die Regionalgruppen individuell, was für Aktionen sie am 21. Mai planen.

Wird es an diesem Tag eine Grossdemonstration geben? Das bleibt laut Miotto aufgrund der unsicheren epidemiologischen Lage noch offen. Eine Demonstration durch die St.Galler Innenstadt ist laut Rizvi aufgrund der Pandemie eher unwahrscheinlich, sagt sie. Eine Velodemonstration sei aber durchaus denkbar.

Laut Jonas Kampus vom nationalen Klimakollektiv soll es im Sommer «dort, wo die Emissionen verursacht werden» eine Aktion geben, die noch spektakulärer als die Besetzung des Bundesplatzes im September sein soll. Anna Miotto und Miriam Rizvi bestätigen, dass etwas Grosses geplant sei. Mehr wollen die Aktivistinnen nicht verraten.