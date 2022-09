Das ist auf dem Heiweg mit E-Trottinets und Velos erlaubt

Fragen und Antworten Angetrunken auf dem Velo, Kollegen auf dem Gepäckträger, zu zweit auf dem E-Trottinett: Was ist auf dem Heimweg erlaubt? Mit dem Anbruch des Herbstes gilt es für Gross und Klein, die letzten lauen Sommerabende nochmals so richtig zu geniessen. Bei den Temperaturen sind viele mit dem Velo oder dem E-Trottinett auf dem Nachhauseweg anzutreffen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was erlaubt ist und was nicht. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Heimweg von langen Sommernächten wird manch einer kreativ. Bild: Nana do Carmo

«Nein, das ist ein Gepäckträger und kein Sitzplatz», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Auf einem Velo dürfen nur so viele Personen sitzen, wie Pedalpaare vorhanden sind. Wer eine Kollegin oder einen Kollegen auf dem Gepäckträger mitfahren lasse, müsse mit einer Ordnungsbusse von 20 Franken rechnen.

Wer an langen Abenden das Auto in der Garage lässt, hat schon vieles richtig gemacht. Doch ist es clever, alternativ das Velo zu nehmen, wenn man vorhat, ein, zwei Bierchen zu trinken? Schneider sagt:

«Im Strassenverkehr gibt es die allgemeine Promillegrenze von 0,5, die nicht überschritten werden darf, egal, mit welchem Fahrzeug man unterwegs ist.»

Wer nach einem frischfröhlichen Abend mit dem Velo in einer Polizeikontrolle landet, könne gebüsst werden, sollte dieser Wert überschritten werden.

«Die Polizei erstellt eine Strafanzeige, woraufhin die Staatsanwaltschaft dann je nach Promillewert das Strafmass festlegt», so Schneider. In solchen Fällen könne der Beamte auch ein temporäres Velofahrverbot aussprechen. Das heisst, dass die angetrunkene Person das Velo nach Hause schieben muss. «Wer clever ist, hält sich daran. Denn wird man ein zweites Mal erwischt, dann wird man wegen mehrfachen betrunkenen Fahrens angezeigt. Das kommt teurer.»

Zudem werde laut Schneider bei Strassenverkehrsdelikten immer auch das Strassenverkehrsamt benachrichtigt. Dieses prüfe, ob aufgrund des begangenen Delikts der Führerausweis entzogen werde – egal ob man mit dem Auto oder dem Velo erwischt worden sei.

Fahrradbeleuchtungen sind ein beliebtes Diebesgut. So kann es sein, dass man nachts aus dem Ausgang zurückkommt und am Bahnhof das eigene Velo ohne Lichter wiederfindet. In solchen Fällen gibt es laut Schneider nur ein richtiges Verhalten:

«Das Fahrrad nach Hause schieben.»

Denn Fahrräder müssen bei Dunkelheit immer vorne und hinten beleuchtet sein. Velofahrer, die diese Regel missachten, müssen mit einer Ordnungsbusse rechnen. «Wenn sich Leute über eine solche Busse aufregen, sage ich ihnen immer, dass es ja auch zum Wohl ihrer eigenen Sicherheit ist», so Schneider.

Es gibt kein explizites Verbot dafür, jedoch stellt das Musikhören mit Kopfhörern beim Fahrradfahren eine Grauzone dar. Der Artikel 31 des Strassenverkehrsgesetz besagt, dass «der Führer das Fahrzeug ständig so beherrschen muss, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann». In der Verkehrsregelverordnung wird genauer spezifiziert, dass er zudem dafür zu sorgen hat, dass seine Aufmerksamkeit nicht durch Tonwiedergabegeräte sowie Kommunikations- und Informationssysteme beeinträchtigt wird. Schneider sagt:

«Je nach Lautstärke kann es gefährlich sein, wenn man nicht rechtzeitig auf Gefahren im Verkehr aufmerksam wird.»

So könne es gut sein, dass man zum Beispiel das Tram überhöre und es zu einer Kollision komme. Kommt es in solchen Fällen zum Unfall, kann der Radfahrer mitschuldig gesprochen werden und die Versicherung kann sogar Regress nehmen.

Immer noch angesteckt von der guten Stimmung auf dem letzten Fest, könnte man auf dem Nachhauseweg auf die Idee kommen, im Kreisel ein paar Runden zu drehen, um die überschüssige Energie vor dem Schlafengehen noch etwas loszuwerden. Ist das strafbar?

Mit dem Velo könne man grundsätzlich im Kreisel Runden drehen, immer unter der Voraussetzung, dass man den Verkehr nicht behindere, niemanden gefährde oder belästige. «In der Nacht darf man das ruhig tun, solange man dazu nicht in der Nachbarschaft herumgrölt. Sonst wird man wegen Lärmbelästigung angezeigt», so Schneider.

Anders sieht es beim Auto aus. Dort könne man wegen unnötigen Herumfahrens in Ortschaften zur Anzeige gebracht werden.

Sofern ein E-Trottinett für den Strassenverkehr zugelassen ist, gelten bezüglich des Verhaltens im Verkehr die gleichen Regeln wie für Velos. Laut Artikel 18 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) gelten die meisten E-Trottinetts als Leicht-Motorfahrräder. Doch was gilt für jene Trottinetts, die man in der Innenstadt mieten kann?

«Die gehören grundsätzlich auf die Strasse und nicht aufs Trottoir.»

Wer trotzdem auf dem Trottoir unterwegs ist, müsse mit einer Ordnungsbusse von 40 Franken rechnen.

«Nein – das ist bei den E-Trottinett, die man in der Stadt mieten kann, verboten», sagt Schneider. Bei privat gekauften E-Trottinett, könne es jedoch sein, dass je nach von Hersteller zwei Plätze zugelassen sind. Solche Fälle müsse man individuell beurteilen. Aus Kostengründen nur ein E-Trottinett zu mieten sei sinnlos, denn dadurch riskiere man eine Ordnungsbusse von 20 Franken, wie beim Velo.

Wenn man weiss, dass ein Kollege oder eine Kollegin mit demselben Heimweg etwas beschwipst mit dem Fahrrad auf dem Heimweg ist, dann darf man sie vor einer Polizeikontrolle warnen, sodass sie einen Umweg machen könnte. «Hingegen ist das öffentliche Warnen vor Verkehrskontrollen strafbar», so der Polizeisprecher. Wenn man zum Beispiel im Whatsapp-Status oder in der Instagram-Story den exakten Standort einer Polizeikontrolle veröffentlichen würde, müsste man mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen