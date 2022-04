Flüelen 69-jähriger Töfffahrer aus dem Kanton St.Gallen stirbt bei Unfall auf der Axenstrasse Bei einem schweren Unfall auf der Axenstrasse ist ein Töfffahrer tödlich verletzt worden. Zwei weitere Personen wurden mit den Ambulanzen in Spitäler eingeliefert. 08.04.2022, 08.57 Uhr

Der Unfall ereignete sich kurz nach Einfahrt in den Flüelertunnel. Archivbild Urs Hanhart

Aus noch ungeklärten Gründen ist ein Auto im Flüelertunnel auf die Gegenfahrbahn geraten und in zwei Autos sowie einen Töff geprallt. Dabei hat ein 69-jähriger Töfffahrer aus dem Kanton St.Gallen schwerste Verletzungen erlitten, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Bei der Kollision wurden zudem zwei weitere Personen verletzt und von den Rettungsdiensten Schwyz und Uri ins Kantonsspital Uri sowie in ein ausserkantonales Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Fest steht, dass das Auto kurz vor 16.45 Uhr am Donnerstagnachmittag in einer leichten Rechtskurve über die doppelte Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der Flüelertunnel war für rund drei Stunden gesperrt. Die Axenstrasse war jederzeit befahrbar. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (rem)