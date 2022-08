Fluchtgeschichte Früher performte sie in Macau, heute putzt sie auf der Seealp: «Wenn Krieg herrscht, denkst du nicht an Selbstverwirklichung» Zehn Tage nach der Invasion Russlands in die Ukraine flüchtete Varietékünstlerin Yuliia Shkurynska in die Schweiz. Ihren Beruf als Puppenspielerin, Requisitenproduzentin und Performerin hat sie gegen einen Putzjob getauscht. Sie sagt: «Ich habe im Berggasthaus Seealpsee eine Ersatzfamilie gefunden.» Seraina Hess Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor allem das Putzen und Aufräumen der Gästezimmer gehört zu Yuliia Shkurynskas Aufgaben, bei Bedarf hilft sie aber auch in der Küche. Bild: Belinda Schmid

«Ich habe nur ein einziges Mal geweint», sagt Yuliia Shkurynska an diesem Mittwochmorgen auf der Terrasse des Berggasthauses Seealpsee. Der Highlighter auf ihren Wangenknochen reflektiert die Sonnenstrahlen fast wie die Wasseroberfläche im Hintergrund, eingebettet in die Landschaft des Alpsteinmassivs. Die Kiewerin lächelt, obschon sie sich gerade an den verhängnisvollen Tag vor fast sechs Monaten erinnert. Das Showbusiness hat sie gelehrt, was es heisst, Gefühle zu kontrollieren.

Die Kontrolle verloren hat sie kurz nach dem 24. Februar, als die Russen in ihre Heimat, die Ukraine, einmarschiert sind. Die Wohnung in Kiew verliess sie mit ihrem Mann noch in derselben Nacht und flüchtete in ihr Haus in einem Vorort der Hauptstadt.

Yuliia Shkurynska: Sie hat die Ukraine zehn Tage nach Kriegsausbruch verlassen. Bild: Belinda Schmid

Yuliia Shkurynskas Eltern warteten bereits dort. Die Mutter, Ärztin, pflegte den Vater, der einen Schlaganfall erlitten hatte, seit einiger Zeit daheim. Doch mit dem Krieg und dem Zusammenbruch des Systems waren seine Medikamente von einem Tag auf den anderen nicht mehr erhältlich. «Ich bin kilometerweit gefahren, habe Freunde mobilisiert, betrat jede noch so kleine Apotheke. Dann bin ich in Tränen ausgebrochen», sagt Shkurynska.

Die Pillen hat sie schliesslich doch noch gefunden. Die Suche nach den Medikamenten war gleichzeitig ein Abschied von der Heimat. Ihr Mann, bereits in die Armee eingerückt, überzeugte die 37-Jährige, das Land schnellstmöglich zu verlassen. «Man hört allerhand Schauergeschichten von Soldaten, die sich an zurückgebliebenen Frauen vergehen. Die Entscheidung war deshalb richtig», sagt Shkurynska. Nur die Eltern konnte sie nicht dazu bewegen, sie zu begleiten.

«Meine Mutter meinte: Wenn sie sterbe, dann sei das eben Schicksal.»

Zehn Tage nach Kriegsbeginn gelangte Yuliia Shkurynska mit der Unterstützung von Freiwilligen, die sich um flüchtende Frauen und Kinder kümmerten, in die Slowakei, wo sie in den Zug stieg und den Osten immer weiter hinter sich liess. Ihr Ziel: Zürich.

Mit der Stadt ist sie vertraut, seit sie 2004 in der Weihnachtsshow «Himmel auf Erden» aufgetreten war. «Ich wusste: Hier ist es sicher, auch wenn ich allein unterwegs bin.» Der Aufenthalt war allerdings nur kurz. Das Migrationsamt teilte Shkurynska dem Kanton Appenzell Innerrhoden zu, zuerst in ein Zimmer in einer Privatwohnung, danach in ein Haus in Appenzell, das sie sich mit einer Landsfrau und einer pakistanischen Familie teilt.

