Feuerwerk Dank diesen neun Tipps bleiben Bello und Schnurrli am 1. August ruhig Am Sonntag ist der 1. August. Der Nationalfeiertag wird traditionell mit Feuerwerk gefeiert. Während sich die Menschen freuen, leiden die Haustiere. Eine Tierschützerin verrät, wie Hunde und Katzen angstfrei bleiben. Rossella Blattmann und Sheila Eggmann 29.07.2021, 11.30 Uhr

Für Hunde ist das laute Feuerwerk kein Genuss, sondern eine Qual. Bild: Getty

Während viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer mit einem «Ah!» und «Oh!» jeweils ihre Freude am bunt-glitzernden 1.-August-Feuerwerk bekunden, leiden die Haustiere unter dem grellen Licht und dem Lärm. «Katzen und Hunde haben Angst und geraten in Panik. Ihre Besitzer müssen sie immer wieder aus Verstecken holen, in denen sich die Tiere verkriechen», sagt Erika Bolt von der Beratungs- und Meldestelle des Tierschutzvereins Stadt St.Gallen und Umgebung.

Das muss nicht sein. Diese neun Tipps helfen Ihrem Tier, das Feuerwerk zu überstehen:

1. Fenster und Vorhänge zuziehen

Erika Bolt rät Haustierhaltern, am 1. August ihre Tiere in der Wohnung zu behalten. «Auf jeden Fall Fenster und Türen schliessen, damit die Hunde oder Katzen nicht davonlaufen.» Das grelle Licht des Feuerwerks störe die Tiere, sagt Bolt. «Zugezogene Vorhänge helfen zusätzlich, das grelle Leuchten zu dämpfen.»

2. Bei Radio und TV das Volumen aufdrehen

Eine gewohnte Geräuschkulisse beruhigt laut Bolt die Katzen und Hunde in den Wohnungen. Sie rät daher Radio und TV-Gerät etwas lauter als sonst einzustellen. «Diese Geräusche sind den Tieren vertraut und übertönen teils das störende Pfeifen und Knallen des Feuerwerks draussen.»

3. Beruhigungstropfen beim Tierarzt holen

Bei besonders ängstlichen Vierbeinern hilft ein Gang zum Tierarzt. Beruhigungstropfen oder -tabletten wirken laut Bolt aber nicht immer zum gewünschten Zeitpunkt.

Bei besonders ängstlichen Vierbeinern hilft ein Gang zum Tierarzt. Bild: Getty

4. Haustiere chippen

«Ich rate Haustierbesitzern, ihre Katzen unbedingt beim Tierarzt zu chippen», sagt Bolt. Laufe ein gechipptes Tier weg, sei der Besitzer über die Tierverkehrsdatenbank Identitas viel leichter auffindbar. Besitzer müssen sich dazu bei der Datenbank registrieren. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Tierschutzvereins seien immer mit einem Lesegerät unterwegs und könnten so die Halter von entlaufenen Tieren ausfindig machen.

5. Einen Hunde- oder Katzensitter einstellen

Viele feiern den 1. August auswärts auf einer Party. Auch wenn es nicht einfach ist: «Zu Hause bleiben ist für den Hund oder die Katze das Beste», sagt Bolt. Überhaupt sei es gut, während des Feuerwerks möglichst nahe beim Tier zu sein. Eine weitere gute Lösung sei, einen vertrauten Hunde- oder Katzensitter einzustellen.

Die Tiere sollen sich bei Feuerwerk zurückziehen können. Bild: Getty

6. Dem Hund ein T-Shirt anziehen

Manche Hunde werden ruhiger, wenn man ihnen ein T-Shirt seines Herrchen oder Frauchen anzieht. Es sollte dabei eng anliegen. Es gibt auch speziell für Hunde entwickelte Shirts. «Das kann funktionieren», sagt Bolt. Man soll das aber schon im Vorfeld zum 1. August ausprobieren, damit man weiss, wie sein Tier reagiert.

7. Ein angstloses Gspänli organisieren

Weil Hunde auf Stimmungen reagiert, bleiben die Menschen um sie herum am besten gelassen. Sucht der Hund aber Schutz beim Menschen, so gewährt man ihm diesen. Der verängstigte Hund soll aber nicht durch zusätzlich mitleidiges Verhalten verunsichert werden. Was weiter helfen kann, ist, wenn ein anderes, angstfreies Tier am selben Ort ist.

8. Ins Ausland fahren

Für Pragmatiker: Man kann am 1. August auch mit seinem Haustier ins Ausland fahren und zurückkehren, wenn alles vorbei ist. «In der Regel sind Tiere, die Angst vor Feuerwerk haben, auch die, die auf Gewitter reagieren», sagt Bolt. Dieser Tipp nützt zwar an diesem Tag, man muss sich aber trotzdem damit auseinandersetzen, wie man sein Tier beruhigen kann.

9. Kein Ohropax für Bello

Wird es laut, greifen manche Menschen zu Ohropax. Manchmal kämen Tierbesitzer auf die Idee, dies auch bei Hund oder Katze zu machen. Das sei aber eine schlechte Idee. Es bestehe die Gefahr, dass die Fremdkörper den Gehörgang des Tieres verletzen. «Oder sie kratzen sich am Ohr, weil der Stöpsel sie stört, und ziehen sich so Verletzungen zu.»