Nachtzug mit Halt in St.Gallen? Das sagt der Bundesrat

Fernverkehr Nachtzüge sind beliebter denn je – warum hält keiner in St.Gallen? Das sagt der Bundesrat Warum fahren die Nachtzüge auf dem Weg von Zürich nach Osten eigentlich nicht über Winterthur und St.Gallen? Das wollte die St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser vom Bundesrat wissen. Auch Ostschweizer Bürgerliche haben bereits eine Erweiterung des Nachtzugangebots gefordert. Adrian Vögele aus Bern 1 Kommentar 13.09.2022, 12.00 Uhr

Der Nachtzug von Zürich nach Wien fährt seit jeher über Sargans – und nicht über St.Gallen. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Nachtzüge sind gefragt wie noch selten. Pandemie, Klimawandel und jetzt die hohen Treibstoffpreise haben dem Reisen im Schlafwagen oder Couchette zusätzlichen Schub verliehen. Man habe bei der Auslastung beinahe das Niveau des Rekordjahres 2019 erreicht, hiess es im Frühling bei den SBB. Die Bahnunternehmen in Europa, allen voran die ÖBB, versuchen, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Bisweilen scheinen sie vom Boom überrumpelt. So gibt es teilweise Engpässe beim Rollmaterial. Auch mit der Koordination über die Grenzen hinweg klappt es nicht immer, etwa wenn ein Zug ausfällt.

Klar ist aber: In der Schweiz will die Politik eine Erweiterung der internationalen Bahnverbindungen, gerade auch nachts. Das Parlament hat den Bundesrat auf Antrag der Grünen schon vor einem Jahr beauftragt, einen Massnahmenplan auszuarbeiten. Gleichzeitig stimmte es einem Vorstoss des ehemaligen St.Galler Mitte-Nationalrats Thomas Ammann zu, der verlangte, einen Ausbau des Nachtzugangebots zu prüfen – diverse Ostschweizer Parlamentsmitglieder hatten unterzeichnet, auch aus der SVP.

Nachtzug fährt an grösseren Städten vorbei

Während der Bund noch über diesen Aufträgen brütet, schlägt die St.Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser eine Anpassung der Nachtzüge nach Osten vor. Heute wird die Nightjet-Verbindung von Zürich nach Wien über Sargans und Buchs geführt, wie Ryser in einem Vorstoss feststellt.

Franziska Ryser, St.Galler Grünen-Nationalrätin. Bild: Marcel Bieri / KEYSTONE

«Die Nachtzüge halten hingegen nicht in den bevölkerungsreichen Städten Winterthur und St.Gallen.»

Und das, obwohl es im Sinne einer optimierten Streckenführung sinnvoll scheine, regionale Zentren anzufahren, um möglichst vielen Personen eine direkte Reise zu ermöglichen, so Ryser. Sie wollte vom Bundesrat wissen, wie die Ausgangslage für eine neue Route der Nachtzüge via Winterthur-St.Gallen aussieht.

Am Arlberg ist es eng

Jetzt hat der Bundesrat Stellung genommen. Und aus der Antwort wird ersichtlich: So richtig überlegt hat sich das bisher niemand. Die internationalen Fernzüge nach Österreich würden «seit jeher» über Sargans und Buchs geführt, schreibt der Bundesrat. Dies auch wegen der Verfügbarkeit der Trassen in Österreich.

«Eine Führung des Nightjets über Winterthur und St.Gallen würde die Reisezeit verlängern, da die Strecke länger und die Fahrt nicht auf die Plantrassen in Österreich abgestimmt ist. In Österreich besteht auf der einspurigen Arlberglinie wenig Flexibilität.»

Zum Kundenpotenzial einer Nachtzugverbindung über Winterthur und St.Gallen gebe es keine Studien, so der Bundesrat. «Mit den Halten in Sargans und Buchs sind weite Teile der Ostschweiz gut eingebunden. Ein Umsteigen ist zumutbar, müssen doch zum Beispiel alle Reisenden aus Luzern, Bern oder Basel in Zürich auf den Nightjet umsteigen.»

SBB schliessen Halt in St.Gallen nicht aus

Jedoch: Längerfristig ist für die SBB eine Nachtzugverbindung über St.Gallen «denkbar», wie der Bundesrat schreibt. Voraussetzung sei, dass die Fahrzeit sich gegenüber der heutigen Verbindung nicht verlängere und die entsprechenden Trassen in der Schweiz und Österreich verfügbar seien. Allerdings: «Bei einer Änderung ist davon auszugehen, dass sich negativ betroffene Regionen kritisch äussern dürften.»

Franziska Ryser ist mit dieser Antwort noch nicht zufrieden, wie sie auf Anfrage sagt. So sei eine etwas längere Fahrzeit bei Nachtzügen nicht problematisch, im Gegensatz zu Verbindungen tagsüber. Ryser will das Thema nun in direkten Gesprächen mit den zuständigen Stellen weiterverfolgen. «Bei den SBB besteht durchaus ein Interesse daran, wie ich festgestellt habe.»

ÖV-Verband will Linien ausbauen

Was den generellen Ausbau der Nachtzüge angeht, so hat sich auch der nationale Verband öffentlicher Verkehr (VöV) schon positiv geäussert. Als die SP diesen Sommer einen weiteren Vorstoss für ein dichtes Netz an täglichen und nächtlichen Verbindungen von der Schweiz in die wichtigsten europäischen Städte lancierte, sagte VöV-Direktor Ueli Stückelberger gegenüber der «Sonntags-Zeitung»: «Der Plan geht absolut in die richtige Richtung. Die Branche sieht im direkten internationalen Verkehr ein grosses Potenzial. Viele solcher Linien können rentabel betrieben werden.»

