St.Galler Regierung erwartet höhere Defizite

Finanzpolitik St.Galler Staatskasse: Regierung erwartet höhere Defizite Die St.Galler Regierung legt die Finanzplanung für die nächsten drei Jahre vor. Die Aussichten haben sich deutlich verschlechtert. Adrian Vögele 03.01.2023, 09.48 Uhr

Der Kanton St.Gallen rechnet mit finanziell schwierigeren Jahren. Bild: Gaetan Bally/ KEYSTONE

Der Kanton St.Gallen wird in der nächsten Zeit rote Zahlen schreiben: Für 2023 wird ein Minus von 161 Millionen Franken erwartet. Gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan, den die Regierung am Dienstag vorgelegt hat, sieht es in den folgenden Jahren noch schlechter aus. Die Regierung geht von Defiziten von 198,1 Millionen Franken (2024), 211,5 Millionen Franken (2025) und 197,3 Millionen Franken (2026) aus.