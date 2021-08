St.Gallen: Comicvogel löst bei vielen Kopfschütteln aus

Fredi Vogl «Das Astra hat einen Vogel»: Comic-Kampagne zur Sanierung der St.Galler Stadtautobahn löst Kopfschütteln aus Die Produktion und der Versand eines Pixi-Büchleins an alle Haushalte in St.Gallen, Gaiserwald und Wittenbach auf Kosten des Steuerzahlers erhitzt die Gemüter. Das Bundesamt für Strassen nimmt Stellung zur Kritik. Sandro Büchler 02.08.2021, 19.00 Uhr

An 54'500 Haushalte in St.Gallen, Gaiserwald und Wittenbach wurde das Pixi-Büchlein mit den Abenteuern von Fredi Vogl vergangene Woche versandt. Bild: Raphael Rohner (02.08.2021)

Eigentlich hätte Fredi Vogl noch vor den Sommerferien in die St.Galler Briefkästen flattern sollen. Doch wegen Lieferverzögerungen kam er erst am vergangenen Freitag in St.Gallen und den Gemeinden Gaiserwald und Wittenbach an.

Fredi Vogl ist eine Comicfigur, die durch die bis 2027 dauernde Sanierung der Stadtautobahn führen soll. In einem zehn auf zehn Zentimeter grossen Büchlein mit 24 Seiten inspiziert der gezeichnete Buntspecht mit roten Hosen die Stadtautobahn. Diese bröckelt, hat Risse und ist voll mit Autos. All dies hält Fredi Vogl mit einer Kamera fest und berichtet davon seiner Freundin Frida, einer Alpenseglerin.

Frida wiederum muss wegen der bevorstehenden Bauarbeiten ihr Quartier an der Sitterbrücke verlassen. Sie fliegt ohnehin bald gen Afrika, wo sie überwintert. Zuvor aber unternehmen Frida und Fredi noch ein Abenteuer: Im Comic fliegen die zwei Vögel durch den stickigen Rosenbergtunnel. Auf der anderen Seite angekommen, sind deren Federn schmutzig geworden und sie putzen sich im Wasser der Sitter. Dann kocht Buntspecht-Fredi zum Abschied von Frida eine geröstete Heuschrecke mit Honigkruste.

Für Kinder und Erwachsene

Julian Räss, Mediensprecher Bundesamt für Strassen Astra, Filiale Winterthur. Bild: Tobias Garcia (15. Juni 2021)

Was im ersten Moment skurril anmutet, ist Teil einer Informationskampagne des Bundesamts für Strassen (Astra). Mit der Kampagne Fredi Vogl will das Astra auf die 170 Millionen Franken teure Instandsetzung der Stadtautobahn und den Beginn der Hauptarbeiten aufmerksam machen, schreibt Julian Räss, Mediensprecher der Astra-Filiale Winterthur.

Während der sechsjährigen Bauzeit auf dem rund zehn Kilometer langen Abschnitt sollen Autofahrerinnen und Autofahrer dazu gebracht werden, ihr Fahrzeug wenn möglich stehen zu lassen und auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Die Zahl der Autos soll während der Bauzeit abnehmen – sodass ein Verkehrskollaps ausbleibt. «Damit die Leistungsfähigkeit der Stadtautobahn während der Bauarbeiten erhalten bleibt, ist in den Jahren 2022 und 2023 in der Morgen- und Abendspitze eine Verkehrsreduktion von rund zehn Prozent notwendig.» Räss schreibt:

«Gerade zu Stosszeiten ist die Autobahn bereits heute stark ausgelastet.»

Laut dem Astra-Sprecher ist es zudem wichtig, bei Stau auf der Autobahn zu bleiben. «Ansonsten droht eine Überlastung des umliegenden Strassennetzes.» Oberstes Ziel des Astra, von Kanton und Stadt St.Gallen sowie der Wirtschaft ist es laut Räss, Staus auf der Autobahn und in der Stadt möglichst zu vermeiden. Zentrale Botschaft: «Gib dem Stau keine Chance. Mach was Besseres.»

Um dies zu erreichen, hat das Astra nicht nur Plakate und Inserate geplant, sondern hat auch die Informationswebsite www.stadtautobahn.ch aufgeschaltet. Zudem wird ab 2022 ein SMS-Dienst angeboten, der über die aktuelle Verkehrslage, Einschränkungen oder Sperrungen Auskunft gibt. «Gewisse Beeinträchtigungen sind während der Bauarbeiten unvermeidlich», schreibt Räss. Mit dem Comicvogel und seinen Erkundungsflügen über die Stadtautobahn will das Astra diese Botschaft allen klar machen:

«Das Büchlein ist für Kinder- und Erwachsenenhände gedacht und soll das Verständnis für die Sanierungsarbeiten fördern.»

