Das sagen Fans zum 2:0 Heimsieg des FC St.Gallens

«Volles Haus trotz Ferienzeit, das gibt es nur in St.Gallen»: Das sagen Fans zum 2:0 Heimsieg gegen den amtierenden Meister aus Zürich Der FC St. Gallen gewinnt auch das zweite Heimspiel der laufenden Saison. Vor 17'838 Zuschauerinnen und Zuschauern setzen sich die Espen gegen den amtierenden Schweizer Meister FC Zürich mit 2:0 durch.

Nach einer starken ersten Halbzeit müssen die St. Galler ab der 73. Minute, durch die rote Karte gegen Isaac Schmidt, mit einem Mann weniger agieren und haben bei zwei Pfostentreffern Glück. Dennoch sind die Fans zufrieden und sind sich einig: Auch gegen die Grashoppers im nächsten Spiel ist eine Teamleistung wie diejenige gegen den FCZ der Schlüssel zum Erfolg. Die Umfrage zum Zürich-Spiel.

Roland Minikus (66), Gossau: «Die ganze Teamleistung war einfach sensationell»

Roland Minikus, Gossau. Bild: Sarah Fäh

Es war ein super Spiel! Schlussendlich haben die St. Galler den Sieg verdient. Obwohl sie das Glück bei den beiden Pfostentreffern und dem Lattenschuss schon einige Male beanspruchen mussten. Aber trotzdem muss ich sagen finde ich die ganze Teamleistung einfach sensationell! Wie sie zusammen gekämpft haben und füreinander gegangen sind, auch trotz der roten Karte gegen Isaac Schmidt, das war einfach ein geniales Spiel.

Schade ist natürlich, dass Victor Ruiz, der heute gefehlt hat, den Verein anscheinend verlassen soll. Aber so ist der Fussball, das kann man nicht verhindern, ist aber dennoch natürlich sehr schade. Die Stimmung heute war aber genial. Volles Haus trotz Ferienzeit, das gibt es sehr wahrscheinlich nur in St. Gallen. Gegen GC braucht es einfach nochmal so eine Leistung und dann gewinnt der FCSG auch gegen sie.

Maic Bertschinger (43), Goldach: «Gegen GC sollte man dann weniger Karten kassieren»

Maic Bertschinger, Goldach. Bild: Sarah Fäh

Die erste Halbzeit war aus meiner Sicht sehr überzeugend. In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass St. Gallen ein wenig verwaltet, damit sie das 2:0 nach Hause bringen. Das hat sicherlich auch mit dem Platzverweis gegen Isaac Schmidt zu tun, nachdem man sowieso schauen musste, dass man das 2:0 über die Zeit bringt. Ich habe gar nicht recht gesehen, was da los war und zur roten Karte geführt hat, weil ich gerade diskutiert habe. Ich habe einzig gesehen, dass der Spieler des FC Zürich am Boden liegt und sich der Schiedsrichter die Szene dann nochmal angeschaut hat.

Dennoch war die Stimmung heute gigantisch. Es ist echt erstaunlich und ich finde es echt cool, dass trotzdem so viele Leute hier sind, auch wenn es der 30. Juli ist und eigentlich Sommerferienzeit wäre. Das ist einfach für den Verein und für die Region schön! Gegen GC muss St. Gallen unbedingt wieder so auftreten wie heute. Gut wären vielleicht noch weniger Karten, sodass dann auch in der Folge alle Spieler wie Görtler und Schmidt dann wieder verfügbar sind und dann klappts auch weiterhin. Schade, dass Ruiz vielleicht geht. Er hat mit Quintilla immer sehr gut funktioniert. Vielleicht finden sie ja wieder einen Spanier, das wäre noch cool.

Alina Federer (23), Gossau: «St. Gallen hat voll auf Sieg gespielt und das hat man gespürt»

Alina Federer, Gossau. Bild: Sarah Fäh

Ich habe das Spiel heute richtig spannend gefunden. Man hat gemerkt, dass die St. Galler bereit waren und spielen wollten. Sie haben voll auf Sieg gespielt und das hat man gespürt. Mir hat heute Isaac Schmidt gut gefallen, auch wenn er dann die rote Karte kassiert hat. Aber im Allgemeinen fand ich einfach das Zusammenspiel von allen echt super, speziell auch in der Verteidigung. Es wurde aufeinander geschaut, die Pässe waren gut abgestimmt und auch vor dem Tor war es ein Miteinander.

Ich fand auch die Taktik, die Peter Zeidler vorgegeben hat, sehr gut. Ich finde es aber schade, dass Victor Ruiz den FC St.Gallen anscheinend verlässt. Jeder Spieler ist in meinen Augen wichtig für das Team und wenn dann einer die Mannschaft verlässt, dann ist das eine Veränderung, nach der man vielleicht doch ein wenig Zeit braucht, um sich wieder zu finden. Aber auch das schaffen sie sicher. Für das Spiel gegen GC braucht es ganz einfach nochmal das gleiche Spiel wie heute.

Sepp Küttel (78), Steinach: «Zum heutigen Sieg gehörten viel Glück, ein sensationeller Goalie und ein sehr guter Abwehrspieler»

Sepp Küttel, Steinach. Bild: Sarah Fäh

Es war heute ein erkämpfter Sieg von St. Gallen. Dazu gehörte zum Schluss auch viel Glück, ein sensationeller Goalie und mit Matej Maglica ein sehr guter Abwehrspieler. Von der Qualität des Spieles war ich jetzt nicht so begeistert. Es war teilweise ein rechter Krampf mit vielen Foulspielen und auch einigen Fehlpässen. Die Stimmung war aber sowieso einmalig. Ich bin nicht so oft an Spielen dabei, das letzte Mal gegen GC vergangene Saison, aber es ist einfach St. Gallen. Hier ist die Stimmung sensationell.

Ein bisschen schade ist es natürlich, dass Ruiz anscheinend den Verein verlassen soll. Er ist einer, der Fussball spielen und auch mal den Ball halten kann. Aber im heutigen Fussballgeschäft ist es so, dass auch immer wieder ein nächster guter Spieler kommt. Es ist sicher eine Schwächung, aber ich glaube, dass schon Ersatz gefunden werden kann. Der nächste Gegner heisst ja GC und ich muss sagen, dass das Spiel in der vergangenen Saison wirklich ein gutes Spiel war – viel besser als das heute – und dennoch kommt es dann immer darauf an, was der Gegner zulässt. Es ist also nächsten Samstag alles möglich.

Marcel Pfändler (61), Winkeln: «Die drei Punkte waren sehr wichtig für St.Gallen»

Marcel Pfänder, Winkeln. Bild: Sarah Fäh

Es war heute zwar ein souveräner Sieg, am Schluss brauchte es aber dennoch noch ein wenig Glück, damit dieser auch über die Zeit gebracht werden konnte. Durch die zwei Pfostenschüsse der Zürcher und auch die wenigen Chancen, die St. Gallen in der zweiten Halbzeit hatte, war das Glück sicher von Nöten. Die erste Halbzeit, in der die zwei Tore gefallen sind, war sicher deutlich besser. Die Szene, die zur roten Karte geführt hat, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt. Erst als der Schiedsrichter zum Fernseher gegangen ist und sich die Szene nochmal angeschaut hat, habe ich gemerkt, dass da was passiert ist.

Die Stimmung heute im Stadion war vor allem in der ersten Halbzeit grandios. In meinem Sektor hat man diese Euphorie auch voll miterlebt. Die Spieler haben das aber verdient und die drei Punkte sind sicher sehr wichtig für den FC St. Gallen. Ich finde auch, dass Witzig, der heute Victor Ruiz auf dessen Position vertreten hat, seine Aufgabe gut erfüllt hat. Und wenn man einen Spieler wie Ruiz nicht mehr halten kann, dann ist das so und wenn man dann für so einen Spieler noch etwas Geld bekommt, dann ist das sicher gut. St. Gallen muss mit den Spielern arbeiten, die ihnen zur Verfügung stehen und dank dem Sieg ich finde nicht, dass Ruiz heute gefehlt hat. Wenn der FCSG auch bei GC so eine Mannschaftsleistung wie heute abrufen kann, dann gibt das auch dort drei Punkte, was für den Verlauf der Saison sicher sehr wichtig wäre.

