Fragen und Antworten Wer zahlt die Coronaimpfung von säumigen Prämienzahlern? Wer seine Krankenkassenprämie nicht bezahlt hat, landet auf der schwarzen Liste der Kantone St.Gallen und Thurgau. Die Konsequenz: Medizinische Behandlung gibt es nur noch im Notfall. Aber fällt darunter auch die Coronaimpfung? David Grob 31.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Mann bekommt eine Coronaimpfung verabreicht. Bild: Alexandra Wey, Keystone

Will man sich gegen Corona impfen lassen, muss man seine Krankenkassenkarte vorweisen. Was aber passiert, wenn sich jemand impfen lassen will, der seine Krankenkassenprämien nicht bezahlt hat, auf der berüchtigten schwarzen Liste des Kantons St.Gallen gelandet ist und somit nur noch im Notfall medizinisch behandelt wird? Diese Frage platzierte Marcel Baur, St.Galler Stadtparlamentarier und Dauertwitterer, vor kurzer Zeit in einem Tweet. Getaggt: @tagblatt_ch.

Auftrag angenommen, Herr Baur, danke für den Input! Machen wir aber nicht jedes Mal, wenn Ihnen eine Frage unter den Nägeln brennt, gelled Sie. Und weil der Kanton Thurgau im Gegensatz zu St.Gallen weiterhin an der schwarzen Liste festhält, gehen wir auch auf den Kanton Thurgau ein. Der St.Galler Kantonsrat hat hingegen vor rund einem Monat die Abschaffung der schwarzen Liste beschlossen und die Regierung per Motion mit der entsprechenden Gesetzesänderung beauftragt.

Wie ist denn nun die Situation für säumige Prämienzahler, die sich impfen lassen wollen? Die kurze Antwort: Alles nicht so schlimm, die Ärzte, die Kantone und der Bund sind nett. Auch zu Menschen auf der schwarzen Liste. Die ausführlichere Antwort: unten in fünf Punkten.

Während des ersten Lockdowns vor einem Jahr hat der Bund die schwarze Liste ausgesetzt. Wie ist dies jetzt geregelt?

Seit der Aufhebung der ausserordentlichen Lage am 19. Juni 2020 ist die schwarze Liste wieder in Kraft.

Wer übernimmt die Kosten für die Coronaimpfung?

«Die Coronaimpfung ist für alle Versicherten gratis», heisst es auf den Websites verschiedener Krankenkassen wie CSS, Helsana oder Visana, wie eine rasche Google-Suche zeigt. Und der Kanton Thurgau schreibt online: «Die Impfung ist für alle Personen, die über eine obligatorische Krankenversicherung verfügen, kostenlos.»

«Alle Versicherten», «Personen, die über eine obligatorische Krankenversicherung»? Aber was ist denn nun mit jenen, die ihre Prämien nicht bezahlt haben?

Nur keine Angst, versichern die Kantone in ihren schriftlichen Antworten auf unsere Anfrage, die Kosten für die Impfung werden durch den Bund übernommen. «Die Krankenkassen sind nur die Vermittler der Rechnung für die Impfung», schreibt der Kanton St.Gallen. «Somit werden auch die Kosten auch für säumige Prämienzahler übernommen.» Der Kanton St.Gallen übernimmt ausserdem den Aufpreis für die Impfungen, die Hausärztinnen und -ärzte durchführen. Der Kanton Thurgau präzisiert in seiner Antwort und verweist auf das Krankenversicherungsgesetz des Bundes:

«Die Kosten fallen unter den Notfallbegriff.»

Wir erinnern uns: Auch säumige Prämienzahler, die auf der schwarzen Liste gelandet sind, haben ein Anrecht auf eine medizinische Versorgung in Notfällen.

Was passiert denn, wenn nach einer Coronaimpfung Nebenwirkungen auftreten?

Hier wird’s nun etwas ungenau. Es komme darauf an, ob eine Nebenwirkung als Notfall eingestuft wird, schreiben die Kantone. Und diese Beurteilung erfolgt wiederum durch die «Leistungserbringer», also die behandelnden Ärztinnen oder Ärzte. Treten also Komplikationen auf, die aber nicht als Notfall gelten, dann fallen die Kosten auf die säumigen Prämienzahler.

Soweit zur Theorie – aber wie sieht es in der Praxis aus? Wie reagieren Ärztinnen und Ärzte im Kanton St.Gallen, welche die Coronaimpfungen durchführen?

«Es werden und wurden keine Impfwilligen abgewiesen», schreibt die St.Galler Ärztegesellschaft auf Anfrage. Sofern genügend Impfstoff vorhanden ist, würden alle Impfwilligen nach kantonalen Vorgaben zu den Impfprioritäten geimpft. Auch Caritas und ProSenectute sehen in der Praxis keine Probleme. Die Caritas setzt sich als Hilfsorganisation für Armutsbetroffene ein und steht in ihren Schuldenberatungen oft in Kontakt mit säumigen Prämienzahlern. Die ProSenectute berät mit Seniorinnen und Senioren die Altersgruppe, die sich derzeit am häufigsten gegen Corona impft. Aus verschiedenen Beratungsstellen der Organisationen im Thurgau und in St.Gallen heisst es: Uns sind keine Probleme mit Impfwilligen auf der schwarzen Liste bekannt.