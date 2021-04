Finanzpolitik Düstere Budgets, rosige Abschlüsse: Der Kanton St.Gallen hat sich in zehn Jahren um über eine Milliarde Franken verrechnet – was ein Experte dazu sagt Der Kanton St.Gallen will sparen. Dabei schliesst die Staatsrechnung massiv besser ab als erwartet – nicht zum ersten Mal. Wie sehen die Zahlen der vergangenen zehn Jahre aus? Und wie beurteilt ein Professor für Nationalökonomie diese Finanzpolitik? Adrian Vögele 07.04.2021, 05.00 Uhr

Das Gesamtergebnis des St.Galler Finanzhaushalts ist fast immer besser als budgetiert. Der Hauptgrund: Der Kanton nimmt meist mehr Geld ein als erwartet. Alessandro Crinari / KEYSTONE

Es ist mittlerweile schon fast ein politisches Ritual: Der St.Galler Finanzchef präsentiert das Budget, mit warnenden Worten zur Zukunft und den Bedrohungen für die Staatskasse. Eineinhalb Jahre später folgt die Rechnung, und meist heisst es: «besser als budgetiert». Worauf sich die SP zu Wort meldet und bemängelt, der Kanton plane zu pessimistisch. Das war diesmal nicht anders. 150 Millionen Franken beträgt das Plus gegenüber dem Budget. Betrachtet man die vergangenen zehn Jahre, so summieren sich diese erfreulichen Differenzen auf 1,3 Milliarden Franken. Ein einziges Mal – im Jahr 2017 – schloss der Kanton schlechter ab als angenommen, hauptsächlich deshalb, weil er den Wert der Spitalimmobilien nach unten korrigieren musste.

Im selben Jahrzehnt stieg allerdings auch der Gesamtaufwand des Kantons deutlich an – von 4,4 auf 5,4 Milliarden Franken. Die Abweichungen vom Budget liegen im Verhältnis zu diesen Summen im einstelligen Prozentbereich.

Andere Kantone machen es ähnlich

Im nationalen Vergleich ist St.Gallen keine Ausnahme. Die Genauigkeit der Budgetierung lasse in fast allen Kantonen schon seit Jahren zu wünschen übrig, schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund in einer Analyse: «Die meisten Kantone budgetieren chronisch zu pessimistisch.» St.Gallen gehört allerdings mit einer «Fehlbudgetierung» von rund sechs bis sieben Prozent nicht zu den Spitzenreitern. Anders als etwa Innerrhoden, das sich in letzter Zeit um über zehn Prozent verschätzt.

Auch eine Studie der Universität Lausanne zeigt, dass andere Kantone deutlich weiter daneben liegen als St.Gallen. So hat der Kanton seine Steuereinnahmen in den Jahren 2010 bis 2019 nur um knapp zwei Prozent unterschätzt. Der Mittelwert aller Kantone liegt leicht höher.

«Ein ungeplantes Defizit ist politisch kostspieliger»

Zündstoff birgt die St.Galler Finanzplanung trotzdem. Besonders jetzt, da der Kanton – auch auf Druck der bürgerlichen Mehrheit im Parlament – ein Sparprogramm im Umfang von 120 Millionen Franken schnürt. Die Linke verlangte schon angesichts der erhöhten Gewinnausschüttungen der Nationalbank, dass der Sparkurs korrigiert wird. Noch schärfer wurde die Kritik, als Finanzchef Marc Mächler (FDP) die Rechnung 2020 vorlegte, die trotz Coronakrise um 150 Millionen Franken besser abschliesst als budgetiert. Tatsächlich fragt man sich mit Blick auf die insgesamt 1,3 Milliarden Franken, die dem Kanton innert zehn Jahren sozusagen aus heiterem Himmel zufielen: Warum geht das nicht genauer? Und: Was ist tatsächlich dran am Vorwurf der absichtlich pessimistischen Planung?

Christian Keuschnigg, Professor für Öffentliche Finanzen an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Christian Keuschnigg, Professor für Öffentliche Finanzen an der Universität St.Gallen, relativiert die Kritik:

«Ein punktgenaues Budget wird es nicht geben können. Da gibt es zu viele Unsicherheiten.»

Die Epidemie habe auch niemand vorhergesehen. Und vielleicht sei es politisch kostspieliger, mit einem ungeplanten Defizit zu irren und dann unpopuläre Massnahmen verkünden zu müssen. «Da mag es besser erscheinen, mit einem Überschuss positiv zu überraschen. Aber eine allzu grosse Vorsicht hat auch Grenzen, damit die angekündigten Budgetpläne glaubwürdig bleiben.» Allerdings seien die Schätzungen mit grossen Unsicherheiten behaftet. «Die Budgetprognosen der öffentlichen Haushalte sind so schwierig wie die Konjunkturprognosen. Da habe ich auch noch keine gesehen, die je punktgenau eingetroffen wäre», sagt Keuschnigg.

«Die Steuereinnahmen und Sozialausgaben hängen stark vom Konjunkturverlauf ab. Daneben gibt es jede Menge Sonderrisiken, beispielsweise den Wegzug eines grossen Betriebs mit seinen Steuerzahlungen.»

Eine systematische Unterschätzung sei aus seiner Sicht besser als eine systematische Überschätzung, sagt der Professor. «Es ist mir lieber, dass die Politik sich die Steuereinnahmen sichert, bevor sie grosse Ausgaben tätigt. Zuerst grosse Ausgaben zu planen und nachher ständig nach höheren Steuereinnahmen zu suchen oder sich zu verschulden, ist kaum eine vertrauenserweckende Politik. Zu viele Länder machen das ständig vor, und stehen in der Krise ohne jeden Spielraum da.»

Öffentliche Ausgaben stützen lokale Wirtschaft in der Krise

SP und Grüne stellen sich auf den Standpunkt, es sei falsch, dass der Kanton mitten in der Krise ein Sparprogramm aufgleise. Gerade jetzt müsse der Staat antizyklisch handeln, anstatt die Ausgaben zu reduzieren. Was sagt Keuschnigg hierzu? «In der aktuellen Krise hat der Staat so antizyklisch gehandelt wie nie zuvor. Man denke an die hohen Zusatzausgaben für Kurzarbeit, Notkredite und Härtefallhilfen.» Das habe das Schlimmste verhindert. «Für eine antizyklische Politik sind allerdings vorwiegend Bund und Nationalbank verantwortlich. Der Kanton St.Gallen kann kaum den Konjunkturgang für die gesamte Schweiz stabilisieren.» Jedoch: «Ein verlässlicher stetiger Strom von öffentlichen Ausgaben trägt bereits zur Stabilisierung der lokalen Wirtschaft bei.»