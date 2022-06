Frauenstreiktag: St.Galler Kantonsrätinnen über Diskriminierung

Frauenstreiktag «Wir wollen unsere mutigen Mütter und Grossmütter feiern»: Was St.Galler Kantonsrätinnen über Gleichberechtigung und Diskriminierung sagen Die St.Galler Kantonsparlamentarierinnen Ursula Egli, Tanja Zschokke, Sarah Noger-Engeler, Karin Hasler, Trudy Cozzio und Imelda Stadler haben unterschiedliche Haltungen zu Frauen in der Gesellschaft. Am zweiten Tag der Junisession diskutieren sie ausserhalb des Ratsbetriebs über ihre Erfahrungen. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 14.06.2022, 20.08 Uhr

Die St.Galler Kantonsparlamentarierinnen Ursula Egli (SVP), Tanja Zschokke (Grüne), Sarah Noger-Engeler (GLP) und Karin Hasler (SP) diskutieren am Sessionsdienstag über Diskriminierungserfahrungen. Nicht im Bild: Trudy Cozzio (Die Mitte) und Imelda Stadler (FDP). Bild: Benjamin Manser

Am Dienstag hat sich das ganze Land violett gefärbt. 31 Aktionen sind landesweit zum Frauenstreik geplant. So auch in der Stadt St.Gallen, wo das Kollektiv Feministischer Streik St.Gallen zur Demonstration aufruft und Gleichstellung und Selbstbestimmung für Frauen fordert.

Gleichberechtigung, Frausein, Diskriminierung: Wie stehen St.Galler Kantonsparlamentarierinnen von links bis rechts zu diesen Themen? Welche persönlichen Erfahrungen haben sie gemacht? Wir haben uns am zweiten Tag der Junisession umgehört.

SP-Kantonsrätin Karin Hasler. Bild: Benjamin Manser

«Der Preis ist sehr hoch», sagt die Rheintaler Kantonsrätin Karin Hasler. Die universitäre Landschaft sei sehr männlich geprägt, sagt Hasler, die einen Doktortitel in politischer Kommunikation besitzt. Auch wenn es mittlerweile immer mehr Frauen gebe:

«Eine akademische Karriere ist nur schwer mit Kindern zu vereinbaren.»

Und: «Der Preis ist oft zu hoch», so Hasler. Deswegen gebe es viele Akademikerinnen ohne Kinder und viele akademische Hausfrauen. Dass es sehr wenige Teilzeitstellen im Kader- und Führungsbereich oder in anderen qualifizierten Stellen gebe, verschärfe die Situation.

«Oft werden Teilzeitstellen für das Image ausgeschrieben, aber dann in der Realität wird mehr Pensum verlangt.»

Das gebe es auch an der Uni St.Gallen und an der OST. «Das habe ich gleich zweimal persönlich erlebt», sagt Hasler. Aber vor allem sei dies in der Privatwirtschaft der Fall.

In Kombination mit den schlechten Voraussetzungen für Vereinbarkeit im Kanton St.Gallen und in der Schweiz allgemein – zum Beispiel die schlechte Kinderbetreuungsquote – seien die Hürden für den Wiedereinstieg sehr hoch. «An dieser Hürde bin auch ich kurzfristig gescheitert», sagt die 40-jährige Mutter zweier Kinder, die heute eine eigene Firma, die Wissenschaftscoaching und Lektorat anbietet, besitzt.

Diskriminierung am eigenen Leib hat Hasler vor allem insofern erfahren, «als dass ältere Männer in Anzug und Krawatte unabhängig von ihrer Fachkunde und ihrem Hintergrund immer noch mehr zu sagen haben als all die hochqualifizierten Frauen, die sich an vielen Fronten durchsetzen müssen, um überhaupt gehört zu werden».

«Ich fühle mich nicht diskriminiert», sagt die Grünen-Kantonsrätin Tanja Zschokke. Doch die Landschaftsarchitektin, die gleichzeitig die einzige Frau im Stadtrat von Rapperswil-Jona ist, sagt auch, dass es in ihrem Umfeld mehrere Frauen gebe, die Diskriminierung erfahren hätten.

Tanja Zschokke, Parlamentarierin Grüne, Rapperswil-Jona. Bild: Benjamin Manser

«Ich habe das Gefühl, dass Frauen leider oftmals weniger ernst genommen werden und man ihnen in Sitzungen weniger oft zuhört, als das bei einem Mann der Fall ist.»

