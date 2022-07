Open Air St.Gallen Sie haben sich im und ins Sittertobel verliebt: Festivalveteranen der Generation Ü50 im Porträt Sie sind seit der zweiten Ausgabe dabei, haben das Festival in schwierigen Zeiten unterstützt oder haben sich 1981 im Sittertobel kennen gelernt: Vier Menschen, deren Biografien untrennbar mit dem Open Air St.Gallen verknüpft sind. David Grob Jetzt kommentieren 01.07.2022, 19.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Mock, Dolores und Philipp Grob, René Niederer: Vier Menschen, die seit Jahren ins Sittertobel pilgern. Bilder: Reto Martin

(1. Juli 2022)

Nicht zu gehen, nein, das wäre für keinen von ihnen in Frage gekommen. «Es war glasklar, dass wir wieder im Tobel sind», sagen sie. Oder: «Wir hatten nie den Gedanken, dieses Jahr nicht zu gehen.»

Sie – das sind René «Fux» Niederer, Christian Mock, Dolores und Philipp «Pippo» Grob. Sie alle sind langjährige Festivalgänger, keine typischen, denn sie sind nicht 16, 22, 27 oder 31 Jahre alt. Sondern gestandene Männer und Frauen, 63, 66, 57 und 59 Jahre alt. Und damit doch auch typisch. Denn das Open Air St.Gallen, das sind nicht nur die Millennials, die mit Bravo-Hits, Harry Potter und Gameboy aufgewachsen sind. Das Open Air St.Gallen, das ist nicht nur die Generation Z, die mit Tiktok, Klimastreik und Zukunftsangst aufwächst. Das Open Air St.Gallen, das sind auch die Babyboomer, die mit den Rolling Stones, scheinbar endlosem Wirtschaftswachstum und Jugendunruhen gross geworden sind. So wie René Niederer, Christian Mock, Dolores und Philipp Grob.

Längst zelten sie nicht mehr in Schieflage am Hang, längst gehen sie zu später oder bereits wieder früher Stunde nach Hause nach Urnäsch, ins Lerchenfeld oder nach Arbon. Es ist kein Zufall, dass sie seit 30, teils gar 40 Jahren Ende Juni für vier Tage ins Open Air St.Gallen pilgern. Entweder haben sie dieses Festival im Sittertobel geprägt. Oder das Tobel hat sie geprägt: im Leben und in der Liebe.

Wie Philipp und Dolores Grob sich im Sittertobel kennen gelernt haben

So etwa bei Philipp und Dolores Grob, die sich am Open Air St.Gallen kennen gelernt hat. 1981 war’s, das erste Festival am neuen Standort im Sittertobel nach den legendären Schlammschlachten in Abtwil, als die beiden zusammengekommen sind. Er 18, sie 16, er durfte auf dem Gelände zelten, sie nicht. Sie kannten sich bereits ein wenig, haben sich bereits ein paar mal gesehen, als sie sich am Festival wiedertrafen. Ohne Handy, wie Grob betont.

«Das eine führte zum anderen und seither sind wir zusammen.»

Das eine führte zum anderen: Heirat, zwei Kinder. Das Sittertobel, es führte zwei Leben zusammen, wie es wohl einige Leben zusammengeführt hat.

Sie haben sich 1981 im Tobel kennen gelernt: Dolores und Philipp Grob.

Heute, 41 Jahre später, sind Philipp und Dolores Grob 59 und 57 Jahre alt und immer noch regelmässige Open-Air-Gänger. Sie gehen jeweils zu zweit und treffen auf dem Gelände altbekannte Freunde, mal zufällig, mal vereinbart, oft an Vogelsangers Weinbar bei der Sternenbühne oder im Barbetrieb von Bauer Max Gmür auf dem Hügel vis-à-vis der Sitterbühne. «Die Vorfreude war riesig», sagt Philipp Grob nach den drei Jahren Zwangspause. «Wir treffen Bekannte, die wir jeweils nur am Open Air sehen. Zuletzt vor drei Jahren.» Sein Ticket von 2020 haben Philipp und Dolores Grob gleich behalten.

«Das Open Air hat uns schon gefehlt. Leider haben wir das 40-Jahr-Jubiläum verpasst.»

