Eltern vor Gericht, weil sie ihre Kinder vernachlässigten

Familiendrama Zwölfjähriger schmiss den Haushalt selber und sorgte für die kleine Schwester – die Eltern kommen vor dem Kreisgericht Rorschach trotzdem glimpflich davon Ein Ehepaar soll seine schulpflichtigen Kinder in einer verdreckten und verrauchten Wohnung sich selbst überlassen und vor allem den Buben erniedrigt, falsch beschuldigt und auch bedroht haben. Vor Gericht kamen allerdings Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Sohnes auf. Seraina Hess Jetzt kommentieren 26.01.2023, 18.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der vernachlässigte Zwölfjährige war lange Zeit auf sich allein gestellt. Bild: Getty

Die Wahrnehmungen könnten nicht weiter auseinanderdriften. Auf der einen Seite der Sohn, heute 16-jährig, der seinen Eltern unterstellt, ihn und seine Schwester vernachlässigt zu haben. Auf der anderen Seite die leibliche Mutter und der Stiefvater, die sich gegen die Vorwürfe wehren und von einem harmonischen Familienleben berichten – bis zum Zeitpunkt, als der Bub «schwierig» geworden sei.

Am Donnerstag müssen sich die beiden vor dem Kreisgericht Rorschach für Missstände verantworten, die in der Familie bis vor drei Jahren geherrscht haben sollen. Der Sohn, inzwischen in einer Institution für Jugendliche untergebracht, ist der Verhandlung ebenso ferngeblieben wie seine fremdplatzierte, vier Jahre jüngere Schwester.

Eltern rauchten Kette und tranken viel

Die 48-jährige Mutter, Schweizerin und Sozialhilfebezügerin, hat mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Das lange Haar wird zum Scheitel hin schütter, die Ringe unter den Augen sind dunkel und die prominenten Wangenknochen zeugen von deutlichem Untergewicht. Die Lungen rasseln bei jedem Atemzug, ab und zu unterbricht sie ihre Aussagen aufgrund des Hustens, der sie plagt. «Seelisch und körperlich bin ich nicht auf der Höhe», sagt sie und spricht weiter von einer zerrütteten Kindheit, von Ausbildungen, die sie niemals abgeschlossen hat und von ihrem Bestreben, mit den eigenen Kindern vieles besser zu machen.

Gelungen ist ihr das gemäss Strafbefehl der St.Galler Staatsanwaltschaft nicht. Die Eltern sollen ihre Fürsorge- und Erziehungspflicht zwischen 2015 und 2020 immer wieder vernachlässigt haben, indem die Kinder selbst aufstehen und sich verpflegen mussten, wobei sich der Ältere um die jüngere Schwester gekümmert habe. Auch den vernachlässigten Haushalt soll der Bub praktisch selbstständig geführt haben.

Beide Kinder seien während der Zeit zu Hause dem massiven Rauch- und Alkoholkonsum der Eltern ausgesetzt gewesen; letztlich sei der Zigarettengestank, der an der Kleidung haftete, auch in der Schule aufgefallen. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom-Diagnose des Buben habe die Eltern nicht interessiert, stattdessen sei er beispielsweise mit Ohrfeigen sanktioniert worden. Die Schwester hätten die Eltern stets bevorzugt, den Bruder hingegen herabgewürdigt, indem sie ihn in die Rolle eines Problemkindes gedrängt hätten.

Nicht gewusst, wie man ein Puzzle zusammensetzt

Die Vernachlässigung sei derart offensichtlich gewesen, dass dem Buben neben schulischen Defiziten auch normale Alltagskompetenzen fehlten – so konnte der damals Zwölfjährige etwa kein Puzzle zusammensetzen oder kannte verschiedene Gemüsesorten nicht.

Ende April 2019 eskalierte die Situation, sodass ihn die Eltern nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn in die Jugendnotunterkunft Schlupfhuus brachten.

Die Gefährdung der seelischen Entwicklung dauerte so lange, bis die Kindesschutzbehörde die beiden Kinder schliesslich bei einer Pflegefamilie platzierte.

«Huere Mongo»: Vater wird äusserst ausfällig

Damit nimmt das Elend allerdings kein Ende – seinen Höhepunkt erreichte es, als der Bub bereits bei Pflegeeltern lebte. Ein vermeintlich lustig gemeintes Video mit Gewaltinhalt, das der Bub dem Vater schickte, brachte Letzteren derart in Rage, dass er den Stiefsohn in einer Sprachnachricht nicht nur als «huere Mongo» bezeichnete, sondern ihm auch damit drohte, mit der Mutter fortzugehen und die Kinder sich selbst zu überlassen. All das geschah, bevor er sich tatsächlich mit der Gattin nach Spanien absetzte.

