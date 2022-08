Fahrzeit Neubaustrecke statt Herumbasteln: Für den Zug zwischen St.Gallen und Winterthur braucht es jetzt einen grossen Wurf Endlich prüfen Bund und SBB für die Strecke zwischen St.Gallen und Winterthur einen Ausbau. Nur eine komplette Neubaustrecke würde jedoch die erwünschte Fahrzeitreduktion nach Zürich bringen. Jürg Ackermann 07.08.2022, 18.00 Uhr

Zu viele Kurven: Der Fernverkehr-Doppelstockzug Dosto unterwegs bei Flawil. Bild: Daniel Ammann

Wer schon mal mit dem Zug von Paris nach Bordeaux gefahren ist, staunt. Gerade einmal zwei Stunden und drei Minuten braucht der TGV für die 500 Kilometer lange Strecke, die in den letzten zehn Jahren grösstenteils neu gebaut wurde. Nur ein paar Minuten nach der Abfahrt im Gare Montparnasse beschleunigt der Zug auf über 300 km/h und fährt in horrendem Tempo ohne Halt bis in den Südwesten des Landes.

Als der damalige Präsident François Mitterand 1981 die erste TGV-Linie zwischen Paris und Lyon einweihte, hatte er eine Vision: Unschlagbare Schnellverbindungen zwischen den grössten Ballungszentren und Paris zu bauen. Mittlerweile beträgt das TGV-Schienennetz 2500 Kilometer und ist eine eigentlich Erfolgsgeschichte. Auf vielen Linien ist der Zug anderen Verkehrsmitteln wie Flugzeug oder Auto bezüglich Kosten, Komfort oder Reisezeit hoch überlegen.

Im hügeligen Mittelland eine Neubaustrecke zu planen, ist herausfordernd

So nah Frankreich und die Schweiz liegen, so unterschiedlich präsentiert sich die Ausgangslage für den ÖV. In Frankreich lebt der Grossteil der Bevölkerung in grösseren Städten, die weitgehend flache Landschaft erlaubt Schnellstrecken ohne teure Tunnel- oder Brückenlösungen. Die Planung einer Strecke am Reissbrett fällt so natürlich leichter als beispielsweise im viel dichter besiedelten und hügeligen Schweizer Mittelland.

Und dennoch ist es ein Fakt: Auch wenn wir über eines der besten ÖV-Systeme der Welt verfügen, bezüglich Schnelligkeit schneiden unsere Verbindungen oft schlecht ab. Das trifft insbesondere auf die Ostschweiz und die Linie Winterthur – St. Gallen zu. Etwas mehr Tempo und Visionen, die über das lokale S-Bahnnetz hinausgehen, täten hier unserem ÖV gut.

Es ist daher nur zu begrüssen, wenn der Bund und die SBB auf der Linie St. Gallen – Winterthur endlich aufs Gaspedal drücken und eine Studie für den Ausbau der Linie in Auftrag geben. Eine Forderung, die schon lange im Raum steht. Und die, nachdem klar wurde, dass die erhoffte Beschleunigung auf eine Reisezeit von deutlich unter einer Stunde mit dem Doppelstockzug Dosto wegen der mangelhaften Neigetechnik nicht erreicht wird, umso berechtigter ist.

Kein Halt mehr in Gossau, Uzwil oder Flawil

Verschiedene Varianten stehen zur Diskussion. Beispielsweise einzelne neue Trassees, die als Überholspur für die Schnellzüge funktionieren. Experten werfen jedoch auch die Option einer komplett neuen Strecke in den Raum. Eine sehr interessante Vision, die die Planer bei SBB und Bund, aber auch die St.Galler Regierung unbedingt mit Herzblut verfolgen sollten: Statt an der alten Strecke herumzubasteln und die Linie um höchstens ein paar Minuten schneller zu machen, könnte eine komplette Neubaustrecke die Reisezeit zwischen St. Gallen und Zürich viel stärker verkürzen.

Klar, dafür gäbe es auch einen Preis zu zahlen. Direkte Schnellzugverbindungen von Gossau, Flawil oder Uzwil aus nach Zürich, gäbe es so wohl nicht mehr. Halbstündliche Interregio-Anschlussverbindungen könnten sie jedoch auffangen. Und ja, ein neues Bahntrasse ist immer auch ein Eingriff in die Landschaft, der viel kostet, gerade wenn es aus Topographie- oder Naturschutzgründen hier und dort Tunnellösungen braucht.

Aber wenn es gelingt, mit schnelleren und besseren Verbindungen noch mehr Menschen dazu zu bewegen, auf den Zug umzusteigen, macht das auch aus Umweltschutzgründen Sinn. Mit dem Blick auf kommende Generationen, die für Jahrzehnte, wenn nicht gar für Jahrhunderte von einer besseren ÖV-Anbindung an Zürich und den Rest der Schweiz profitieren könnten, sowieso.

Heute käme auch niemand mehr auf die Idee, die hoch frequentierten Teil-Neubaustrecken zwischen Zürich und Bern, die mit der Bahn 2000 realisiert wurden und die Fahrzeit deutlich reduzierten, in Frage zu stellen.

Eine Streckenplanung aus dem 19. Jahrhundert

Denn auch wenn man sich in der Ostschweiz mit Vorarlberg und dem deutschen Bodensee-Ufer gerade darum bemüht, eine Art Metropolitanraum Bodensee zu etablieren, bleibt eine schnelle Anbindung an die Boomregion Zürich, den wichtigsten Wirtschafts- und Ballungsraum des Landes, zentral. Zumal auch die Linie nach Lindau – München davon profitieren würde.

Es kann nicht sein, dass die Strecke zwischen St. Gallen und Winterthur mehrheitlich auf einem Trassee befahren wird, das im 19. Jahrhundert geplant wurde. Und das - auch aus damaligen regionalpolitischen Überlegungen heraus - viel zu viele Kurven umfasst, die schnelleren Verbindungen jetzt im Wege stehen.

Es ist Zeit für einen grossen Wurf. Einen TGV braucht es dafür nicht. Aber dennoch ist der Vergleich interessant: Würde der Zug Paris - Bordeaux in gleichem Tempo die Strecke St. Gallen – Zürich zurücklegen, er bräuchte nur rund 20 Minuten. Viele St. Gallerinnen und St. Galler wären schon mit einer Fahrzeit von 40 oder 45 Minuten mehr als zufrieden.