Mächler: «Die Steuern zu senken, war mutig»

Finanzpolitik «Die Steuern zu senken, war sicher mutig»: Der St.Galler Finanzchef Marc Mächler zu den düsteren Prognosen für die Staatskasse Der Kanton St.Gallen rechnet in den nächsten drei Jahren mit Defiziten von jeweils rund 200 Millionen Franken und einer Halbierung der Reserven. Auf die Nationalbank kann Finanzchef Marc Mächler vorerst nicht mehr zählen, wie er sagt. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 03.01.2023, 11.52 Uhr

Der St.Galler Finanzchef Marc Mächler (FDP). Bild: Benjamin Manser

Die Zahlen sind rot: Die St.Galler Regierung erwartet in den nächsten drei Jahren Defizite zwischen 197 und 212 Millionen Franken. So steht es im neuen Aufgaben- und Finanzplan, der am Dienstag publiziert wurde. Falls diese Prognosen eintreffen, wird der Kanton auf seine Reserven zurückgreifen müssen, um die Verluste auszugleichen. Das Eigenkapital, so die aktuelle Schätzung, wird sich bis 2026 fast halbieren – von 1,4 Milliarden Franken auf 735 Millionen Franken.