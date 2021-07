Grundstück einer Sekte im Toggenburg wird zwangsversteigert

Freikirche Das frühere Gemeindehaus von Wildhaus wird zwangsversteigert: Radikal-religiöse Gruppierung plant dort «heiliges» Wohnhaus, liess aber Hypothekarschulden auflaufen Das Grundstück einer Gruppierung mit sektenähnlichem Hintergrund in Wildhaus soll im September versteigert werden. Der Grund dafür sind Grundpfandschulden bei der regionalen Raiffeisenbank. In der Nachbarschaft, die das Bauprojekt mit Einsprachen bekämpft, und bei den Behörden kann von Erleichterung aber noch keine Rede sein. Marcel Elsener 09.07.2021, 05.00 Uhr

Die Visiere stehen seit Jahren: das alte Gemeindehaus im Dorfkern von Wildhaus. Bild: PD

Im Obertoggenburg reibt man sich die Augen: Das frühere Gemeindehaus von Wildhaus, das einer christlich-fundamentalistischen Gemeinschaft gehört, soll versteigert werden. Ein geplanter Umbau sollte dort einen «heiligen Ort» mit acht Wohnungen für Mitglieder der Bionarc-Genossenschaft begründen, hinter der allem Anschein nach die radikal-religiöse Gruppierung The Team des greisen spirituellen Führers Klaus Pesch steht. Ende Juni wurde die «betreibungsamtliche Grundstücksteigerung infolge Pfandverwertung» durch das Betreibungsamt Wildhaus-Alt St.Johann in den amtlichen Organen publiziert. Einschlägige Immobilienfirmen haben die Anzeige in ihre Internetangebote aufgenommen.

Demnach kommt das Wohn- und Geschäftshaus mit Umschwung und einer Gesamtfläche von 1150 Quadratmetern zum Schätzwert von 950'000 Franken am 24. September unter den Hammer. Bis am 13. Juli müssen Pfandgläubiger und Dienstbarkeitsberechtigte ihre Forderungen eingeben, am 17. und 18. August kann das Gebäude besichtigt werden. Die Verwertung erfolge «auf Verlangen des Grundpfandgläubigers an erster Stelle», heisst es in der Anzeige. Mit anderen Worten: Die Bionarc-Genossenschafter, darunter die früheren Hauskäufer und Mieter, haben ihre Hypothekarschulden bei der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg nicht bezahlt. Die Bank will dies «aufgrund des laufenden Verfahrens» sowie mit Verweis auf das Bankkundengeheimnis weder bestätigen noch dementieren.

Baustreit vor Verwaltungsgericht hängig

Ist der freikirchliche Spuk im Wildhauser Dorfzentrum zu Ende? Oder, auf die Adresse angespielt: Hat es sich für die angebliche Endzeitbewegung ausgetanzt im Tanzhaus 3? Die Frage bleibt bis zum Datum der Versteigerung offen. Gemeindepräsident Rolf Züllig darf die «brisante Sache» nicht kommentieren, wie er sagt. Das liegt vor allem an der langjährigen baurechtlichen Auseinandersetzung um eine Zufahrtsstrasse und um das Wohnbauprojekt, in der die Gemeinde Partei ist – ein zweites laufendes Verfahren, das alle Beteiligten offenbar zur äussersten Zurückhaltung zwingt.

Rolf Züllig, Gemeindepräsident Wildhaus-Alt St.Johann (parteilos). Bild: PD

Aufgrund von Einsprachen aus der Nachbarschaft ist das Bauprojekt mehrfach abgeändert worden; nachdem das kantonale Baudepartement den Einsprechern recht gegeben hat, ist der Fall nun vor Verwaltungsgericht hängig. Züllig wiederholt, was er unserer Zeitung schon vor einem Jahr sagte: Die Bionarc-Genossenschafter seien «nie negativ aufgefallen» und die Gemeinde habe rechtlich keine Handhabe, gegen eine freikirchliche Gruppe vorzugehen. «Dass sie ihre baurechtlichen Mittel ausschöpft, ist berechtigt.»

Schuldner kann Versteigerung bis zuletzt verhindern

Auf Spekulationen über die finanzielle Situation der Grundeigentümer und mögliche Kaufinteressenten will sich der Gemeindepräsident nicht einlassen. Züllig sagt:

«Wir sehen dann, ob es zur Versteigerung kommt.»

Tatsächlich könnte die Genossenschaft ihre Schuld bis am Stichtag begleichen, oder wie es betreibungsamtlich heisst: «Im Falle der Auslösung fällt die Steigerung dahin.»

Ob Behördemitglieder oder Einwohner, die sich mit der radikal-religiösen Gruppe befassten, zweifeln die meisten daran, dass es zur Versteigerung kommt. Die betreibungsamtliche Massnahme entspreche der schlechten Zahlungsmoral der Hausbesitzer und früheren Mieter, die schon mehrfach betrieben werden mussten. Unklar sei, ob die Genossenschafter kein Geld besässen oder aber die Zahlungsrückstände System hätten. Fest steht, dass der Toggenburger Konkursrichter im Januar 2020 über die Bionarc Konkurs eröffnet hatte. Doch konnte dieser noch abgewendet werden: Das Kantonsgericht hiess eine Beschwerde gut, worauf die Verfügung wieder aufgehoben wurde.