Die Pixi-Minibücher wurden im Auftrag des Astra vom deutschen Carlsen Verlag nicht nur produziert und gedruckt, sondern auch gestaltet. Die Idee für den Vogel kommt aber aus St.Gallen, genauer gesagt von Sabine Bianchi und Jan Walser vom St.Galler Ableger der schweizweit tätigen Kommunikationsagentur Farner.

GLP-Stadtparlamentarier: «Lektüre fürs WC»

Bereits kurz nach Erscheinen gibt das kleine Büchlein zu Reden – am Fussballmatch wie auch an zahlreichen 1.-August-Feiern war der Comic am vergangenen Wochenende Gesprächsthema. Die Meinungen darüber gehen auseinander: Die einen finden es erfrischend und herzig, andere idiotisch und überflüssig.

Dani Fels, Professor für Soziale Arbeit an der Ostschweizer Fachhochschule. Bild: PD

Dani Fels, Fotograf und Dozent für Soziale Räume an der Ostschweizer Fachhochschule, kommentiert auf Facebook etwa:

«Damit schiesst das Astra definitiv den Vogel ab. Mit Verniedlichung wird der motorisierte Privatverkehr nicht besser.»

Er fragt sich zudem, ob es von Fredi Vogl eine Fortsetzung geben wird. Die Frage kommt deshalb auf, weil das aktuelle Büchlein beim Baubeginn endet.

Marcel Baur, Stadtparlamentarier Grünliberale. Bild: Nik Roth (02.09.2020)

GLP-Stadtparlamentarier Marcel Baur schreibt auf Twitter: «Hach Astra, ihr habt doch einen Vogel oder nennt man das jetzt zielgruppenorientierte Kommunikation für die sechs Jahre dauernde Totalsanierung der Autobahn A1 von St.Gallen-Winkeln bis Neudorf?» Baur will den Comic aber nicht verschenken, wie jemand daraufhin vorschlägt. Der Grünliberale antwortet, das Mini-Büchlein liege nun auf dem stillen Örtchen für alle griffbereit.

Ein anderer User kommentiert auf Twitter: «Na ja, in der Story geht es um Lärm, bröckelnde Infrastruktur, Dreck und um ein Vogelhäuschen, das gezügelt werden muss. Eigentlich erstaunlich ehrlich.»

Comicvogel kostet rund 56'000 Franken

Anders beim Astra: Dort seien bereits viele positive Reaktionen auf das Pixi-Büchlein eingegangen, schreibt Räss. Fredi Vogl biete einen leichten, spielerischen Zugang zum Sanierungsprojekt: «Gemeinsam mit Kindern aus Verwandtschaft oder dem Bekanntenkreis können Verkehrsteilnehmende und Interessierte die Hintergründe zum Sanierungsprojekt erfahren.» Im Rahmen der Kampagne wird Fredi Vogl in den kommenden Jahren in der Stadt präsent sein, so der Astra-Sprecher.

«Ob dabei eine Fortsetzung des Büchleins zu den Kommunikationsmassnahmen gehören wird, ist noch offen. Geplant ist zurzeit keine.»

Räss äussert sich auch zu den Kosten: Die belaufen sich für Gestaltung, Produktion und Versand auf rund einen Franken pro Exemplar. 56'000 Stück wurden produziert, also rund 56'000 Franken kosten die Pixi-Büchlein den Steuerzahler.

Der Projektleiter der Stadtautobahnsanierung, Markus Weber, neben der Fredi-Vogl-Figur, quasi dem Maskottchen der Bauarbeiten. Bild: Tobias Garcia (15.06.2021)

Und weshalb wurde in Deutschland produziert und hiesige Druckbetriebe gingen leer aus? «Während wir unsere Kommunikationsmassnahmen – von Flyern über Plakate bis hin zu Newslettern – grundsätzlich in der Schweiz produzieren, haben wir uns in diesem Fall für eine Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag entschieden», antwortet Räss vom Astra.

Der Hamburger Verlag stehe für Qualität in der Erarbeitung von Kinder- und Jugendliteratur. «Es war uns wichtig, dass wir für das Büchlein mit einem etablierten und renommierten Verlag zusammenarbeiten und ein möglich kindergerechtes und inhaltlich wertvolles Büchlein produzieren.»