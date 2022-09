Jagdgesetz: Ein Fehlschuss des St.Galler Kantonsparlaments

Fakten und Emotionen Ein Fehlschuss, ein «Auffanglager» für Kinder und ein massiver Gewichtsverlust: So verlief der letzte Sessionstag des St.Galler Kantonsrats Das Kantonsparlament beschäftigte sich an seinem letzten Sessionstag mehrheitlich mit Bildungsfragen. Hauptthema war der Ausbau der schulergänzenden Kinderbetreuung – der nach hitziger Debatte eine Mehrheit fand. Regula Weik und Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 21.09.2022, 19.00 Uhr

Der Kantonsrat kam am Mittwoch zum letzten Mal im Rahmen der Septembersession zusammen. Bild: Benjamin Manser

In der ersten Lesung hat der Kantonsrat über einen Gesetzesnachtrag beraten, der die Schulgemeinden verpflichten soll, ein Betreuungsangebot für Kinder im Volksschulalter anzubieten. Dies, falls in der politischen Gemeinde noch kein entsprechendes Angebot vorhanden ist. Eltern sollen ihre Kinder während 48 Wochen pro Jahr von Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, betreuen lassen können. In der Debatte kommt es zum einen oder anderen verbalen Schlagabtausch.

Zu Beginn erklärt SVP-Kantonsrat Michael Götte, wie seine Fraktion zum Ausbau der Kinderbetreuung steht. «Zuerst waren wir klar für Eintreten auf die Vorlage, dann war es unklar. Jetzt aber ist klar: Wir werden nicht Eintreten. Die SVP hat hier eine dynamische Entwicklung durchgemacht.» Gelächter im Saal.

Toni Thoma, St.Galler SVP-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Andwil. Bild: Urs Bucher

Nachdem sich GLP-Kantonsrätin Franziska Cavelti Häller und Mitte-Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann kritisch zur Haltung der SVP-Fraktion geäussert haben, schaltet sich Toni Thoma (SVP) ein: «Einige Damen haben ein Problem mit dem Hören, glaube ich. Die beiden Franziskas, die jetzt gesprochen haben, haben nicht verstanden, weshalb die SVP Nicht-Eintreten wollte.»

Seine Wortmeldung beendet er mit der ironischen Bemerkung: Es sei schön, dass das Problem mit den Kindern endlich gelöst werde. «Kinder sind mühsam – ich kenne das, ich habe fünf. Vielleicht sollte man gleich kantonale Auffanglager machen.» SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber kontert kurz und knapp: «Herzlichen Dank für diese konstruktive Polemik.»

Daniel Bosshard, St.Galler Kantonsrat und Parteipräsident der Grünen. Bild: Benjamin Manser

Neben Thoma geben auch andere Kantonsräte etwas über ihr Familienmodell preis. Während bei Markus Bonderer (SVP) beide Elternteile arbeiten und sich die Betreuung teilen, wurden die zwei Kinder von Daniel Bosshard (Grüne) in der Kinderkrippe betreut: «Wenn ich sie jeweils abholte, wollten sie nicht mitkommen, weil es dort so schön war.» Erneut Gelächter im Saal.

Schliesslich tritt der Kantonsrat mit einer deutlichen Mehrheit auf die Vorlage ein und genehmigt auch einen Antrag, wonach die Schulgemeinden das Gesetz erst ab August 2024 anwenden müssen.

Der Antrag der SVP, das Betreuungsangebot – namentlich die Uhrzeiten – nicht bis ins Detail gesetzlich zu regeln, hat keine Chance. Er wird mit 34 Ja- zu 77 Nein-Stimmen abgelehnt. Drei Kantonsratsmitglieder enthalten sich.

Damian Gahlinger, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger ist kein Freund von Wil West. Daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht. Diese Woche hat er die Regierung ins Visier genommen – und ihr «fehlende Transparenz im Abstimmungsbüchlein» vorgeworfen. Die Angaben zum Landbedarf seien unvollständig. Dieser sei grösser als die erwähnte Fläche von 12,4 Hektaren. Auch sei nicht klar, wie gross die gesamthaft wegfallende Kulturlandfläche sei, die nicht kompensiert werde.

Seine Fragen kommen 5 vor 12: Am Wochenende steht die Volksabstimmung zum 35-Millionen-Sonderkredit für das Projekt Wil West an. Das Anliegen von Gahlinger hatte deshalb hohe Dringlichkeit. Und so beantwortete die Regierung seine Fragen postwendend – und weist die Vorwürfe zurück. Im Abstimmungsbüchlein liege der Fokus auf jenem Areal, das im Eigentum des Kantons St.Gallen ist. Und das seien rund 12,4 Hektaren - bei einer Gesamtfläche des Projekts von 33 Hektaren. Davon seien insgesamt 18 Hektaren Landwirtschaftsland. Diese Fläche müsse vollständig kompensiert werden – und zwar im Thurgau. Auch die St.Galler Fläche liegt auf Thurgauer Boden, nämlich in der Gemeinde Münchwilen.

Am Wochenende stimmt die St.Galler Bevölkerung über den 35-Millionen-Kredit für die Erschliessung von Wil West ab. Bild: PD

Beat Tinner, St.Galler Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

Geht es um die Jagd, gehen die Wogen hoch. So auch in dieser Session. Bekannt ist: Einigen Reviergesellschaften im Kanton bereiten die Abschusszahlen «Schwierigkeiten», wie es Regierungsrat Beat Tinner formulierte. Deshalb lag eine Motion der vorberatenden Kommission zum Jagdgesetz auf den Tischen der Kantonsrätinnen und Kantonsräte, die dieses Problem mit geeigneten Massnahmen beheben sollte. Die Kommission kritisierte, die Vorgaben der Abschüsse funktionierten nicht wie gewünscht. Die Folge sei ein starker Anstieg der Rotwildpopulation.

In der Debatte war von «Verstaatlichung» die Rede, von «Einmischung» - aber auch davon, dass der Kanton doch einfach durchgreifen müsse und eine Gesetzesanpassung unnötig sei. Darauf erklärte Regierungsrat Tinner: «Die Jagdvorgaben müssen erfüllt werden.» Bei den neuen Pachtvergaben werde er darauf achten, wo dies der Fall sei - und wo eben nicht. Und: «Ich bin bereit, das durchziehen.»

Mit dieser klaren Ansage fegte der Regierungsrat die Motion vom Tisch. Es gibt keine strikteren Vorgaben für die Jagd im Kanton, keine Verschärfung der Vorgaben für die Jagd auf Rotwild.

Das St.Galler Kantonsparlament verliert an Gewicht - genauer: 74 Jahre geballtes Wissen!

Adieu sagten am letzten Tag der Septembersession nämlich Imelda Stadler (FDP, 16 Jahre Ratstätigkeit), Arno Noger (FDP, 14 Jahre Ratstätigkeit), Peter Boppart (Mitte, 22 Jahre Ratstätigkeit) und Erich Zoller (Mitte, 22 Jahre Ratstätigkeit). Sie alle wurden von Rat und Regierung mit Standing Ovation verabschiedet.

Eine der vier Abschiede löst etwas Stirnrunzeln aus: Zoller hört nämlich gemäss Mitteilung seiner Partei erst im November auf. Hat er sich vorgedrängelt? Oder war Ratspräsident Jäger derart im Abschiedsredefluss, dass er Zoller gleich einschloss? Weder noch. Zoller war letztmals im Rat, arbeitet bis November aber noch in der Staatswirtschaftlichen Kommission mit, da sonst eine Vakanz entstanden wäre. Er kann also auf zweite Standing Ovations der Kommissionskolleginnen und -kollegen hoffen.

Fähigkeit zur Selbstironie beweist Michael Sarbach , Kantonsrat der Grünen, in der Diskussion über den Lehrermangel. Musiklehrer Sarbach sagt frank und frei: «Für die Ausbildung zur Lehrperson muss man keine Intelligenzbestie sein.» Gelächter im Saal.

, Kantonsrat der Grünen, in der Diskussion über den Lehrermangel. Musiklehrer Sarbach sagt frank und frei: «Für die Ausbildung zur Lehrperson muss man keine Intelligenzbestie sein.» Gelächter im Saal. «Ich bringe sehr viel Lebenserfahrung mit, nicht aus einem Studium, sondern von dem, was ich wirklich erlebt habe», sagt Carmen Bruss , SVP-Kantonsrätin. Angehende Studierende seien gewarnt: Im Studium lässt sich nichts erleben.

, SVP-Kantonsrätin. Angehende Studierende seien gewarnt: Im Studium lässt sich nichts erleben. Waldpflege und Neophytenbekämpfung sind nicht gratis - und lassen die Emotionen hochgehen. Die Debatte lockt auch Regierungsrat Beat Tinner aus der Reserve: «Diese Frage hat das finanzielle Gewissen in mir stark bewegt. Doch nun überlasse ich das Jammern wieder dem Finanzchef.»

Zu Beginn des dritten Sessionstages begrüsst Ratspräsident Jens Jäger die Kolleginnen und Kollegen. Am Vortag war der Kantonsrat zum alljährlichen Ausflug ins Sarganserland gereist, der Heimat Jägers. «Ich hoffe, Sie sind alle gut nach Hause gekommen.» Für jene, die daheim geblieben waren, hat Jäger ein Trostpflaster parat: «Für jene, die nicht dabei waren: Heute ist ein Bericht über unseren Ausflug in der Regionalzeitung Sarganserländer.»

die Kolleginnen und Kollegen. Am Vortag war der Kantonsrat zum alljährlichen Ausflug ins Sarganserland gereist, der Heimat Jägers. «Ich hoffe, Sie sind alle gut nach Hause gekommen.» Für jene, die daheim geblieben waren, hat Jäger ein Trostpflaster parat: «Für jene, die nicht dabei waren: Heute ist ein Bericht über unseren Ausflug in der Regionalzeitung Sarganserländer.» Ratspräsident Jens Jäger ruft Mitte-Kantonsrat Michael Schöbi aus Altstätten auf. Dessen Wortmeldung ist die wohl kürzeste an diesem Sessionstag: «Ich bin versehentlich auf den Knopf geraten.» Zu sagen hatte Schöbi nichts.

Die nächste Session des Kantonsparlaments steht im November an. Bereits heute zeichnen sich hitzige Debatten ab - auf dem Programm stehen unter anderem das Budget, die Hilfe für die Olma und die Finanzspritze für die Spitäler. Doch bevor es soweit ist: Geniessen Sie den Herbst!