Wie René Niederer die Rollstuhlbühne ins Leben gerufen hat

Wenn das Leben des Ehepaars Grob vom Festival geprägt wurde, so wurde das Festival von René «Fux» Niederer geprägt. Denn dass das Festgelände heute so rollstuhlgängig ist, wie dies ein Anlass im freien Feld eben sein kann, ist auch auf Niederer zurückzuführen. Er und sein Kollegenkreis haben seit 1982 jeweils eine Rollstuhltribüne für Freund Ivo gebaut, der seit einem Motorradunfall querschnittgelähmt war. «Dies war im Prinzip ein besseres Holzgestell», sagt Niederer und lacht. 15 Jahre lang kümmerte sich die Gruppe um Niederer darum, ehe seit 1997 die Festivalleitung die Rollstuhltribüne erstellt.

Er ist seit der zweiten Festivalausgabe dabei: René «Fux» Niederer.

Der heute 63-Jährige ist Festivalgänger der ersten Generation, die in Abtwil noch zu Gianna Nannini tanzten. Niederer war 17 Jahre alt, als er 1978 sein erstes Open Air St.Gallen miterlebte – die zweite Ausgabe überhaupt. Niederer sagt heute:

«Wenn ich etwas in meinem Leben ändern könnte, dann das: Dass ich bereits das erste Open Air St.Gallen auf dem Ätschberg hätte erleben können.»

Keine Ausgabe hat er seither verpasst. Und er geht weit, um keine zu verpassen: Einst liess sich der freischaffende Fotograf kurzerhand als Medienschaffender akkreditieren, um im Tobel zu sein, als er kein Ticket hatte. Selbst 2019 bei der letzten Durchführung liess sich Niederer nicht abhalten – trotz Umständen, die ungünstiger nicht sein könnten: Zwei Monate lang sass er aufgrund einer Autoimmunerkrankung im Rollstuhl, am Donnerstagmorgen hat er die Reha-Klinik verlassen. Und am Donnerstagabend humpelte Niederer mit Krücken übers Gelände. «Dies war anstrengend – weckte aber auch die Lebensgeister.»

Und selbst in den vergangenen zwei Jahren, als das Festival wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden konnte, fand das Festival am letzten Juniwochenende für Niederer doch statt: mit Würsten und Bier im Sittertobel.

Wie Christian Mock das Festival in der Krise unterstützte

Und auch Christian Mock hat das Festival geprägt. Zumindest ein Stück weit. Mock, heute 66 Jahre alt, geht seit den 1990er-Jahren ans Open Air und war gleich zu Beginn begeistert von der Ambiance im Tobel, wie er sagt. Er ist grosser Musikfan, geht zusammen mit seiner Frau auch heute weiterhin an zahlreiche Musikfestivals, Rock im Park, Out in the Green, Wacken.

«Das Open Air St.Gallen wurde schnell eine feste Grösse für mich.»

Er hat das Festival in der Krise unterstützt: Christian Mock.

Doch 2000 wäre diese feste Grösse beinahe wieder verschwunden. Die Festivalleitung hat sich 1999 überschätzt, der Headliner Metallica lockte zu wenige Fans ins Tobel und riss ein Loch in die Kasse. Auch im darauffolgenden Jahr resultierte ein Defizit. «Nur dank der Unterstützung von Stadt, Kanton und Lieferanten kann das Open Air gerettet werden», heisst es in der Chronik des Festivals. Implizit wird damit auch Christian Mock angesprochen.

Denn Mock, der damals eine Informatikfirma führte, ging auf die Organisatoren zu und bot seine Hilfe an. Nach ersten Gesprächen entstand ein Sponsoring-Vertrag, Mock und sein Team erstellten diverse Software-Lösungen. Rund zehn Jahre lang arbeitete der Informatiker so mit dem Open Air St.Gallen zusammen. «Es war eine Goodwill-Aktion. Eine Win-win-Situation für beide», sagt Mock heute.

Rund zehn Prozent des Publikums ist über 40

Die langjährigen und treuen Festivalgänger sind für die Organisatoren zwar eine kleine, aber dennoch eine wichtige Gruppe. Rund zehn Prozent des Publikums von 2019 war gemäss einer Umfrage über 40 Jahre alt. Der Geist des Festivals werde von Generation zu Generation weitergegeben, schreibt die Festivalleitung auf Anfrage. Daher sei es sehr wichtig, dass auch das ältere Publikum mit Freude und Elan dabei sei.

Trotzdem verzichtet das Open Air St.Gallen auf Angebote für ältere Festivalgänger. Man sei überzeugt, dass Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters diverse Angebote für sich finden. «Egal, ob es junge Erwachsene am gediegenen Weinstand oder im VIP sind oder Best Ager und Rentnerinnen und Rentner am Day Dance.» Man möchte so den Dialog über Altersgrenzen hinweg anregen und ermöglichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen