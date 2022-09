Fehlende Mitarbeitende und Lehrlinge Image-Probleme, Pandemie, unattraktive Arbeitszeiten: Ostschweizer Metzgereien suchen händeringend nach Fachkräften – und ganz besonders Lehrlingen Bäckereien, Schulen, Gastronomie – und jetzt eben auch Metzgereien. Überall suchen Betriebe nach Fachkräften. Image-Probleme und die Coronapandemie sind nur zwei von vielen Gründen, weshalb die Fleischbranche in der Ostschweiz nun ebenfalls zu kämpfen hat. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Nachwuchs fehlt in den Ostschweizer Metzgereien – nur 74 Lehrlinge gab es 2021 in der Ostschweiz. Bild: Gaëtan Bally/KEY

«Wir finden einfach kein Personal mehr»: Vor kurzem verkündete die Familie Sprenger, ihre Metzgerei in Berg TG zu schliessen. Und dies nach 54 Jahren Betriebszeit. Sowohl das Personal als auch der Nachwuchs fehle. Doch mit diesem Problem ist die Familie nicht alleine.

Auch die St.Galler Traditionsmetzgerei Wegmann schliesst per Ende September ihre Türen, und die letztverbliebene Dorfmetzgerei Zeller in Herisau konnte im Frühling ebenfalls keinen passenden Nachfolger finden. Ist der Beruf des Metzgers oder der Metzgerin einfach nicht attraktiv genug? Oder ist es ein Image-Problem? Ostschweizer Metzgereien und Fleischfachverbände ordnen ein.

Corona war mitverantwortlich

Gemäss Bundesamt für Statistik gab es im vergangenen Jahr 15 Lehrlinge im Kanton Thurgau, 37 im Kanton St.Gallen, 10 in Appenzell Ausserrhoden und 12 Lehrlinge in Appenzell Innerrhoden, welche die Ausbildung zur Fleischfachfrau und zum -mann EFZ absolvierten. Vor allem im Kanton St.Gallen ist ein klarer Rückgang zu erkennen: Während im Jahr 2018 noch 64 Personen ausgebildet wurden, waren es 2021 weniger als die Hälfte. Bei den anderen drei Ostschweizer Kantonen blieben die Zahlen in den letzten fünf Jahren etwa gleich tief.

Werner Herrmann ist Vize-Gemeindepräsident von Sulgen und leitet den Regionalen Metzgermeisterverband Thurgau. Ihm ist die Thematik bestens bekannt. Er sagt: «Grundsätzlich ist es ein Problem aller Lebensmittelgeschäfte.» Die Anzahl Lehrlinge im Kanton Thurgau sei momentan auf einem bescheidenen Niveau, zudem gab es dieses Jahr nur wenige Abgänge. Er fügt hinzu:

Werner Herrmann, Leiter Regionaler Metzgermeisterverband Thurgau. Bild:

«Wir haben um jeden Lernenden gekämpft.»

Herrmann sieht dabei drei Gründe, die hauptverantwortlich für den Nachwuchs- und Personalmangel bei Metzgereien seien. Einerseits sei das Bildungsangebot viel umfassender und vielfältiger als noch vor 50 Jahren – mittlerweile gebe es für Lehrlinge rund 200 Berufe zur Auswahl. Andererseits habe sich die Bevölkerungsstruktur verändert, und die Lebensmittelberufe haben unter Corona gelitten. Viele Geschäfte mussten wegen des Lockdowns Personal abbauen oder gar schliessen.

Dass Metzger ein physisch anspruchsvoller Beruf ist, ist nach seinen Beobachtungen hingegen weniger ein Problem, das zum Fachkräftemangel beiträgt. «Es ist ein Beruf wie jeder andere auch.» Ob der Mangel in ländlichen oder städtischen Gebieten ausgeprägter ist, sei schwierig zu sagen. «Auf dem Land gibt es viele Mitarbeitende aus bäuerlichen Kreisen, die vermehrt in der Fleischgewinnung tätig sind. In der Stadt wird vielleicht vermehrt an der Theke oder bei der Zubereitung gearbeitet», sagt er.

Wie man gegen den Personalmangel vorgehen kann? «Als Betrieb versucht man, attraktiv zu sein», erklärt Herrmann. Manchmal sei es bei der Mitarbeiter- und Lehrlingssuche aber auch reines Glück.

