Trotz Erdbeben: Reisen in die Türkei bleiben beliebt

Ferien Am Strand liegen im Erdbebenland? Ostschweizer Reisebüros stellen keinen Einbruch bei Nachfragen für Reisen in die Türkei fest Die Türkei ist vom stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten betroffen, viele Menschen haben ihr Leben, ihre Familie, ihr Dach über dem Kopf verloren. Hat diese Katastrophe Auswirkungen auf den Tourismus? Eine Umfrage in Ostschweizer Reisebüros zeigt, dass die Reisenden zwischen Tourismusgebieten und Erdbebenzone im beliebten Ferienland unterscheiden. Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 24.02.2023, 12.00 Uhr

Eine Reise ans Mittelmeer ist für viele Schweizerinnen und Schweizer der Inbegriff von Ferien. Bild: Getty

Die Türkei ist nach dem Erdbeben ein Land mit zwei Regionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier das sonnige Tourismusgebiet für Reisende, die eine unbeschwerte Zeit geniessen wollen, dort das Elend einer Jahrhundertkatastrophe. Wie bringt man das zusammen? Mawi Reisen AG in Frauenfeld und Bischofszell ist seit 36 Jahren Spezialist für die Türkei. Seit Jahren sind die «Familienferien» des Thurgauer Reisebüros, die sie jeweils im Herbst während dreier Wochen in einem Hotel in der Nähe von Side/Manavaga durchführen, der Renner. «Auch für diesen Herbst haben wir bereits 200 Anmeldungen», sagt Patrick Wirth, Mitinhaber des Reisebüros.

«Bis jetzt ist keine einzige Rückfrage zum Erdbeben und seinen Folgen von den Gästen bei uns angekommen.»

Bei kriegerischen Ereignissen oder politisch brenzligen Situationen spüre man bei der Kundschaft jeweils grössere Unsicherheiten als jetzt bei dieser Naturkatastrophe, so der Türkei-Spezialist. Die Anfragen, Stornierungen und Umtriebe während der Covid-Pandemie hätten allerdings alles Bisherige übertroffen: «Die ganze Reisebranche lag während der Pandemie am Boden.»

Tourismus enorm wichtige Einnahmequelle in der Türkei

Die Erde bebte weit weg von der am Mittelmeer gelegenen Tourismusregion, deshalb seien wohl wenige Befürchtungen da bei den Gästen, sagt Wirth. In der Südtürkei sei der Tourismus als Einnahmequelle enorm wichtig für die Menschen, viele wirtschaftliche Existenzen hingen davon ab. Die Türkei sei generell gut nachgefragt und aus verschiedenen Gründen beliebt.

Neben dem gesamten Mittelmeerraum mit Spitzenreiter Griechenland sei das Interesse an Reisen auch in ferne Länder wieder gross. Einzig Asien mit den 47 Staaten – allen voran China – erfordere etwas mehr Geduld. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand und Bali dagegen würden bereits wieder steigende Besucherzahlen melden. «Die Leute planen ihre Ferien wieder weiter voraus und haben Reiselust. Das ist für uns erfreulich», so Patrick Wirth.

Keine neuen Türkei-Buchungen seit dem Erdbeben

Im Dezember und Januar hätten sie extrem viele Buchungen gehabt, sagt auch Reiseberaterin Alicia Navas von Hampis Travel Service in Horn. «Die Reiselust ist wieder da.» Die Türkei sei immer gut nachgefragt, da dort – wie auch in Ägypten – das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders gut sei. «Wir haben bei unseren Kundinnen und Kunden bis jetzt keine Unsicherheiten gespürt in Sachen Türkei-Ferien», sagt Navas. Sie hätten einige Kunden, die Reisen für den Sommer oder später in die Türkei gebucht haben. Niemand habe nachgefragt, ob alles risikofrei machbar sei.

Neue Buchungen in die Türkei seien seit dem grossen Erdbeben allerdings keine bei ihnen eingegangen. Hampis Travel Service, das zu den Sunshine-Reisebüros mit verschiedenen Filialen im Kanton St.Gallen, Ausserrhoden, Thurgau und Zürich gehört, habe viel Stammkundschaft, die ihre Lieblingshotels kenne und gerne wieder an den gleichen Ort fahren würde. Es sei auffallend, dass die Leute wieder länger voraus ihre Reisen buchen würden, meint auch Reiseberaterin Alicia Navas.

In den meisten Ländern keine Pandemiemassnahmen mehr

Auf persönlichen Kundenkontakt setzt auch Helbling Reisen, ein Ostschweizer Unternehmen mit Filialen in Gossau und Teufen. «Wir haben aktuell nicht sehr viele Buchungen in die Türkei, aber von den Kundinnen und Kunden der gebuchten Reisen haben wir keine Rückfragen erhalten», sagt Geschäftsinhaber Michael Mettler. Die Türkei-Reisenden wüssten, dass das Erdbebengebiet weit entfernt von der Mittelmeerküste liege, wo die meisten Touristenorte sind. Auch Mettler stellt fest, dass die Reisefreudigkeit zurückgekehrt ist und vor allem, dass in den meisten Ländern sämtliche Pandemiemassnahmen abgesetzt worden sind.

Es werde immer noch teilweise recht kurzfristig gebucht, obwohl es deutlich günstiger komme, wenn man die Reisepläne frühzeitig festlege. Jetzt sei der Buchungszyklus für die Sommerferien oder teilweise sei es auch schon ideal, die Herbstferien zu reservieren. Aber es gebe auch noch viele, die erst jetzt die Frühlingsferien buchen würden, das sei schon eher kurzfristig. Vorlieben? «Der ganze Mittelmeerraum ist gut gebucht, aber auch Ferndestinationen sind wieder gefragt», so Mettler. Auffällig sei, dass Asien noch nicht ganz aufgeholt habe im Vergleich zu den besten Zeiten.