Mit 64 Jahren im Altersheim: Eine Thurgauerin erzählt

Frauenfeld «Ich bin doch noch zu jung fürs Altersheim»: Wie es ist, wenn man noch 20 Jahre im Pflegeheim vor sich hat, erzählt eine 64-jährige Thurgauerin Seit drei Jahren wohnt Rosi B. im Pflegezentrum Stadtgarten in Frauenfeld. Einen anderen Ort gibt es für Menschen in ihrer Situation im Thurgau nicht – und auch sonst kaum in der Schweiz. Dass sie allerdings eine ganze Generation von den restlichen Bewohnenden trennt, ist für B. schwer. Aylin Erol Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Mit 61 Jahren kam Rosi B. in den Stadtgarten Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Es ist ein idyllisches Bild, das einen beim Betreten des Pflegeheims Stadtgarten in Frauenfeld erwartet. Zwei Mädchen pflücken aufgeregt Gras und füttern es ungeduldigen wartenden Ziegen. Daneben steht eine ältere Frau – wohl ihre Grossmutter – und schaut ihnen zu. Sie muss von einer jüngeren Frau gestützt werden. Laufen kann sie nicht mehr gut. Ihr Blick ist glasig. Aber ihr Lächeln erwärmt das Herz.

Beschaulich wirkt es auch im Rest des Pflegezentrums, insbesondere im Neubau: grosse Fensterfronten, sorgfältige Dekoration, Tieraufkleber bei den einzelnen Etage-Knöpfen im Lift und personalisierte Namensschilder an den Zimmertüren.

Alles andere als idyllisch fühlt es sich hier jedoch für Rosi B.* an. Sie wohnt im Eichhörnchen-Stockwerk. Ihr Schild an der Zimmertür ist im Vergleich zu anderen relativ leer. «Rosis Reich», steht auf einem roten Umschlag. Die Worte wirken fast zynisch, wenn man ihre Geschichte kennt.

Das Altersheim fühlt sich für Rosi B. definitiv nicht wir ihr «Reich» an. Bild: Andrea Stalder

Es wünscht sich wohl niemand, das Altersheim eines Tages sein oder ihr «Reich» zu nennen. In B.s Fall ist die Situation aber besonders schwierig. Sie ist erst 64 Jahre alt. Und so wie es aussieht, könnte sie noch 20 Jahre hier verbringen müssen.

«Für mich gibt es keinen anderen Ort», sagt B. matt. Schon seit drei Jahren wohnt sie hier. «Dabei bin ich doch noch zu jung fürs Altersheim.» Eine ganze Generation trennt sie von den restlichen Bewohnenden. So wohnt etwa auch die Mutter einer engen Freundin hier.

Schuld ist eine missglückte OP

B. spricht leise, aber schnell. Und manchmal wiederholt sie ein Wort mehrmals, bevor sie weitersprechen kann – die Folge eines Herzstillstands, den sie bei der zweiten Schwangerschaft davongetragen hat. «Das erschwert es mir zusätzlich, mich mit anderen hier anzufreunden», erklärt B. Die meisten Bewohnenden hören nicht mehr gut. Und B. kann nicht lauter sprechen.

«Aber ich habe noch weitere Baustellen.» Mit gerade einmal 38 Jahren wurde bei ihr die Nervenkrankheit Parkinson diagnostiziert. Seither hat das Zittern, insbesondere ihrer Hände, stetig zugenommen, wodurch alltägliche Tätigkeiten ihre Zeit brauchen – manchmal aber auch gar nicht mehr möglich sind. Doch das ist nicht einmal der Grund, weshalb B. schon mit 61 Jahren im Altersheim landete.

Im Rollstuhl kommt Rosi B. nur noch mit Schwierigkeiten durch die Welt. Bild: Andrea Stalder

Seit einer missglückten Knieoperation im Kantonsspital Frauenfeld sitzt sie im Rollstuhl. Das rechte Bein musste versteift werden. Nun steht es im 45-Grad-Winkel von ihr weg. Sich frei zu bewegen, ist damit kaum noch möglich. Dafür braucht B. viel Platz. Und trotzdem bleibt sie immer wieder mit dem Fuss irgendwo hängen. Auf die Toilette gehen, duschen, sich ankleiden – das alles ist ohne Hilfe nur noch mühsam möglich.

Selten, aber kein Einzelfall

In ihrem Einfamilienhaus im Thurgau konnte B. deshalb nicht mehr bleiben. Also ging es für sie ins Altersheim. Andere Pflegeeinrichtungen gibt es für Menschen wie B. im Thurgau nicht – und auch sonst kaum in der Schweiz. Denn: In ein Heim, das spezifisch auf Personen mit körperlicher oder geistiger Behinderung ausgelegt ist, kann B. nicht mehr eintreten, weil sie sich bereits im AHV-Alter befindet. Das erklärt Susanna Schuppisser, stellvertretende Chefin des Thurgauer Amts für Gesundheit.

Susanna Schuppisser, Stellvertretende Chefin des Thurgauer Amts für Gesundheit. Bild: PD/ Thurgovia

«Dass jemand noch zwanzig Jahre in einem Pflegeheim leben könnte, wie Rosi B., kommt aber extrem selten vor.»

Gemäss Schuppisser sind die Pflegeheimbewohnenden im Thurgau im Schnitt allerdings über 80 Jahre alt. «Die meisten verbringen nur noch wenige Jahre in den Einrichtungen.» Generell werde die Aufenthaltsdauer in den Pflegeheimen immer kürzer. Das liege daran, dass der Ausbau der Spitex und weiteren unterstützenden Angeboten vielen erlaube, so lange wie möglich im eigenen Zuhause betreut zu werden.

«Trotzdem gibt es etwa 250 Personen, die jünger als 65 Jahre alt sind und wegen ihres Pflegebedarfes in Thurgauer Pflegeheimen wohnen», sagt Schuppisser. Gemäss den Daten der Thurgauer Dienststelle für Statistik, machen diese jedoch nur knapp 9 Prozent aller Bewohnenden in Pflege- und Altersheimen aus. Bei einem bestimmten Krankheitsbild seien aber nur noch Pflegeheime in der Lage, die notwendige Pflege anzubieten. «Egal welches Alter die erwachsene Person hat.»

Kurse und Alltag auf Betagte ausgelegt

«Das Altersheim ist ein deprimierendes Umfeld», findet Rosi B. Man sei stetig vom Tod umgeben. Daneben seien der Alltag und die Beschäftigungsangebote auf Betagte ausgelegt. Unpassend für sie, die zwar körperlich eingeschränkt, mental aber topfit ist.

«Immer um 21.30 Uhr stecken sie mich ins Bett. Ich hasse es. Ich kann dann noch nicht schlafen. Ich bin nicht müde. Ich wüsste nicht, wovon. Ich mache ja den ganzen Tag nichts!»

B. redet sich regelrecht in Rage. Das Angebot der Pflegenden, um 22.30 Uhr ins Bett gebracht zu werden, habe sie dann aber doch abgelehnt. «Dann muss ich jeden Tag um 22.30 Uhr ins Bett. Und wenn ich dann doch mal früher müde bin, muss ich so lange warten.» Es ist offensichtlich, dass Rosi B. vor allem die Freiheit vermisst, selbst ihren Alltag bestimmen zu können. Aber auch Aufgaben zu haben, sich nützlich zu fühlen, fehlen ihr.

Basteln – tagein, tagaus

B. zeigt auf einen bunten Wochenplan, den ihr die Pflegenden gegeben haben. Darauf herrscht bis auf drei Kurse – Turnen zweimal in der Woche und wöchentliches Basteln und Kopftraining – gähnende Leere.

Bunt, aber relativ leer wirkt der Wochenplan der 64-jährigen Stadtgarten-Bewohnerin. Bild: Andrea Stalder

Zwischen 14 und 16 Uhr wurde «Basteln, Zeichnen, Spazieren» eingetragen. Doch das muss B. alleine in Angriff nehmen. Ehemann, Schwester und Freundinnen nehmen sie regelmässig in die Stadt mit, wo sie dafür ihre Utensilien kaufen kann. «In diesem Punkt kann ich mich wirklich nicht beklagen. Ich bin dankbar, dass ich viel Besuch bekomme.» Auch über die kürzlich geborene Enkelin freut sich Rosi B. sehr.

Rosi B.s jüngstes Bastelprojekt: ein Leinenbild. Bild: Andrea Stalder

Im ihrem Alltag im Altersheim gehen diese Freuden wohl aber schnell vergessen. Denn selbst allein «Spazieren» ist teilweise eine Herausforderung. Und so bleibt B. meist den ganzen Nachmittag und manchmal auch noch bis spät in die Nacht in ihrem Zimmer und bastelt vor sich hin.

In «Rosis Reich» hängen allerlei Bastelarbeiten. «Ich weiss schon gar nicht mehr, was ich mit den Sachen anfangen, wem ich sie schenken soll. Schön sind sie ja meist nicht, weil ich so zittere.» Aber immerhin habe sie so etwas zu tun.

Verständnis vom Stadtgarten

Das Pflegeheim Stadtgarten reagiert, angesprochen auf Rosi B.s Kritikpunkte, betroffen. «Wir haben viele Veranstaltungen auch für aktive und kognitiv starke Bewohnerinnen wie Frau B.», sagt Zentrumsleiter Hansjörg Strasser.

Im Stadtgarten Frauenfeld hat man Verständnis für Rosi B.s Frust. Bild: Andrea Stalder

Ausserdem würden sich die Pflegenden stets Mühe geben auf ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Rosi B.s Kurse etwa – Gedächtnistraining, Turnen, kreatives Gestalten – seien therapeutische Angebote, die auf sie abgestimmt würden. Dennoch fügt Strasser an:

«Dass es B. trotz unserer Bemühungen nicht gut geht, ist sehr tragisch.»

Dafür, dass sich B. im Stadtgarten falsch aufgehoben fühlt, hat man im Pflegeheim Verständnis.

Jeden könne es treffen wie sie

Rosi B. erzählt von einer Frau, die vor kurzem ebenfalls viel zu jung im Stadtgarten Frauenfeld gelandet ist. «Sie hat das Downsyndrom und konnte deshalb nach kurzem in ein entsprechendes Heim wechseln.» B. klingt bei diesen Worten gar ein wenig neidisch. «Für ihre Bedürfnisse gibt es immerhin ein spezielles Angebot. Sie darf gewisse Arbeiten machen. Hat eine Aufgabe. Ist unter Gleichgesinnten.» Für sie selbst aber, gäbe es so etwas nicht.

«Ich bleibe hier, bis ich endlich … gehen darf … ja, bei mir ist das Sterben ein Dürfen.»

B.s Stimme bricht. Sie muss weinen. Einen Lichtblick gibt es für sie derzeit wirklich nicht.

Die 64-Jährige fühlt sich im Altersheim überhaupt nicht zu Hause. Bild: Andrea Stalder

B. wünscht sich, dass der Kanton für Personen wie sie – zu jung fürs Altersheim, aber aufgrund physischer Einschränkungen auf Pflege im Heim angewiesen – Pflegeeinrichtungen schaffen würde. Denn:

«Theoretisch kann es jeden so treffen wie mich, wenn er Pech hat.»

Ein Unfall oder – wie in ihrem Fall – eine missglückte Operation würden reichen, dass eine relativ junge, zuvor noch selbstständige Person im Altersheim lande. «Dann den Rest des Lebens – noch so viele Jahre – hier zu bleiben, ist doch nicht zumutbar.»

*Name der Redaktion bekannt.

