Festivalsommer 2022: Das sind die Ostschweizer Top 10

Festivalsommer Die Ostschweiz hat mehr zu bieten als das «Frauenfelder» und das «St.Galler» – die andere Top Ten der regionalen Festivals Das Open Air St.Gallen und das Open Air Frauenfeld sind weitum bekannt. Für sie pilgern Festivalgängerinnen und -gänger aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland in die Ostschweiz. Unsere Region hat punkto Festival jedoch noch mehr zu bieten, wie eine Zusammenstellung der diesjährigen Festival-Highlights in und um die Ostschweiz zeigt. Von Metal über Hip-Hop bis Jazz ist da für alle etwas dabei. Aylin Erol Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Musik direkt in der Seebadi gibt’s am Krach am Bach in Tägerwilen. Bild: Rudi Eiermann (2018)

Ein kleines, gemütliches Festival ist das Krach am Bach in Tägerwilen. Es bietet regionalen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, erstmals vor grösserem Publikum zu spielen. Daneben zählt vor allem die Festival-Stimmung mit Livemusik, Essen und Drinks direkt am Ufer des Seerheins in der Badi Tägerwilen. In diesem Jahr steht die Bühne sogar erstmals direkt am Wasser.

Gratis-Konzerte vor Altstadtkulisse direkt am Weier gibt's in Wil am «Rock am Weier». Bild: PD (2019)

Mit schöner Altstadtkulisse direkt am Stadtweier bietet das Wiler Rock am Weier eine bunte Mischung aus Schweizer Pop, Reggae, Rock, Punk, Dancehall und Disco-Funk. Konzerten von Headlinern wie Demi Luna, Ilira oder Sam Himself, die immer mehr an Fans gewinnen, kann gratis gelauscht werden. Und auch für Kinder ist mit Linard Bardill und dem «Kids on Stage»-Wettbewerb am Samstagnachmittag etwas dabei. Als Zückerchen obendrauf tritt Close-Down auf, die Wiler Rockband mit Stadtrat Dario Sulver, die einst das Festival ins Leben rief.

Bild: PD/ Quellrock Open Air (2018)

Grosse internationale wie auch nationale Namen sind am Quellrock Open Air in Bad Ragaz zu lesen: Wanda (AU), Patent Ochsner, Royal Republic (SE) und Panda Lux, um nur einige zu nennen. Und wie in jedem Jahr schaffen es auch einige Ostschweizer Acts auf die Bühne, so etwa die inzwischen national bekannten We Are Ava und The Velvet Two Stripes. Von Rock bis Rap und von Headlinern bis Newcomern ist damit am Bad Ragazer Traditionsfestival alles zu finden – und das in schöner Bergkulisse am Fusse der Ruine Freudenberg.

Im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums in St.Gallen finden über vier Wochen Konzerte aus verschiedensten Musikrichtungen statt. Bild: Michel Canonica (2020)

Über mehrere Wochen erstreckt sich das Kulturfestival in der St.Galler Hauptstadt. Im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums treten internationale und nationale Acts aus den Richtungen Afro-Folk, Hip-Hop, Rap, Elektro, Balkan, Pop, Rock, Indie und Reggae auf. Headliner ist etwa The Dead South (CA), Caricari (AU) oder KT Glorique (CH).

Die Schwyzer Schlagersängerin Beatrice Egli ist ein gern gesehener Gast am Open Air Wildhaus. So zeigte sie sich bereits 2018 beim Singen in der Menge. Bild: Michel Canonica (2018)

In schöner Toggenburger Bergkulisse gibt es am Open Air Wildhaus im Munzenriet Schlager, Rock und Evergreens aus den 80ern auf die Ohren. Geladen sind die Headliner Beatrice Egli, Gotthard und The Hooters (USA). Gestartet wird in diesem Jahr erstmals schon am Donnerstagabend, mit einer grossen Party, an der die Partyhelden und der DJ Christjukebox auflegen – bei freiem Eintritt.

Gemütliche Ferienstimmung ennet der Grenze direkt am Rhein gibt's am Szene Open Air im österreichischen Lustenau. Bild: Matthias Rhomberg (2018)

Chilbi, Livemusik, ein Festival-Kindergarten, eine Grillstelle und natürlich der Alter Rhein – so liest sich der Lageplan des Szene Open Air Lustenau im benachbarten Österreich. Beliebt ist das Festival genau wegen der gemütlichen Stimmung und der Möglichkeit, sich mit ausländischem, kalten Bier oder mit einem Schwumm im Alten Rhein abkühlen zu können. Die deutschen Headliner Marteria, Casper und Scooter können sich aber sehen lassen. Ausgelassene Stimmung ist vorprogrammiert.

