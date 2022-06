Fall Mels: 16 Jahre für Mord in Asylunterkunft

Fall Mels Kantonsgericht bestätigt Entscheid der Vorinstanz: 16 Jahre Freiheitsstrafe für Mord in Asylunterkunft 2018 hat ein illegal Anwesender in der Asylunterkunft Mels einen Mann mit einem Küchenmesser erstochen. Das Kreisgericht Werdenberg sprach den Beschuldigten vor zwei Jahren schuldig – doch das Urteil wurde weitergezogen. Jetzt bestätigt das Kantonsgericht der Entscheid der Vorinstanz. 16.06.2022, 09.05 Uhr

DIe Justiz hat entschieden: Es bleibt beim Entscheid der Vorinstanz. Symbolbild: Helmut Vogler

Das Kantonsgericht St.Gallen hat am 14. Juni die Verurteilung des heute 37-jährigen Beschuldigten im Fall Mels wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren bestätigt. Nach Auffassung des Gerichts habe der Täter besonders skrupellos gehandelt, wie das Kantonsgericht in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Fall geschah am 13. Februar 2018 in der Asylunterkunft Mels: Der illegal anwesende Beschuldigte fügte dem 38-jährigen Opfer innert rund einer Minute mit einem Küchenmesser 29 Stich- und Schnittverletzungen zu, an denen der 38-Jährige in der folgenden Nacht durch Verbluten verstarb. Zudem wurden dem Beschuldigten weitere Delikte zur Last gelegt.

Das Kreisgericht entschied auf Mord

Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verurteilte den Beschuldigten deshalb am 21. Oktober 2020 zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren und einer Busse. Die Delikte: Mord, Diebstahl, mehrfache Sachbeschädigung, mehrfacher rechtswidriger Aufenthalt, mehrfache Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung und mehrfache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Zudem sprach das Gericht einens Landesverweis von 15 Jahren aus, wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Die Verteidigung zog das Urteil weiter: Mit Berufung beantragte der Beschuldigte im Hauptpunkt eine Verurteilung wegen Totschlags anstatt wegen Mordes sowie die Reduktion der Freiheitsstrafe auf 6 ½ Jahre und der Landesverweisung auf maximal 9 Jahre. Die Staatsanwaltschaft forderte daraufhin die Abweisung der Berufung und zusätzlich mit Anschlussberufung die Erhöhung der Freiheitsstrafe auf 20 Jahre.

«Besonders verwerflich»: Kantonsgericht findet klare Worte

Jetzt hat die nächste Instanz ihren Entscheid getroffen: «Wie das Kreisgericht ist das Kantonsgericht der Ansicht, dass das Verhalten des Beschuldigten den Tatbestand des Mordes und nicht nur des Totschlags erfüllt», begründet das Gericht sein Urteil. Der Beschuldigte brachte gemäss Mitteilung einen Tinnitus, der durch sein Opfer verursacht worden sei, als milderndes Argument vor. Hier ist die Ansicht des Gerichts klar:« In rechtlicher Hinsicht kann nicht gesagt werden, dass der Beschuldigte deswegen in einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hätte und daher nur wegen Totschlags zu verurteilen wäre.» Vielmehr seien insbesondere die Art der Ausführung der geplanten Tötung sowie der Beweggrund des Beschuldigten als besonders verwerflich zu qualifizieren.

So ist das Verdikt des Kantonsgerichts klar: Die von der Vorinstanz für diese Tat sowie die weiteren Delikte ausgesprochene Freiheitsstrafe von 16 Jahren sowie die angeordnete Landesverweisung von 15 Jahren würden sich als angemessen erweisen. Entsprechend hat die Strafkammer des Kantonsgerichts den Entscheid des Kreisgerichts nun vollumfänglich bestätigt. (SK/dar)

Der Fall: ST.2021.26-SK3