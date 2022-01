Das Kloster St.Gallen und der Fischnachschub

Fischaufzucht Wo es von Karpfen nur so wimmelte: Mit 60 Weihern deckte das Kloster St.Gallen seinen hohen Fischbedarf Eine wichtige Nahrungsquelle des Klosters St.Gallen waren Fische. Für ihre Zucht wurden viele Weiher angelegt, von denen ein schön illustriertes Buch erzählt. Rolf App Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Ein nützliches Gewässer: der Bettenauer Weiher in Oberuzwil. Bild: Kathrin Moeschlin

Könnte der Bettenauer Weiher reden, er hätte viel zu erzählen. Denn das 400 Meter lange und 100 Meter breite Gewässer in der Gemeinde Oberuzwil hat sich durch die Jahrhunderte als ausserordentlich nützlich erwiesen. So könnte es berichten, dass es am 11. Januar 889 von Graf Adalbert einem seiner Vasallen geschenkt wurde – zusammen mit einer Magd und einem Hof. Da ist der Bettenauer Weiher noch ein Moorweiher.

Im 15. Jahrhundert erwirbt das Kloster St.Gallen das Gut, ein Damm wird errichtet und Fischzucht betrieben. Treibende Kraft ist der von 1463 bis 1491 regierende Abt Ulrich Rösch – ein Bäckerssohn, der im Kloster als Küchenjunge begonnen hat und dann zum Verwalter von Küche und Speisekammer aufgestiegen ist.

Die Bewohner der angrenzenden Gemeinden werden regelmässig am Fischertrag beteiligt, Richter und Pfarrer bekommen sie geschenkt. Bis 1805 das Kloster aufgelöst und der Weiher verkauft wird. So kommt er 1912 an den Industriellen Adolf Bühler, 2018 an die Gemeinde.

In den kalten Fischteich geworfen

Kathrin Moeschlin,

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Stiftsarchiv St.Gallen. Bild: PD

Der Bettenauer Weiher könnte auch von Kathrin Moeschlin erzählen, die 2021 hier auftaucht, ihn studiert und fotografiert. Obwohl sie nicht fischt, gilt den Fischen ihr Interesse. In Urkunden, Akten, Tagebüchern und auf Karten hat die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stiftsarchivs jene Teiche eruiert, in denen das Kloster St.Gallen Fische gezüchtet hat, grossenteils für den eigenen Bedarf. Denn an drei Tagen in der Woche wurde hinter den Klostermauern Fisch gegessen.

Im Stiftsarchiv wird das weltliche Erbe des Klosters verwaltet. Hier finden sich alle Dokumente zu den reichen, bis ins Süddeutsche reichenden Besitztümern, die ihm über die Jahrhunderte zugefallen sind. Kathrin Moeschlin ist also an der Quelle, als Stiftsarchivar Peter Erhart sie an ihrem ersten Arbeitstag im September 2020 gewissermassen ins kalte Wasser oder «in die kalten Fischteiche wirft», wie sie bei einem Gespräch im Stiftsarchiv erzählt.

Daraus entsteht eine grosse Faszination, wie sie es in der Einleitung zu jenem schönen Büchlein beschreibt, das aus dieser intensiven Beschäftigung entstanden ist: «Ich bin eingetaucht in die Quellen, in denen es von Karpfen und Hechten nur so wimmelte, habe Weiher für Weiher aus dem Archiv ausgegraben und eine Geschichte nach der anderen herausgefischt. Ich erhielt Einblick in den harten Fischeralltag, lernte die Vorlieben der Mönche für gekochten, gebratenen und gebackenen Karpfen kennen, erfuhr vom Leid der Anwohner der Weiher bei Hochwasser und las von Streithähnen und Fischdieben.»

Das Kloster St.Gallen steht mit seiner Leidenschaft für die Fischzucht keineswegs allein da. Schon für das 9. und 10. Jahrhundert stellt die Forschung eine Zunahme des Fischkonsums fest, vom 14. bis ins

15. Jahrhundert verbreitet sich dann in ganz Mitteleuropa die Teichwirtschaft, weil die Landwirtschaft nicht mehr sehr rentabel ist. Sie erreicht ihre Blütezeit im 16. und 17. Jahrhundert, als Karpfen und Hecht zu beliebten Speisefischen werden.