Kaum angekommen, plagte sie zwischen den News über neue Raketenangriffe, den Fotos von zerstörten Häusern ihrer Freunde und den Sprachnachrichten ihres besorgten Gatten nur ein Gedanke: «Ich brauche Arbeit.»

Mit dem Gehalt einer Reinigungskraft die Familie unterstützen

Gearbeitet hat Yuliia Shkurynskas schon immer viel. Für das Einkommen waren sie und ihr Mann – ein Teilzeit-Tänzer, der seine Tätigkeit in den letzten Jahren immer mehr in die IT verlagerte – vor dem Krieg zu gleichen Teilen verantwortlich. «Als Künstlerpaar braucht man mehrere Standbeine und Auftraggeber, um einen anständigen Lohn nach Hause zu bringen», sagt Yuliia Shkurynska.

Yuliia Shkurynska wenige Monate vor Kriegsausbruch, kostümiert für einen Auftritt. Bild: PD

Um ihren einstigen Job zu beschreiben, hat sich die 37-Jährige ganze Wortkonstellationen von Google ins Englische übersetzen lassen, die sie jetzt auf dem Smartphone abruft. Nach dem Studium an der Kyiv Municipal Academy of Variety and Circus Arts fasste Shkurynska als Varietékünstlerin und Puppenspielerin im Showbusiness Fuss. Mit ihrem Team, Ivan und Marina, genannt «bbpuppet», entwickelte sie Performances, Choreografien, stellte Puppen und Requisiten her, schneiderte Kostüme, führte Regie, steuerte technische Anlagen und stand immer öfter selbst auf der Bühne. In ihrer bekanntesten Nummer (siehe Video) tanzt ein gesichtsloser, kleiner Mann im Stil von Michael Jackson über die schwarze Bühne, den das Trio nur mit Händen und Füssen darstellt.

Die Michael-Jackson-Parodie gehört zu den bekanntesten Nummern des Trios, dem Yuliia Shkurynska angehört. Vido: Youtube

Zu sehen waren ihre Shows nicht nur in der Ukraine. Shkurynska erinnert sich vor allem an die Expo 2012 in Südkorea, an wiederkehrende Auftritte in der chinesischen Spielerstadt Macau oder an Darbietungen in italienischen TV-Sendungen und bei der englischen BBC. Wenn Yuliia Shkurynska nicht gerade im Ausland war, übernahm sie auch Requisiten-Aufträge russischer Magiekünstler, die ihre Zaubertricks auf Youtube oder TikTok präsentierten oder wirkte als Bühnenbildnerin für Filmproduktionen.

Yuliia Shkurynska (rechts) mit ihrem Team «bbpuppets», das auch im Ausland Auftritte an Land gezogen hat – hier im chinesischen Macau. Bild: PD

Yuliia Shkurynska war immer unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Ideen und neuen Auftritten. Nicht nur des Geldes wegen, vielmehr, um sich selbst zu verwirklichen. Auf der Jobsuche in der Schweiz geriet Letzteres in den Hintergrund.

«Ich befand mich im März in einem Dauerstresszustand und fürchtete, meinen Liebsten könnte Schlimmes widerfahren.»

Einige Bekannte hätten zu diesem Zeitpunkt bereits ihren gesamten Besitz verloren. «Alles, was ich wollte, war Geld zu verdienen, damit ich meiner Familie und meinen Freunden helfen konnte.»

Ende Oktober braucht sie einen neuen Job

Yuliia Shkurynska erinnert sich noch genau an ihr Vorstellungsgespräch im Berggasthaus Seealpsee, das knapp drei Wochen nach ihrer Ankunft in Appenzell stattfand. «Ich glaube, meine Chefin zweifelte anfangs an meinen Putzfähigkeiten», sagt sie und ergänzt lachend:

«Auf den ersten Blick bin ich halt für die meisten eine Blondine. Aber im Ernst: Putzen ist zwar nicht meine Leidenschaft, aber wenn du Haus und Wohnung besitzt, kannst du das natürlich.»

«Putzen kann ich gut, auch wenn es nicht meine Leidenschaft ist», sagt Yuliia Shkurynska, die in einem Vorort von Kiew ein Haus besitzt und in der Hauptstadt in einer Wohnung lebte.

Seit rund fünf Monaten schrubbt Yuliia Shkurynska Lavabos und WCs, saugt Böden, wechselt Duvetbezüge und legt für den nächsten Gast einen Appenzeller Biber aufs Kopfkissen. Fünf Tage die Woche lebt sie im Gasthaus, knapp 50 Minuten Fussmarsch und 11 Minuten Zugfahrt von ihrem Zimmer in Appenzell entfernt.

Arbeitsplatz auf 1142 Metern über Meer: das Berggasthaus Seealpsee, das von Wasserauen aus in gut 50 Minuten zu Fuss erreichbar ist. Bild: Belinda Schmid

Der Job lenke sie ab, die Arbeit mit den Händen sei beinahe therapeutisch, das Bad im See nach Feierabend gebe ihr das Gefühl von Ferien. «Es sieht hier sogar aus wie bei meiner Grossmutter in den Bergen», sagt Yuliia Shkurynska. Wichtiger sei ihr aber das Arbeitsklima: «Sönd wöllkomm» stehe nicht nur auf den Personal-T-Shirts im Restaurant.

«Ich habe hier eine Ersatzfamilie gefunden.»

Fast die Hälfte ihres Lohns, den sie bei der Wirtefamilie Parpan-Dörig verdient, schickt Yuliia Shkurynska ihrer Verwandtschaft in die Ukraine. Die eigenen Ausgaben versucht sie, so tief wie möglich zu halten. Doch das Einkommen ist nicht gesichert. Im Oktober geht das Berggasthaus Seealpsee in die Winterpause – Yuliia Shkurynska wird sich einen neuen Job suchen müssen. Darum bemüht hat sie sich bisher noch nicht. «Ein kleiner Teil von mir hofft noch immer, ich könnte bis dahin nach Hause zurückkehren», begründet sie. «Inzwischen ist das wohl illusorisch.»

Nach Saisonende plant sie, für ein paar Tage nach Lugano zu fahren. Dort ist seit kurzem ihre Künstlerkollegin Marina untergebracht. «Vielleicht gelingt es uns ja, auf Weihnachten hin eine kleine Show in der Schweiz zu veranstalten. Es wäre immerhin ein Anfang.» Der Teamkollege, der die Ukraine nicht verlassen darf, hat Yuliia Shkurynskas Requisiten, Puppen und anderes Equipment bereits aus ihrem Haus geholt und versucht nun, das Material in die Schweiz zu schicken.

Schlechte Gedanken hält sie von sich fern

Die Terrasse des Gasthauses Seealpsee füllt sich immer mehr, je näher die Mittagsstunde rückt. Eine Wanderin am Nebentisch blättert durch die «Appenzeller Zeitung» und verharrt bei einer Analyse über kriegsmüde Separatisten und Erfolge der ukrainischen Armee. Es sind Nachrichten wie diese, die Yuliia Shkurynskas Angst ab und zu lindern. Doch meistens zwingt sie sich, Zeitung oder Smartphone wegzulegen.

«Ich verbiete mir, darüber zu grübeln, was alles passieren könnte: über den Tod meines Mannes, meiner Eltern, meiner Freunde. Man wird zur Maschine und funktioniert, selbst wenn man hier in der Schweiz lebt.»

Yuliia Shkurynska nimmt eine Serviette und tupft die Tränen weg, die sich in den Augenwinkeln sammeln. «Nun weine ich schon zum zweiten Mal. Aber hoffentlich ist es das letzte Mal», sagt sie und lächelt.

Yuliia Shkurynska versucht, zu lachen. «Der Job hat auf mich eine therapeutische Wirkung», sagt sie. Bild: Belinda Schmid

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen