Festival Small Talk auf dem Pissoir, Streit um den Zeltplatz und Regen- statt Sonnenschutz: So ist es, zum ersten Mal am Open Air St.Gallen zu sein Das Open Air St.Gallen ist eine Zeltstadt auf Zeit – mit eigenen Regeln. Wer zum ersten Mal dabei ist, staunt über die Dimensionen, wundert sich über die Einstellung zum Schlamm und hofft, nicht am Hang zelten zu müssen. Ein Erfahrungsbericht. Stefan Marolf 02.07.2022, 05.00 Uhr

Die schwedische Rockband Mando Diao heizte dem Sternenbühnen-Publikum am Donnerstagabend ein. Bild: Reto Martin

«Muesch au en Bisi?» Als ich mich am Donnerstagabend in der Pause zwischen Mando Diao und Purple Disco Machine in die lange Reihe von Pissoirs stellte, begriff ich erst gar nicht, dass die Frage an mich ging. Irgendwann dämmerte es mir und ich antwortete etwas widerwillig. Logisch musste ich, sonst wäre ich nicht da gewesen.

Ich weiss nicht, wie das bei anderen Männern ist, aber: Ich habe beim Toilettengang gerne meine Ruhe. Meistens kriege ich sie. Am Open Air St.Gallen aber gelten offenbar andere Regeln. Für vier Tage ist hier jeder dein Freund – von Wildfremden angequatscht zu werden, ist hier anscheinend normal. Ich muss mich daran noch gewöhnen, denn: Ich bin zum ersten Mal im Sittertobel. Genau genommen ist das OASG 2022 mein erstes richtiges Open Air überhaupt.

Bloss nicht am Hang liegen

Weil ich keine Ahnung von Festivals habe, aber erfahrener Camper bin, habe ich mich schon Tage vor dem grossen Fest mit dem Gelände im Sittertobel auseinandergesetzt. Meine grösste Sorge vor dem Open Air war nämlich, am Hang mein Zelt aufschlagen zu müssen.

Der Plan: Weit hinten im Gelände sollte mein Schlafplatz sein, irgendwo in der Nähe des neuen «Campfire Village». Erstens sei das Baden in der Sitter dort hinten angenehmer, sagte mir meine open-air-erprobte Freundin, zweitens soll es da hinten etwas ruhiger sein als auf der «Zunge» – ich weiss jetzt, dass OASG-Gäste damit kein Körperteil meinen, sondern einen Teil des Geländes.

Trotz Diskussionen klappte der Zeltaufbau. Bild: Ralph Ribi

Als ich am Donnerstagnachmittag um halb vier mit meiner schwer beladenen Grüntonne auf dem Gelände ankam, fand ich tatsächlich einen schmalen Streifen an gewünschter Lage. Die Freude währte nur kurz. Als das erste von zwei Zelten schon stand, tauchte mein Platznachbar auf und sagte ziemlich ungehalten:

«Wir haben hier reserviert.»

Ich wehrte mich, wir kamen ins Gespräch und fanden eine Lösung: Wir verschmälerten den mit Absperrband markierten Fussweg ein bisschen, er kriegte seinen Platz zurück, ich konnte beide Zelte aufbauen. Aus dem Nachbarschaftsstreit wurde innerhalb von wenigen Minuten eine Freundschaft auf Zeit – so hatte ich mir das vorgestellt.

Surfen auf dem Open-Air-Gelände

Nach getaner Aufbauarbeit in schwüler Hitze machte ich mich verschwitzt auf einen Rundgang und staunte über die Ausmasse des Festivals – ich hatte mir mehr grüne Idylle und weniger Kommerz ausgemalt. Kurz nach sechs Uhr abends schafften es auch meine Freundin und eine Kollegin auf das Gelände – im Gegensatz zu mir mussten sie den normalen Eingang nehmen.

Sie verpflegten sich, ich versuchte mich, nachdem ich mich kurz zuvor noch über die vielen Werbeaktionen enerviert hatte, am Sinalco-Stand als Surfer: 55 Sekunden auf dem Brett sei der Tagesrekord, stand da auf einer schwarzen Tafel. «Kann ja nicht so schwer sein», dachte ich mir und wurde nach 13 Sekunden abgeworfen.

Das Konzert von Mando Diao war das allererste OASG-Konzert für den Autor. Bild: Reto Martin

Um 22 Uhr – ich hatte in der Zwischenzeit von Adiletten auf Sneakers gewechselt – stand mit Mando Diao das erste Konzert auf meinem Festivalprogramm. Während der Frontmann seinen Hüftschwung zum Besten gab, ein verschwitztes Handtuch ins Publikum warf, sich selbst feierte und Applaus einforderte, öffneten sich draussen die Schleusen. Der Regen kam heftig, er hörte nicht mehr auf und ich büsste für meine falsche Schuhwahl mit nassen Füssen.

Irgendwann stört der Regen sogar in «Schlammgallen»

Vor dem nächsten Konzert holte ich meine Gummistiefel im Zelt, gab zwölf Franken für eine Portion Käsespätzli aus, beobachtete ungläubig eine Gruppe junger Frauen und Männer, die im Schlamm Fussball spielten und sich gegenseitig über den Haufen rannten – und machte dabei meine nächste Bekanntschaft. «Schmeckt’s?», fragte mich ein junger Mann und bestellte sich nach meinem Ja auch eine Portion. Er sei aus dem Schwarzwald, erzählte er, und: «Bei uns wären die Spätzle unter zehn Euro.»

Zurück vor der Sternenbühne hörte ich mir das für meinen Geschmack etwas in die Länge gezogene Set des DJs Purple Disco Machine an und machte mich danach, immer noch bei strömendem Regen, auf den Rückweg zum Zeltplatz. Ich beobachtete Männer ohne Regenschutz und Frauen ohne Schuhe und kam zur Auffassung, dass Schlamm und Nässe am Open Air offenbar niemanden stören.

Dann wurde ich eines Besseren belehrt: «Hast du auch keinen Bock mehr?», fragte ein Mann auf dem steilen Kiesweg hinunter zum «Campfire Village» seinen Begleiter. Die Antwort auf das erste Anzeichen von Frust an diesem Abend entging mir; jedenfalls lag ich um zwei Uhr nachts in meinem trockenen Zelt und kroch erst am Freitagmorgen um halb neun wieder raus.

Spätestens jetzt, so schien es mir, hatten die Ersten die Schnauze voll. In Gummistiefeln und Pelerine machte ich mich auf zum Swissmilk-Stand, um eine heisse Schoggi zu kaufen – das sei ein Open-Air-Klassiker, habe ich mir sagen lassen. Unterwegs schaute ich in die ratlosen Gesichter derer, die vermutlich einen Dreitagespass gekauft hatten.

Die Schoggimilch am Freitagmorgen tut fast so gut wie eine warme Dusche. Bild: Michel Canonica

Sie standen mit ihren Grüntonnen und Rucksäcken da und mussten im Regen auf dem schon übervollen Gelände einen Zeltplatz finden. Dann ging ich duschen. Kostet zwar sieben Franken, tut aber richtig gut.