Von 60 Fischweihern existieren heute noch 15

Für das Kloster St.Gallen hat Kathrin Moeschlin rund 60 Fischweiher an 42 Orten von Aadorf über das Toggenburg bis in die Herrschaft Neuravensburg im Allgäu ausfindig gemacht, von denen aber nur 15 noch existieren. Im handlichen, deshalb für Ausflüge ins Freie sehr geeigneten Büchlein werden diese Weiher auf Karten präzis lokalisiert. Einige der noch existierenden stehen als Amphibienlaichgebiete unter Naturschutz wie der Bettenauer Weiher, der Hasenlooweiher bei Wil oder der Zuckenrieter Weiher. Nur noch in wenigen wie dem Burgweiher in St.Gallen und dem Wiler Stadtweiher wird gefischt.

An 42 Standorten hat Kathrin Moeschlin 60 Fischweiher ausfindig gemacht. Grafik: PD

Gefischt hat in der Steinach vermutlich bereits der heilige Gallus. Mit der Zeit wurde daraus ein eigener Wirtschaftszweig des Klosters. «Fischer wurden angestellt und ihre Aufgaben präzis festgehalten», erklärt Kathrin Moeschlin. «Beaufsichtigt wurden sie von den Statthaltern in St.Gallen und Wil, die auch genau festhielten, welcher Weiher wann und mit welchem Ertrag befischt wurde. Vermerkt wurde dabei auch der Stand des Mondes und das jeweilige Sternzeichen.»

Der Mönch Gallus und der Diakon Hiltibold fischen in der Steinach. Quelle: St.Galler Legendar, Mitte des 15. Jahrhunderts

Dieses Ausfischen war dann «ein Riesenereignis», erzählt sie: «Das Wasser wurde abgelassen, die Fische herausgeholt und häufig in Fischgruben bei den Weihern aufbewahrt, bevor sie in mit Wasser gefüllten Fässern ins Kloster oder in den Hof Wil geschafft wurden.»

Weil die Karpfen gern im Schlamm wühlen und sich von Würmern, Schnecken und Algen ernähren, schmecken sie auch leicht moderig; die Haltung in Behältern mit Frischwasser dient deshalb auch der Geschmacksverbesserung. Denn verzichten auf den Karpfen mochten die Mönche nicht, zumal diese Fische innert weniger Jahre auf stattliche Grösse anwachsen konnten.

Nicht nur der Teichbau, auch die Fischzucht wurde dabei stetig verfeinert. So berichtet 1671 der Küchenmeister, aus dem – heute nicht mehr existierenden – Niederwiler Weiher seien 140 Hechte gefischt worden, 857 junge Karpfen seien in die Burgweiher und den Gossauer Weiher geführt worden.

Die Wiler und ihr Weiher-Problem

Jeder dieser Teiche erzählt seine eigene, oft auch von Konflikten keineswegs freie Geschichte. So liess Abt Ulrich Rösch oberhalb des heutigen Wiler Stadtweihers einen noch grösseren errichten; die Besitzer der entsprechenden Grundstücke wurden zum Verkauf gezwungen.

Den Stadtbürgern bereitete dies grosse Sorgen. Sie befürchteten, dass «Ungewitter oder Wassergüssinen» Schaden anrichten könnten an ihren Wiesen und Gärten sowie «an ir Linwant» – also am Leinwandgewerbe, das in der Bleiche in der Vorstadt betrieben wurde. Und der Abt musste ihnen Schadenersatz zusichern.

Dieser obere Wiler Weiher existiert nicht mehr, auch einer von drei Burgweihern in der Stadt St.Gallen ist verschwunden. Die andern beiden lieferten dem Kloster eine stattliche Zahl an Karpfen und dienten nach dessen Auflösung dem Leinwandgewerbe. Der Kaufmann Johann Jakob Täschler erwarb 1825 die Burg Waldegg und errichtete am unteren Burgweiher eine Indienne-Färberei, von der heute noch der stattliche, hölzerne Tröckneturm zeugt.

Kathrin Moeschlin: Vivaria – Fischweiher, Kunstverlag Josef Fink, 2021