Es war letztlich der Auslöser für den Buben, seine Eltern des sexuellen Missbrauchs zu bezichtigen, was für beide eine rund 43-tägige Untersuchungshaft zur Folge hatte, bis sich die Vorwürfe als erfunden erwiesen.

Lügen sind es denn auch, die Mutter und Vater ihrem Sohn unterstellen, und zwar in allen Belangen des täglichen Zusammenlebens. «Wir hatten eine schöne Familie, bis er damit anfing», erinnert sich die Mutter. Beratungsstellen und die Kesb hätten nicht helfen können: «Statt das Problem mit meinem Sohn anzugehen, versuchten alle, uns gleich mit zu therapieren. Wir waren plötzlich die Bösen – das hat die ganze Familie auseinandergerissen.» Der Bub habe intrigiert, habe etwa den Familienpool im Garten zerstört oder Fussbälle der Nachbarskinder gestohlen und es danach abgestritten. «Ich war am Ende und völlig überfordert», sagt die Mutter.

Er bereut die Beleidigung und die ausgerutschte Hand

Die Aussagen des 41-jährigen Schweizers, der an diesem Morgen weit weniger angeschlagen wirkt als seine Partnerin, sind deckungsgleich. Die Beleidigung bereue er heute – und auch für das eine Mal, als ihm die Hand ausgerutscht sei zu einem «Chlapf» auf den Hintern, schäme er sich. Sein Alkoholproblem habe er besiegt, auch auf den Marihuana- und Amphetaminkonsum verzichte er heute.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Strafbefehl, die Mutter der Tätlichkeiten und der fahrlässigen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht schuldig zu sprechen und zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Franken, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren, zu verurteilen. Abgezogen werden sollen dabei die 43 Tage in Untersuchungshaft, wodurch sich die Tagessätze auf 17 reduzieren. Ausserdem soll sie eine Busse von 600 Franken berappen.

Ähnlich lauten die Forderungen im Verfahren gegen den Stiefvater. Hinzu kommen bei ihm beantragte Schuldsprüche in Bezug auf die Drohung, die Beschimpfung sowie die Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Die Geldstrafe soll mit 90 Tagessätzen etwas höher ausfallen.

Die beiden Verteidiger beantragen dem Gericht, ihre beiden Mandanten in allen Belangen freizusprechen und das Verfahren bezüglich Tätlichkeiten aufgrund der Verjährung einzustellen. Der Strafbefehl vernachlässige den psychischen Zustand der Eltern, ausserdem sei der Sohn ein denkbar schlechter Belastungszeuge, wie die falschen Missbrauchs-Anschuldigungen gezeigt hätten.

Gnädiges Gericht: Urteil fällt zu Gunsten der Eltern aus

Den Eltern gelingt es, sich verhältnismässig glimpflich aus der Misere zu ziehen, was auch damit zusammenhängt, dass sie selbst die Behörden eingeschaltet haben. Das Gericht spricht sowohl die Mutter wie auch den Stiefvater der fahrlässigen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht schuldig, den Vater zusätzlich der Beschimpfung. Der Tatbestand der Drohung hingegen sei nicht gegeben und die Tätlichkeiten seien bereits verjährt. Das Verfahren aufgrund des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz stellt der Einzelrichter angesichts der Kleinstmenge gefundenen Marihuanas grosszügigerweise ein.

Daraus ergibt sich für das Ehepaar im Wesentlichen die von der Staatsanwaltschaft geforderte Bestrafung. Beim Vater verringert sich die bedingte Geldstrafe allerdings auf 65 Tagessätze. Wie seiner Partnerin wird auch ihm die Untersuchungshaft angerechnet. Die Mutter hat drei Viertel ihrer Verfahrenskosten zu tragen, der Stiefvater zwei Drittel; den Rest trägt der Staat. Auf die Bussen verzichtet der Richter gänzlich: «Ein Denkzettel dürfte Ihnen beiden bereits die Untersuchungshaft gewesen sein.»

Inwiefern sich dieser als nachhaltig erweisen wird, soll sich bald zeigen: Die Tochter wird demnächst nach Hause zurückkehren, auch der Sohn besucht die Eltern bereits wieder an den Wochenenden. Die Mutter sagt: «Ich hoffe, dass wir die alte Harmonie wieder herstellen können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen