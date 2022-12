Kanton St.Gallen nimmt Asylzentrum Linth vorzeitig in Betrieb

Die angespannte Asylsituation gab diese Woche auch an der Novembersession im St.Galler Kantonsrat zu reden. Die SVP-Fraktion hatte einen dringlichen Vorstoss über die «Dramatische Lage an der Ostgrenze aufgrund massenhafter illegaler Einreisen» eingereicht. In ihrer Antwort hält die St.Galler Regierung fest, dass es sich bei der Flüchtlingssituation an der Ostgrenze nicht um ein ausschliesslich sanktgallisches, sondern ein europäisches Problem handelt, das zusammen mit dem Bund gelöst werden muss. Den Einsatz der Armee oder den Bau von Haftanstalten, wie sie die SVP in ihrer Interpellation fordert, hält die St.Galler Regierung für keine angemessene Lösung. (bro)