Balance zwischen Tradition und Moderne

Die Metzgerei Leibacher in Märstetten ist sich dieser Mangellage ebenfalls bewusst. «Es ist vor allem der Nachwuchs in der Gewinnung, der fehlt», sagt der Angestellte Cédric Sturm. Mit der Gewinnung ist die Tierschlachtung gemeint. Direkt betroffen ist die Metzgerei vom Mangel aber nicht. Sturms Betrieb bildet derzeit einen Lehrling im Laden aus und zwei in der Fleischproduktion.

Das Problem sieht Sturm beim Image des Metzgers – und dabei spiele die Schulausbildung eine tragende Rolle. «Bereits in der Oberstufe wird der schlechte Ruf des typischen Metzgers vermittelt», sagt er. Wenn es nach ihm geht, sollte sich das ändern. Sturm gibt zu, dass der Beruf zwar körperlich anstrengend ist. Aber man werde gut bezahlt. Und:

«Gesucht wird man sowieso.»

Auch Mike Egger, SVP-Nationalrat und gelernter Fleischfachmann, äussert sich zu den Image-Problemen des Metzger-Berufes:

Mike Egger, St.Galler Nationalrat SVP und gelernter Fleischfachmann. Bild: Alessandro Della Valle

«Leider wurde in den letzten Jahren ein teils völlig falsches Bild über unsere Branche vermittelt.»

Und dies, obwohl sich der Beruf in den letzten Jahren laut Egger stark gewandelt hat. «Heute hat man die Möglichkeit, sich in drei Fachrichtungen zu entwickeln: die Gewinnung, die Verarbeitung oder die Feinkost-Veredelung», sagt er. Trotzdem seien nicht genügend junge Leute für diesen Beruf zu interessieren.

Egger greift damit die Massentierhaltungs-Initiative auf: Seiner Meinung nach helfen die aktuellen politischen Forderungen, die gegen die Fleisch- und Landwirtschaft lanciert würden, nicht, um junge Talente für den Beruf zu begeistern. Deshalb appelliert er an die Eigenmotivation, aber auch daran, die Vielfältigkeit des Berufes zu vermitteln. Denn laut Egger hat es die Branche geschafft, sicht trotz der grossen Tradition, die dahintersteckt, weiterzuentwickeln. Er fügt hinzu:

«Die Kombination aus Tradition und Moderne müssen wir besser ausspielen.»

Unangenehme Arbeitszeiten und zu wenig Lehrplätze

Antonia Fink, Geschäftsführerin der Metzgerei Schmid in St.Gallen, sieht die Wurzel des Problems allerdings an einem anderen Ort. «Wir finden keine gelernten Leute», sagt Fink. Sie selbst sucht seit Juni geeignetes Personal für ihre Metzgerei und musste dafür sogar auf eine Stellenvermittlung zugehen. Das Problem sieht sie vor allem in den Arbeitszeiten: Nur wenige junge Arbeitskräfte wollen an einem Samstag arbeiten, und oftmals nehmen sie kein 100-Prozent-Pensum mehr in Kauf. Zudem gebe es zu wenig Lehrplätze. Sie sagt:

Antonia Fink, Geschäftsführerin der Metzgerei Schmid St.Gallen. Bild: PD

«Die kleinen Betriebe haben keine Zeit, Lehrlinge auszubilden.»

Wegen der Coronapandemie kamen viele Kleinbetriebe nur knapp über die Runden und konnten keine Auszubildenden aufnehmen.

Die Pandemie und die entsprechenden Massnahmen haben aber noch weitrechender auf den Fachkräftemangel in der Fleischbranche durchgeschlagen. Das weiss Philip Fässler vom Fleischfachverband Appenzellerland. Seit Jahren habe man in dieser Branche schon zu wenig Lehrlinge. Er fügt hinzu:

Philip Fässler, Metzgermeister und tätig im Fleischfachverband Appenzellerland. Bild: PD

«In der Coronazeit hat sich der Personalmangel aber innert kürzester Zeit massiv verstärkt.»

Verlängerte Ladenöffnungszeiten und fehlende Fachkräfte aus dem Vorarlberg, denen während der Pandemie der Grenzübergang erschwert wurde, seien nur einige Gründe dafür. «Es ist bedrückend», gibt Fässler zu. Auch in seiner Metzgerei fehlten ihm zwischenzeitlich die auszubildenden Fachkräfte. Dieses Jahr bietet er aber gleich drei neuen Lehrlingen plus einem bereits angestellten Lernenden einen Ausbildungsplatz an.

Um der Mangellage effektiv entgegenzusteuern, macht Fässler mit seinem Verband ausreichend Werbung, tauscht sich regelmässig mit der Gastronomie aus und organisiert Schnuppertage für potenzielle Neuzugängerinnen und Neuzugänger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen