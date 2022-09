Keine Reue: 33-Jähriger hat geraubt, verletzt und bedroht.

Landesverweis Kokain, Körperverletzung und Raub: Kreisgericht Mels verurteilt Mann zu Gefängnisstrafe – er zeigt keine Reue Ein 33-jähriger Werdenberger muss sechs Jahre hinter Gitter und danach die Schweiz verlassen. Der Kosovare hat geraubt, verletzt, beschimpft, geklaut und bedroht. Und das nicht zum ersten Mal. Trotzdem hält er sich für unschuldig. Jetzt kommentieren 16.09.2022, 18.29 Uhr

Bild: Getty

Die über 20-seitige Anklageschrift umfasst mehr als zwei Dutzend Vorwürfe. Der sinnlose und brutale Angriff auf eine junge Frau wiegt dabei am schwersten. Diese hatte der Mann eines Abends besucht, um mit ihr Kokain zu verpacken. Das ging bis zum nächsten Nachmittag, als er ihr plötzlich vorwarf, sie habe ein Päckchen geklaut.

Selbst unter der Wirkung der Droge stehend, packte er sie an den Haaren, schlug ihren Kopf auf den Boden, beschimpfte sie und prügelte ihr mit Händen und Fäusten ins Gesicht. Nur spärlich bekleidet konnte das Opfer endlich fliehen und auf der Strasse um Hilfe rufen.

Die rohe Unberechenbarkeit des Täters zeigte sich anderntags auch bei einem Verbrechen am Buchser Giessen. Hier bedrohte er ein auf einer Ruhebank sitzendes Pärchen mit einem 30 Zentimeter langen Messer. Er wurde wütend und fuchtelte mit dem Messer herum. Es kam zu Schnittwunden. Später griff er zu den Fäusten und warf schliesslich Schottersteine gegen die Opfer. Er drohte auch, sie zu erwürgen.

Ein anderes Mal griff er stark betrunken eine ganze Gruppe an, trat und schlug grundlos auf sie ein. Eines der Opfer fiel dabei so unglücklich zu Boden, dass es sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Keine Reue, keine Einsicht

Die Anklage forderte denn auch in der Hauptsache Schuldsprüche wegen versuchten Raubes, Diebstahls und mehrfach versuchter schwerer Körperverletzung. Dafür hielt sie eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren für angemessen, verbunden mit einem zehnjährigen Landesverweis. Belastend schlügen weitere Vergehen zu Buche, hiess es. Namentlich zahlreiche Drogendelikte sowie Hausfriedensbrüche und Beschimpfungen.

Der Beschuldigte äusserte sich zwar an Schranken, mochte aber kein schuldhaftes Verhalten erkennen. Im Gegenteil bestritt er seine Taten und liess keinerlei Reue verspüren. Sein Anwalt forderte demnach im Wesentlichen Freisprüche. Lediglich wegen Hausfriedensbruchs sei er schuldig zu erkennen und dafür eine Geldstrafe von 2700 Franken auszusprechen. Aber bloss bedingt, bei dreijähriger Probezeit.

Die Tür fällt ins Schloss

Das Kreisgericht in Mels jedoch gelangte zu umfangreichen Schuldsprüchen in der Hauptsache. Die einschlägigen und zahlreichen Vorstrafen wogen dabei schwer. Zwar erfolgten auch Freisprüche in zwei Fällen von Belästigung, Nötigung und Tätlichkeiten. Hier konnten die Beweise nicht hinreichend erstellt werden, sodass «in dubio pro reo» freizusprechen war. In einem der beiden Fälle hatte das Opfer den Beschuldigten bei einer Gegenüberstellung auch nicht wiedererkannt.

In der Hauptsache seien die Beweise jedoch vorhanden und fallweise sogar durch DNA-Spuren belegt, hiess es weiter. Im Strafmass blieb das Gericht wegen der beiden Freisprüche um ein Jahr unter dem Antrag der Anklage und verhängte sechs Jahre Haft.

Der Entscheid über den Landesverweis sei eindeutig und unbestritten. Der Mann spreche Albanisch, sei in der Schweiz nicht integriert und habe Verwandte im Kosovo. Es läge somit kein Härtefall vor. Doch selbst wenn einer vorläge, so wöge das öffentliche Interesse an seiner Ausschaffung höher. Nicht zuletzt, weil namhafte Vorstrafen mit zahlreichen, sogenannten Katalogdelikten vorlägen, die eine Ausweisung zwingend machten.

Aus diesen Vorstrafen habe der Mann offensichtlich nicht das Geringste gelernt. Somit bleibt ihm nach dem langen Gefängnisaufenthalt der gesamte europäische Schengenraum für ein ganzes Jahrzehnt verschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (rem)