Wildhaus als «heiligen Ort» auserkoren

Kann die Bionarc das nötige Geld auftreiben oder gibt sie ihre 2013 angemietete und später gekaufte Stätte in Wildhaus auf? Die Genossenschaftsverwalter Daniel D. Rupf, der als rechte Hand von The-Team-Anführer Klaus Pesch gilt, und Daniel D. Schönenberger, der in Wildhaus eine Werbeagentur betreibt (Panorama Consulting), liessen telefonische und schriftliche Anfragen unserer Zeitung unbeantwortet. Gemäss Aussagen von Aussteigern der Glaubensgemeinschaft haben Prophet Pesch und seine Glaubensgenossen mittels erzwungener Fronarbeit und Privatkrediten von Mitgliedern eine Reihe von «heiligen Orten» aufgebaut: in einer Villa in Stein am Rhein, in einem Schulungszentrum im süddeutschen Öhningen, auf einem grossen Landstück im australischen Mandurah und eben in Wildhaus.

Im Toggenburg, wo einige Freikirchen beheimatet sind, sieht die Gruppierung laut dem Sektenexperten Hans-Georg Schmid ein interessantes Umfeld, um Mitglieder anzuwerben. Obwohl wahrscheinlich von Nachwuchs- und Geldproblemen bedrängt, dürfte sie diesen Ort nicht leichtfertig preisgeben, meinen Beobachter. Ob die «gläubigen Christen und Unternehmer», wie sich Rupf und Schönenberger im Gemeindehaus vorstellten, eine harmlose freikirchliche Gruppierung sind, bleibt dahingestellt – mächtig scheinen sie jedenfalls nicht zu sein.

«Am besten käme das Haus in andere Hände»

Im Dorf sind die Meinungen geteilt, sofern die sektenähnliche Gruppe überhaupt ein Thema ist. Laut der Nachbarn sind die Hausbesitzer selten da, und wenn, vielleicht einmal im Monat, um den Rasen zu mähen oder ruhig Dinge ums Haus zu verrichten. Obwohl das Projekt und die Hintergründe von Bionarc und The Team seit drei Jahren bekannt sind und manche Einwohner auch den Aussteigerblog «The Kingdom of Pesch» studiert haben, scheinen die meisten das Thema totschweigen zu wollen. «Am besten käme das Haus dank der Versteigerung in andere Hände», sagen mehrere Leute hinter vorgehaltener Hand. «Wer will schon eine solche Gruppe im Dorf?» Übereinstimmend heisst es auch, dass sich niemand exponieren wolle, aber die meisten Leute froh seien, «dass die Einsprecher die Kohle aus dem Feuer holen». Immerhin hatten einst 200 Personen eine Petition gegen die Aufwertung des Zufahrtsträsschens unterschrieben, wegen «extremer Bevorteilung der Bauherrschaft und eindeutiger Benachteiligung der Einwohner und Steuerzahler der Gemeinde», worauf die Gemeinde ihren Teilstrassenplan zurückzog.

Im Gemeinderat herrscht Schulterzucken, man wähnt sich in der Zwickmühle: Die Gemeinde sei aufgrund des neuen Raumplanungsgesetz zum Verdichten im Dorfkern gezwungen, an der guten Zentrumslage mit Aussicht auf die Churfirsten wäre der Zuzug von steuerpflichtigen Einwohnern höchst willkommen. Das Zweitwohnungsgesetz hat die Obertoggenburger Gemeinde mit ihrem hohen Anteil an Ferienwohnungen in Nöte gebracht. Ob die Bionarc in ihren geplanten acht Wohnungen sieben Parteien mit Erstwohnsitzen ansiedeln könne, wie es das Gesetz erfordert, fragen sich allerdings auch die Behörden. Wie und wovon die erwünschten Familien hier leben wollen, bleibe ihr Geheimnis.

War die Gemeinde zu gutgläubig, als sie ihr früheres Gemeindehaus 2013 an ein Ehepaar verkaufte, das als Mieter das Vorkaufsrecht besass? «Wir wussten nicht, dass die Sache einen solchen Verlauf nimmt», sagt Walter Hofstetter, Gemeinderat und Präsident der katholischen Kirchgemeinde, deren Kirche wie jene des evangelischen Konfessionsteils unweit des Wohn- und Bürohauses der Bionarc-Genossenschaft steht. Seitens der Kirche gebe es keinen Anlass, wegen der mutmasslichen Sekte die Alarmglocken läuten zu lassen und einen «Tumult zu veranstalten», so Hofstetter. Man schaue den Geschehnissen «ohne Kopfzerbrechen» zu.

Schulungen von Multimedia bis Kranbau

Dass sich die Angelegenheit «von selber löst», wie manche meinen, ist vorläufig Wunschdenken. Wegen vieler offener Fragen und des jahrelangen Baustreits herrsche im Dorf «eine Mauer des Schweigens», sagt ein Einwohner. Dabei wären allein der Wert und die Finanzierung des Hauses eine Aufklärung wert: Die Genossenschaft übernahm die Liegenschaft 2018 für knapp 1,1 Millionen Franken, den Buchgewinn von über 200’000 Franken brachte das Ehepaar als Genossenschaftsanteil ein. Fachleute vermuten darin ein «Buebetrickli».

Fazit der verworrenen Geschichte: Um sich ein vollständiges Bild zu machen, wäre mehr Information und Transparenz gefragt. Vom Gemeinderat, aber vor allem von der ominösen Glaubensgruppe, die man im Dorf nicht persönlich kennt und die sich nie einer öffentlichen Diskussion stellte. Wildhaus als Schulungszentrum aufzubauen (mitsamt Verweis «optimalen Räume im benachbarten Seminarhotel Hirschen») und ein voluminöses Wohnhaus zu planen, kann nicht im Stillen passieren. Und die vielen Schulungsangebote der Genossenschaft gemäss ihrer Website – wie nachhaltiges Bauen, erneuerbare Energien, Hausautomation, Multimedia, Überwachungstechnik, Kranbau oder Ernährungsberatung – machen eher stutzig; von Bibelkursen keine Rede.

