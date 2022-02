Elisabeth Bossart: Das Frauenhaus St.Gallen ist ihr Lebenswerk

Frauenhaus Nachruf: Ein Lebenswerk gegen die Gewalt an Frauen Sozialarbeiterin, Feministin, Pionierin: Elisabeth Bossart hat die Geschichte des Frauenhauses St.Gallen geprägt und ihr Leben dem Kampf gegen Gewalt an Frauen gewidmet. Am 21. Januar ist sie im Alter von 70 Jahren verstorben. Silvia Vetsch 07.02.2022, 12.11 Uhr

Elisabeth Bossart im Oktober 2020, als das Frauenhaus St.Gallen sein 40-jähriges Bestehen feierte. Bild: Raphael Rohner

Elisabeth Bossart, überzeugte Feministin und Sozialarbeiterin, ist am 21. Januar 2022 verstorben. Sie hat das Frauenhaus St.Gallen von 2001 bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2015 geleitet. Gleichzeitig war sie eine der treibenden Kräfte bei der Gründung des Frauenhauses im Jahr 1980. Elisabeth Bossart hat somit die Geschichte des Frauenhauses während vieler Jahre geprägt und wird von ihren Wegbegleiterinnen als Pionierin bezeichnet. Immer wieder angetrieben hat sie ihr Sinn für Gerechtigkeit.

Bereits ihre Diplomarbeit zum Abschluss des Studiums an der damaligen OSSA (Ostschweizerische Schule für Soziale Arbeit) hat Elisabeth Bossart zum Thema Gewalt an Frauen beziehungsweise dem Bedürfnis nach einem Frauenhaus geschrieben. Als das erste Frauenhaus respektive die erste Wohnung 1980 vom Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder in St.Gallen eröffnet wurde, hat Elisabeth Bossart als Sozialarbeiterin mitgearbeitet.

Frauen als Familienzerstörerinnen angefeindet

Schon in den ersten Wochen zeigte sich der grosse Bedarf nach einer solchen Institution. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des St.Galler Frauenhauses im Jahr 2020/2021 hat Elisabeth Bossart viele Anekdoten aus der Gründungszeit preisgegeben: von Bettelaktionen, Spendenaufrufen, bis hin zum Abholen der gefährdeten Frauen und Kinder auf abenteuerliche Weise, teilweise in ländlichen Gebieten oder am Wohnort.

Wie Elisabeth Bossart in einem Interview erzählte, seien die damals aktiven Frauen als Familienzerstörerinnen und Ehe-Kaputtmacherinnen beschimpft und angefeindet worden. Gleichzeitig waren die ersten Jahre des Frauenhauses geprägt von finanziellen Sorgen und dem Vorwurf, dass die Anstellung von Sozialarbeiterinnen zu teuer sei.

Elisabeth Bossart hat anschliessend einige Jahre die Beratungsstelle der Evangelischen Frauenhilfe St.Gallen-Appenzell geleitet. Auch in dieser Arbeit hat sie unzählige Frauen und Kinder mit ihrem Fachwissen unterstützt und begleitet.

Revision des Polizeigesetzes angestossen

In der Zeit, in der Elisabeth Bossart, als erste Geschäftsleiterin das Frauenhaus St.Gallen – nun unter der Stiftung Frauenhaus – geleitet hat, hat sich im Bereich häusliche Gewalt einiges getan. Elisabeth Bossart selbst hat in mehreren Projektgruppen zum Thema mitgearbeitet. Immer wieder hat sie dabei ihr Verständnis einer Gesellschaft ohne Gewalt weitergegeben und sich für gewaltbetroffene Frauen und Kinder eingesetzt.

So auch im Projekt «Gewalt-Los», deren Ziel es war, die Ermittlungsarbeit der polizeilichen Kräfte neu aufzugleisen. Bereits zu Jahresbeginn 2003 konnten die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden als erste mit dem revidierten Polizeigesetz das neue Wegweisungsgesetz für gewaltausübende Personen einführen.

Ein Erfolg kurz vor der Pensionierung

Gleichzeitig war die Zusammenarbeit des Frauenhauses mit den Kantonen ein wichtiges Thema für Elisabeth Bossart. Nachdem bereits 1993 eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Kanton St.Gallen ausgehandelt worden war, versuchte der Stiftungsrat mit den umliegenden Kantonen (AR, AI und TG) eine Vereinbarung auszuhandeln, welche der Kanton Thurgau jedoch verweigerte.

Kurz vor der Pensionierung von Elisabeth Bossart kam dagegen die Vereinbarung mit dem Kanton Appenzell Innerrhoden zustande. Damit galt das Frauenhaus St.Gallen definitiv als anerkannte und notwendige Institution in der Ostschweiz. Mit der Pensionierung von Elisabeth Bossart ging die Ära einer Pionierin zu Ende.

In all den Jahren war Elisabeth Bossart nicht nur berufstätig, sondern hat als alleinerziehende Mutter ihren zwei Töchtern ihr Credo, für sich selber zu schauen und selbstbestimmt zu leben, mitgegeben. Gleichzeitig hat sie sich im Verein Freunde für Kashmir – dessen Mitinitiantin sie war – als Kassierin engagiert und sich auch in diesem Bereich für benachteiligte Menschen eingesetzt.

In den letzten Jahren hat sie mehr Zeit mit ihren Töchtern, den drei Enkelkindern, der Familie, sowie Freundinnen und Freunden verbringen dürfen, was Elisabeth Bossart immer mit leuchtenden Augen betonte.

Ein Nachruf von Silvia Vetsch, die seit der Pensionierung von Elisabeth Bossart 2015 als Geschäftsführerin des Frauenhauses St.Gallen tätig ist. Zuvor arbeitete sie zehn Jahre als Sozialarbeiterin und stellvertretende Geschäftsführerin bei der Beratungsstelle der Opferhilfe St.Gallen und beider Appenzell.