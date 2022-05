Flugbegeisterte pilgern auf den Hohen Kasten zur Airshow

Von Oldtimern bis zu hochmodernen Maschinen: Flugbegeisterte bestaunen an der Airshow auf dem Hohen Kasten Flugzeuge aller Art

Nach drei Jahren Vorbereitungszeit ist es so weit: Am Freitag konnte dank guter Wetterbedingungen die erste Airshow auf dem Hohen Kasten starten. Piloten präsentieren während zweier Tage in Oldtimern und modernen Maschinen ihre akrobatischen Kunststücke.