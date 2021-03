Finanzhilfe Kein Härtefallgeld für Schifffahrt auf Untersee und Rhein: Bundesrat räumt «Gefahr von Wettbewerbsverzerrung» ein Bei den staatlichen Coronahilfen fällt die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein bisher durch die Maschen. Parlamentsmitglieder aus verschiedenen Kantonen wollen das ändern. Adrian Vögele 09.03.2021, 11.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein erhält bislang keine Härtefallunterstützung – wegen der Beteiligung der Kantone Thurgau und Schaffhausen. Bild: Donato Caspari

Die Schifffahrtsbetriebe haben unter dem Coronajahr 2020 stark gelitten: Die Einnahmenausfälle sind massiv. Zugleich scheint derzeit unklar, wie gut die Finanzhilfen, welche Bund und Kantone im vergangenen Jahr geschaffen haben, für diese Branche tatsächlich funktionieren. So fällt die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) durch alle Maschen: Sie hat kein Anrecht auf Härtefallgeld, weil die Kantone Thurgau und Schaffhausen jeweils mit mehr als 10 Prozent an ihr beteiligt sind – nämlich mit 15,3 und 17,6 Prozent. Die URh gilt ausserdem weder als rein touristischer Betrieb noch als Angebot des Regionalverkehrs, weshalb sie auch in diesen Bereichen nicht förderberechtigt ist.

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Bundesparlamentarier aus verschiedenen Kantonen wollen das ändern. Edith Graf-Litscher (SP/TG) und Thomas Hurter (SVP/SH) konfrontierten den Bundesrat am Montag in der Fragestunde mit dem Problem: «Ist es gerechtfertigt, dass Unternehmen mit einer Minderheitsbeteiligung der öffentlichen Hand von Härtefallentschädigungen des Bundes ausgeschlossen werden? Führt dies zu keiner Wettbewerbsverzerrung?»

Kantone sollen auf eigene Faust handeln

Der Bundesrat findet die Regelung nach wie vor in Ordnung. «Grundsätzlich sollen Unternehmen in staatlicher Hand keinen Anspruch auf kantonale Härtefallmassnahmen haben. Dies, weil eine staatliche Beteiligung auf ein strategisches Interesse hindeutet, welches es für die zuständigen Staatsebenen zumutbar macht, das Unternehmen mit eigenen Mitteln zu stützen.» Mit anderen Worten: Die Kantone – auch wenn sie nicht die Haupteigentümer der Schifffahrtsgesellschaft sind – müssten auf eigene Faust einen finanziellen Rettungsanker für die Schifffahrtsgesellschaft werfen, unabhängig vom Bund und unabhängig von der Härtefallregelung.

Finanzminister Ueli Maurer (SVP). Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Aber warum erhalten dann Betriebe, die sich unter der Zehn-Prozent-Schwelle befinden, dennoch Zugang zum Härtefallgeld? «Damit wird vermieden, dass eher zufällige Kleinstbeteiligungen der öffentlichen Hand, die zum Beispiel historisch bedingt aus Zusammenschlüssen entstanden sind, zum Ausschluss eines Unternehmens führen», schreibt der Bundesrat.

Allerdings räumt die Regierung auch ein: «Generell bergen staatliche Härtefallmassnahmen an einzelne Unternehmen immer die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen.» Die Hilfen seien daher zeitlich und umfangmässig möglichst zu beschränken.



Martin Landolt will Änderung beantragen

Graf-Litscher gibt sich mit der Antwort nicht zufrieden, wie sie auf Anfrage sagt. «Wir versuchen nun, eine Änderung der Härtefallverordnung zu erreichen.» Diese Verordnung wird noch in der Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrats behandelt. Dort will Martin Landolt (Die Mitte/GL) einen entsprechenden Antrag stellen. «Parallel dazu kläre ich ab, ob nicht doch eine Unterstützung im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes möglich wäre», sagt Graf-Litscher. Dort ist die Coronahilfe für touristische Betriebe geregelt. Dafür komme die URh bislang nicht in Frage, da sie einen Leistungsauftrag des Kantons erfülle.