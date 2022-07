Bodensee-Schifffahrt stellt den Betrieb nach Rheineck ein

Fehlender Niederschlag «Wassertiefe ist derzeit prekär»: Die Bodensee-Schifffahrt stellt den Betrieb zwischen Rorschach und Rheineck ein Der fehlende Niederschlag sorgt für einen aussergewöhnlich tiefen Wasserpegel am Bodensee. Der Alte Rhein ist aus diesem Grund für die Kursschiffe nicht mehr befahrbar. Die Lage dürfte sich in den nächsten Tage nicht verbessern. Raphael Rohner 18.07.2022, 12.21 Uhr

Der Alte Rhein führt zu wenig Wasser für die Kursschiffe. Bild: PD

«Hitze, Sommertage und wenig Regen – das scheint der Sommer 2022 zu sein», schreibt die Schweizerische Bodenseeschifffahrt in einer Medienmitteilung. Was die Sommerurlauber in der Schweiz freue, habe auch Auswirkungen auf den Wasserspiegel des Bodensees.

Auch dürfte sich der Wasserpegel am Bodensee die nächsten Tage nicht verbessern. Die Hochwasservorhersagezentrale von Baden-Württemberg prognostiziert ein weiteres Absinken des Pegels. Das Amt errechnet mit verschiedensten Meterologischen und Hydrologischen Modellen, wie sich der Pegel am See verändert. «Der aktuelle Pegel liegt bei 339 cm im Hafen in Konstanz und die Tendenz zeigt weiter nach unten. Damit liegt der Pegel unter dem langjährigen Schnitt von 429 cm und weit unter dem Vorjahr, als der Pegel noch bei 481 cm lag.»

Kann wegen dem tiefen Pegel nicht mehr fahren: Die MS Rhynegg. Bild: PD

Der Pegel soll weiter absinken

Bei der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt beobachtet man die Situation genau, sagt Markus Wilda, Medienbeauftragter der Schiffsbetriebe: «Insbesondere beim Zufluss Steinlibach auf der Schweizer Fahrrinnenseite ist die Wassertiefe prekär. Wann die Saison auf dem Alten Rhein wieder aufgenommen werden kann, ist noch ungewiss.»

Der Pegelstand am Bodensee hat die letzten Tage massiv abgenommen. Grafik: HVZ-BW

Voraussage des Pegelstands:

Ende des Monats könnte in Konstanz ein historischer Sommer-Tiefstand von unter 320cm erreicht werden. Dabei geht man vom gemessenen und errechneten durchschnittlichen Tiefstwert aus. Der tiefste je gemessene Pegel im Bodensee war übrigens rund einen Meter tiefer: 2006 lag der Pegel des Bodensees in Konstanz bei nur 229 cm.

Quelle: Hochwasservoraussage BW