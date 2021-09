Nordmazedonier musste sich vor Gericht verantworten

Frauenfeld «Wir haben aber zu keiner Zeit gedacht, dass das Kinder- oder Tierpornografie sein könnte»: Nordmazedonier knapp am Landesverweis vorbeigeschrammt Wegen seines unbedachten Handelns entging ein 36-jähriger Vater dreier Kinder nur knapp dem Landesverweis. Er hatte sich am Montag vor dem Bezirksgericht Frauenfeld wegen Kinder- und Tierpornografie zu verantworten. Via Whatsapp hat er Bilder und Videodateien erhalten, angeschaut und weitergeschickt. Christof Lampart Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Nordmazedonier musste sich vor dem Bezirksgericht Frauenfeld wegen Kinder- und Tierpornografie verantworten. Bild: Donato Caspari

Der 36-jährige Vater dreier Kinder wusste nicht, wie ihm geschah, als er im September 2019 von der Polizei einbestellt wurde:

«Ich dachte, dass meinen Kindern oder meiner Frau etwas passiert sei.»

Dass er selbst von der Polizei zuerst verhört, dann wegen Besitz und Weiterverbreitung von Kinder- und Tierpornografie angeklagt und sich nun knapp zwei Jahre später vor Gericht zu verantworten hatte, wäre ihm damals nicht im Entferntesten in den Sinn gekommen.

Ja, er habe im Whatsapp-Gruppenchat mit Kollegen die von der Anklage ihm zur Last gelegten Bilder und Videodateien erhalten und angeschaut. Doch habe er die Fotos und Videos stets als «grusig» empfunden und sei halb schockiert, halb belustigt gewesen, er erklärte dem Richter:

«Es war auf eine Art lustig, denn ein normaler Mensch macht so was nicht. Wir haben aber zu keiner Zeit daran gedacht, dass das Kinder- oder Tierpornografie sein könnte.»

Auch auf mehrmaliges Nachfragen beteuerte er, beim Anschauen der Bilder und Filme «auf keinen Fall sexuell erregt» gewesen zu sein. Im Gegenteil: Er habe einer Kollegin ein Video geschickt, um ihr zu zeigen, wie abartig Menschen seien und dass sie gut auf ihre Kinder aufpassen solle, betonte er.

Unbedachtes Handeln gefährdet eigene Familie

Da der Besitz und die Weiterverbreitung von Kinder- und Tierpornografie eine Katalogtat darstellen, die bei Ausländern bei Schuldspruch mit einem Landesverweis von mindestens fünf Jahren zu bestrafen ist, sah sich der Vater dreier Kinder wegen seines unbedachten Handelns mit der Möglichkeit einer Zwangsrückkehr nach Nordmazedonien konfrontiert.

Dabei hatte der vor 13 Jahren in die Schweiz Eingewanderte alles getan, um sich hier zu integrieren: Er hat einen guten Job, seine Kinder sind alle hier geboren, er spricht gut Deutsch und vor kurzem kauften er und seine Frau im Thurgau ein Haus. Die Ehefrau, welche vor Gericht zu Gunsten ihres Mannes aussagte, schilderte ihn als den besten Mann, den sich eine Frau für ihre Kinder wünschen könne. Da sie beide in unterschiedlichen Firmen Schicht arbeiteten, schauten sie gegenseitig zu den Kindern, wenn einer von ihnen arbeite. Wie sie das ohne ihnen schaffen sollte, wenn er ausgewiesen würde, wisse sie nicht, so die Frau.

Staatsanwalt: «Überhaupt nicht lustig»

Zwar hielt der Staatsanwalt im Plädoyer daran fest, dass es sich mindestens in einem Fall um «harte Kinderpornografie» gehandelt habe, doch war ihm bei der im Raum stehenden Landesverweisung selbst nicht richtig wohl. «Ich kann nicht genau einschätzen, wie kriminell der Beschuldigte ist. Er geht einer geregelten Arbeit nach und schaut gut zu seiner Familie. Gleichzeitig hat er aber auch grusige Bilder konsumiert und weitergeschickt. Er hatte möglicherweise keine bösen Absichten und ging leichtfertig damit um. Aber die Videos sind sehr verwerflich und überhaupt nicht lustig. Wo liegt hier der Humor, wenn ein Kleinkind nackt ausgestellt wird und eine Ziege am Penis des erschrockenen Kindes leckt?»

Strafbar, aber keine Gefahr

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 80 Franken, bedingt auf zwei Jahre Probe. Gleichzeitig muss er 1000 Franken Busse bezahlen oder eine Ersatzhaft von zwölf Tagen antreten. Hinzu kommen noch Untersuchungs- und Gerichtskosten von rund 10'750 Franken. Auch muss der Mann die Anwaltskosten von rund 6700 Franken zurückzahlen, sobald er dazu wirtschaftlich in der Lage sein sollte. Von der Landesverweisung sah das Gericht jedoch ab. «Wir haben einen Härtefall angenommen. Sie sind zwar nicht in der Schweiz aufgewachsen, haben sich hier aber beruflich und sozial integriert und sich auch die sprachlichen Fähigkeiten angeeignet. Das öffentliche Interesse an Ihrer Ausweisung ist gering, während Ihr privates Interesse, hier zu bleiben, jedoch gross ist», begründete der Richter.

Dass der Mann mehr oder weniger gedankenlos die Videos im Kollegenkreis herumgeschickt habe, sei zwar «strafbar, aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit». Auch für «pädosexuelle Neigungen» sah das Gericht keine Anhaltspunkte. Das eine Video, das man als grob bezeichnen könnte, war ein Einzelfall. «In anderen Fällen von Kinderpornografie hat man viele 100 solcher Dateien», so der Richter.