Zwischen Erkern und Riegelhäusern gibt's an den Jazztagen Lichtensteig eine bunte Mischung zu hören. So trat 2018 auch die Berner Rapperin Steff la Cheffe auf. Bild: Ralph Ribi (2018)

Obwohl der Name etwas anderes vermuten lässt, findet man an den diesjährigen Jazztagen in Lichtensteig neben Jazz auch Headliner aus den Rubriken Pop bis Funk. Pop-Fans können sich damit auf Seven (CH), Stress (CH) und Dabu Fantastic (CH) freuen. Auf live gespielte Instrumente muss aber etwa dank Traktorkestar (CH) mit seinem Balkan-Folklore-Sound, Flamenco von Las Migas (ESP) und zahlreichen Brass- und Swingbands auf den unterschiedlichen Bühnen, in den Gassen, in Cafés und sogar in der reformierten Kirche nicht verzichtet werden.

Gute Aussicht und gutes Essen sind am Clanx Festival in Appenzell mindestens so wichtig wie guter Sound. Bild: Fabian Frech (2020)

Für Gourmet-Essen und die schöne Aussicht auf den Alpstein ist das kleine Clanx Festival am Fusse der Burgruine Clanx bei Appenzell bekannt. Die Tickets sind entsprechend jedes Jahr extrem schnell vergriffen, auch wenn das Line-up jeweils erst vor Ort bekanntgegeben wird. So ist auch jetzt noch nicht klar, wer am Festival auftritt. Bands aus der ganzen Welt konnten sich bis im Februar bewerben. Ostschweizer Acts geniessen bei der Auswahl einen kleinen Heimvorteil.

Am Irish Open Air Toggenburg wird alles gefeiert, was irisch ist, von Musik über Bierkultur bis hin zu irischen Tänzen. Bild: PD (2018)

Irisches Feeling direkt am Fusse des Säntis bietet das Irish Open Air Toggenburg in Ennetbühl. Neben Headlinern Cúig (NI), David Geaney (IR) oder The Sidh (IT), die allesamt irischen Folk und Rock spielen, gibt es auf dem Festivalgelände auch eine reiche Bierkultur zu entdecken. Workshops bringen ausserdem irische Instrumente und Tänze näher.

Ordentlich Stoff zum Headbangen bietet das Swiss Rock & Metal Festival, das in diesem Jahr erst zum zweiten Mal stattfinden kann. Bild: Andrea Stalder (2019)

Mit den Headlinern Metallica, Sabaton und Five Finger Death Punch zieht Frauenfeld mit dem Out in the Green Festival (29. Juli) schon die ersten Metalheads und Rocker in den Kanton Thurgau. Zwei Monate später wartet aber noch ein weiteres Highlight auf die Szene, und zwar mit dem Swiss Rock&Metal Festival, das am 24. September zum zweiten Mal im Pentorama in Amriswil stattfindet. Angeführt wird das Line-up von Crystal Ball (CH), Shakra (CH) und Storace (MT).

Am Rheinufer sitzen, während die Musikerinnen und Musiker vorbeigondeln: das gibt's 30 Autofahrminuten von Frauenfeld am Inselfestival Rheinaus zu sehen. Bild: PD/ Inselfestival Rheinau (2019)

Gleich ennet der Thurgauer Grenze zu Zürich auf der Klosterinsel Rheinau findet in diesem Jahr zum vierten Mal ein ganz besonderes Festival statt: das Inselfestival Rheinau (10.–12.6.). Musik steht hier weniger im Zentrum. Dafür aber ein einzigartiges Erlebnis in der Flusslandschaft rund um Kunst, Kultur und Gastronomie. Das Festival beginnt am Freitagabend etwa mit der musikalischen Rheinserenande. In kleinen Booten ziehen Kleinformationen am Publikum am Ufer vorbei. Mit Musik und Kunstinstallationen kann am Wochenende dann die Insel entdeckt werden. Indes führt der Sohn des bekannten Schweizer Clowns Dimitri, David Dimitri, in einem Zelt seine Show «L’homme cirque» auf.