Es sei wichtig, dass auf die politischen Baustellen für Frauen aufmerksam gemacht werde, sagt Zschokke zum 14. Juni. So gebe es im Kanton St.Gallen zum Beispiel zu wenige Betreuungsplätze für Kinder. Die Parlamentarierin ergänzt: «Der Frauenstreiktag ist auch deshalb wichtig, um unseren Vorgängerinnen Tribut zu zollen, die für die Gleichberechtigung und das Stimmrecht für Frauen gekämpft und viel für die Frauenrechte erreicht haben.» Und:

«Wir sollen und wollen alle Jahre unsere mutigen Mütter und Grossmütter feiern.»

Ursula Egli, SVP-Kantonsrätin aus Wil. Bild: PD

«Ich halte wenig vom extremen Feminismus», sagt die SVP-Kantonsrätin und Wiler Stadträtin Ursula Egli. «Frauenstreik? Das braucht es nicht», sagt die Bäuerin. Vielmehr sollten Frauen mutiger sein und punktuell für ihre Rechte kämpfen, so Egli.

Sie gehe davon aus, dass Frauen im Kanton St.Gallen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit wie die Männer erhielten. Sei das nicht der Fall, appelliert Egli an die Eigenverantwortung. Egli sagt:

«Als Frau muss man sich wehren.»

Sie ergänzt: «Und etwa aktiv beim Chef gleich viel Lohn wie die männlichen Kollegen fordern.»

Imelda Stadler, FDP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

«Der Kanton St.Gallen hat einen grossen Schritt in Richtung Gleichberechtigung getan», sagt FDP-Kantonsrätin Imelda Stadler. Die 62-jährige Gemeindepräsidentin von Lütisburg zeigt zur Sicherheitskontrolle im Ratsgebäude und sagt:

«Sehen Sie! An jedem Posten hier stehen Polizistinnen. Frauen, nicht nur Männer.»

Vor einigen Jahren wäre dies noch undenkbar gewesen, so Stadler. Es gebe heute auch deutlich mehr Chefinnen als früher.

Wie Egli appelliert auch Stadler an die Frauen, dass sie bei Ungleichbehandlung für ihre Rechte kämpfen. Als Stadlers Kinder noch klein waren, begleitete sie auch Klassenlager. «Dafür wollte man mir nichts zahlen. Doch ich habe mich gewehrt und Lohn für meine Arbeit bekommen.»

Sarah Noger-Engeler, Kantonsrätin aus Häggenschwil. Bild: Benjamin Manser

Heute sei der Frauenanteil an den Schulen deutlich höher als bei ihrem Berufseinstieg vor 26 Jahren, sagt die GLP-Kantonsrätin und Lehrerin Sarah Noger-Engeler. Die 49-jährige Mutter von drei erwachsenen Kindern arbeitete in den vergangenen Jahren als Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. «Ich habe in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass männliche Studenten schneller fest angestellt wurden als Studentinnen.»

Diskriminierung am eigenen Leib habe sie eher wegen ihres jugendlichen Aussehens und ihrer zierlichen Statur erlebt, so die GLP-Parlamentarierin.

«Weil ich jünger aussehe, als ich bin, werde ich immer wieder nicht ernst genommen.»

Doch die Leute würden jeweils schnell merken, dass sie sehr wohl etwas zu sagen habe.

Trudy Cozzio, Mitte-Kantonsrätin aus St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Sie habe in ihrem Leben immer wieder Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts erlebt, sagt die 64-jährige Trudy Cozzio, langjährige St.Galler Stadtparlamentarierin und seit März für Die Mitte im Kantonsrat. Cozzio sagt:

«Das hat mich geärgert.»

So sei sie, als sie bei der Geburt ihres Sohnes ihr Pensum als Lehrerin auf 50 Prozent reduzierte, aufgrund der Pensumsreduktion automatisch aus der Pensionskasse gefallen. Kurze Zeit später wurde das Gesetz geändert und sie konnte sich wieder einkaufen.

«Zum Glück hat sich im Laufe der Zeit einiges getan.»

Die Heilpädagogin erinnert sich auch an ein Vorstellungsgespräch, das einige Jahre zurückliegt. «Ich wurde gefragt, was ich im Falle einer Anstellung mit meinen Kindern machen würde.» Cozzio bekam den Job nicht. Sondern ein Mann. Wegen ihrer Mutterschaft, vermutet Cozzio. «In den Köpfen damals war verankert, dass Arbeiten für Mütter dem Vernachlässigen von Kindern gleichkommt. Das ist heute zum Glück weniger der Fall.»

