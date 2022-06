Grossbrand in Rebstein: So machen die betroffenen Firmen weiter

Verlust Das Feuer raubte ihnen die Heimat – aber nicht die Hoffnung: Wie die Firmen nach dem Grossbrand in Rebstein ihre Zukunft planen Wie weiter nach dem Grossbrand im Industrieviertel des Rheintaler Dorfes? Zwei Gewerbler, deren Betriebe niedergebrannt sind, erzählen. David Grob Jetzt kommentieren 22.06.2022, 18.27 Uhr

Was vom Feuer übrig blieb: Die Brandruine am Mittwochmorgen im Rebsteiner Industriegebiet. Tobias Garcia

«Ja, wie fühlt man sich da? Ohnmächtig. Betäubt», sagt Bernard Wasler mit einer Stimme, der ein Schicksalsschlag die Kraft geraubt hat. Am Tag, nachdem ein Brand seine Firma zerstört hat, blickt er auf das, was einst seine Firma war: «Die Halle ist nicht mehr nutzbar, unser Maschinenpark schrottreif», sagt der Geschäftsführer und Inhaber einer Metallbaufirma. Auf drei bis fünf Millionen Franken schätzt er den Schaden.

Am Dienstagabend hat sein Sohn als letzter den Familienbetrieb gegen 17.30 Uhr verlassen. Eine halbe Stunde später dann der Anruf: Ein Brand sei im Nachbargebäude ausgebrochen. Schnell stand das Gebäude in Vollbrand, schnell griffen die Flammen auch auf die benachbarte Liegenschaft, Heimat von Bernard Waslers Metallbaufirma, über. Die Wasserwand, mit der die Feuerwehr die umliegende Gebäude schützen wollte, war zu schwach, das Feuer zu stark. Um 18.30 Uhr war auch Wasler mit seinen Söhnen vor Ort. «Unser Gebäude stand bereits in Flammen», sagt Wasler matt, aber gefasst. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man seine Firma, sein Lebenswerk niederbrennen sieht?

«Man kann schlicht nichts machen. Man kann nur zuschauen.»

Wie weiter? Wasler hat einen Notfallplan erstellt, wie er sagt. Er versucht laufende Aufträge mit der Hilfe von Partnerbetrieben erfüllen zu können, die ihm bereits Platz angeboten haben, um eine Notfallproduktion betreiben zu können. Trotzdem bleiben viele Fragezeichen: Wie lange dauert es, bis die Produktionsmaschinen geliefert werden können? Wie läuft der Abbruch? Und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Versicherung?

Seit 2009 fertigt Wasler mit seinen neun Mitarbeitern der ITS AG Metallbauteile im Rebsteiner Industriegebiet. Er hofft, seine Firma wieder am gleichen Standort neu aufbauen zu können. Und er versucht, die Relationen zu wahren: «Das, was uns passiert ist, ist vielen in der Ukraine widerfahren. Aber im Gegensatz zu zu ihnen, haben wir noch ein Dach über dem Kopf.»

Video: Tobias Garcia

Auch ein Ingenieurbüro getroffen – dort soll bald wieder gearbeitet werden

Nicht weniger hart getroffen als Bernard Wasler hat es Josef Wyss, Geschäftsführer der IngenieurTeam AG. Auch seine Firma, eingemietet im Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen ist, wurde komplett zerstört. Auch er steht vor der gewaltigen Aufgabe, sich neu zu organisieren. Doch im Gegensatz zu Wasler scheint eine Lösung für den Alltag nach dem Brand bereits gefunden zu sein. So wirkt Wyss auch gefasst, als er über die nahe Zukunft spricht.

Denn eine befreundete IT-Firma hat für die IngenieurTeam AG bereits neue Arbeitsplätze eingerichtet, knapp hundert Meter entfernt von der abgebrannten Wirkungsstätte. Wyss und sein Team arbeiten rein digital, ohne Kundendossiers auf Papier. Derzeit läuft die Sicherung aller digital gespeicherten Daten bis zum Stand von Montagabend.

«Es ist unbequem, aber wir können funktionieren: Ab morgen sollten wir die Arbeit wieder aufnehmen können.»

Doch auch für ihn stellen sich Herausforderungen: Die Gespräche mit der Versicherung, das Suchen eines neuen Ortes nach dem Provisorium.

Wyss und Wasler haben das gleiche Schicksal erfahren. Und beide zeigen sich im Gespräch dankbar und überwältigt von den diversen Hilfsangeboten aus ihrer Kundschaft, ihrem Bekanntenkreis und ihrer Lieferanten. Und ebenso vom Einsatz der Feuerwehr.

Die grosse Brandhitze forderte die Feuerwehr

Stefan Kläui, Kommandant der Feuerwehr Rebstein-Marbach. Bild: Tobias Garcia

Einer der ersten, der vor Ort war, ist Stefan Kläui. Der Kommandant der Feuerwehr Rebstein-Balgach hat gerade seine Tochter zu seinen Eltern gebracht, als er vom Brand erfahren hat. Bereits bei der Fahrt zum Brandort, als er die Rauchsäule von weitem aufsteigen sah, war ihm klar: Dies ist eine gröbere Sache. Also hat Kläui die nächste Alarmstufe ausgelöst und mehr und mehr örtliche Feuerwehren aus den benachbarten Dörfern fuhren zum Platz. Schlussendlich standen rund hundert Feuerwehrleute im Einsatz.

Das grösste Problem waren nicht die materiellen Ressourcen, sondern die personellen, meint Kläui tags darauf. Die hohen Temperaturen, die Hitze des Brandes, die Arbeit mit Atemschutzgeräten – sie alle erschwerten die Löscharbeiten. «Dies hält man vielleicht eine halbe Stunde durch. Irgendwann ist man fertig», sagt Kläui.

Andreas Eggenberger, Gemeindepräsident von Rebstein. Bild: PD

Dies hat auch der Rebsteiner Gemeindepräsident Andreas Eggenberger gesehen. Mitglieder der Feuerschutzkommission haben deshalb in der Nachbarschaft einen Ort organisiert, an dem sich die Feuerwehrleute verpflegen und etwas erholen konnten. «Dies war wichtig. Die Leute waren am Anschlag», sagt Eggenberger. Er zeigt sich beeindruckt von der Arbeit der Feuerwehr. So habe Schlimmeres verhindert werden können. Ebenso spricht er seine Verbundenheit und Kraft der Belegschaft der betroffenen Betrieben zu.

Für Eggenberger war es ausserdem wichtig, schnell eine Lösung für die Bewohner in der Wohnung im Dachgeschoss des abgebrannten Gebäudes zu finden. Diese konnten von Dienstag auf Mittwoch bei Bekannten unterkommen. Die Gemeinde stehe mit den Verantwortlichen in Kontakt, sollten sie eine weitere Lösung brauchen.

