Überparteiliche Interpellation für Halbstundentakt im Rheintal

Fahrplan «Ein Affront gegen das Rheintal»: Der Halbstundentakt zwischen St.Gallen und Sargans ist in Gefahr – jetzt wehrt sich die Politik von links bis rechts Halbstundentakt nur in den Stosszeiten statt durchgehend: An einer Infoveranstaltung in Buchs haben SBB-Vertreter das Rheintal auf dem falschen Fuss erwischt. Dass die ÖV-Frequenz in der Region tief bleiben soll, akzeptieren die St.Galler Kantonsratsfraktionen nicht. Sie bereiten eine gemeinsame Interpellation vor. Stefan Marolf 27.05.2022, 16.44 Uhr

In St.Gallen soll ab Dezember 2024 alle 30 Minuten ein Interregio 13 in Richtung Sargans abfahren – die SBB haben andere Pläne. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

250 Millionen Franken Kosten und 18 Monate Bauzeit, dafür ab Dezember 2024 alle 30 Minuten ein Zug von St.Gallen nach Sargans. Darauf hatten sich das Bundesamt für Verkehr, die Kantone St.Gallen und Graubünden sowie die SBB im April 2021 eigentlich geeignet. 13 Monate später ist alles anders: An einer Infoveranstaltung in Buchs am 9. Mai präsentierten SBB-Vertreter den Stand des Ausbauprojekts und erwähnten beiläufig, es sei ein «nachfrageorientierter Halbstundentakt» geplant.

Die Absicht wiederholten die Schweizerischen Bundesbahnen tags darauf in einer offiziellen Mitteilung. Für die Region Sarganserland Werdenberg, für den Verein St.Galler Rheintal und für die IG Bahn im Rheintal war das unscheinbare Wort «nachfrageorientiert» ein Alarmsignal, denn: Nachfrageorientiert heisst für sie lückenhaft. In einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch schreiben sie:

«Kanton und Regionen fühlen sich vor den Kopf gestossen und akzeptieren diese Ankündigung nicht! Sie fordern vehement den integralen Halbstundentakt mindestens bis 20 Uhr.»

Das ganze Rheintal steht hinter dem Halbstundentakt

Unterstützung erhalten die Rheintaler Interessenvertreter jetzt von der kantonalen Politik. Bereits wenige Stunden nach Versand der Medienmitteilung am Mittwoch kündigte FDP-Fraktionschef Christian Lippuner an, man wolle mittels Interpellation für den Halbstundentakt kämpfen – ein erster Entwurf liegt dieser Zeitung vor.

Christian Lippuner, Präsident der St.Galler FDP-Kantonsratsfraktion. Bild: Benjamin Manser

Lippuners Partei ist dabei nicht auf sich gestellt; die FDP holt Grüne, SP, Mitte-EVP und SVP mit an Bord. Lippuner sagt:

«Alle Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten haben zugestimmt.»

Die überparteiliche Interpellation solle am ersten Tag der Junisession eingereicht werden, sei aber jetzt schon so gut wie druckreif. «Sie wird fraktionsintern noch diskutiert, aber das ist vor allem eine Sache des korrekten politischen Vorgehens. In der Regel werden solche Dinge nicht in Frage gestellt.»

Die Parteien nehmen die Regierung in die Pflicht

Eine der zentralen Fragen der Interpellation: Wusste der Kanton St.Gallen von den Plänen der SBB Bescheid? Am Anlass in Buchs zumindest seien gemäss dem Interpellationsentwurf selbst die Kantonsvertreter überrumpelt gewesen.

Die «Hiobsbotschaft» des lückenhaften Halbstundentakts sei «bei der Regierung sowie den Kantons- und Regionsvertretern auf absolutes Unverständnis» gestossen, heisst es ausserdem in der gemeinsamen Medienmitteilung der Rheintaler Interessenvertreter.

Mehrere der insgesamt acht Fragen im Entwurf zielen darauf ab, die Rolle der Regierung im Konflikt zwischen SBB und Rheintal zu klären. Die Fraktionen wollen unter anderem wissen, wie der Kanton zu den Plänen des nachfrageorientierten Halbstundentakts steht, ob die SBB aus Regierungssicht ihre Pflichten gemäss Bundesgesetz verletzt und was die Regierung tun wird, um den geforderten Halbstundentakt im Rheintal durchzusetzen.

Schlechtere Verbindungen trotz Doppelspurausbau?

Halbstundentakt hin oder her: Die Bauarbeiten zwischen St.Gallen und Sargans werden diesen Herbst starten und von Februar 2023 bis Oktober 2024 zu Verspätungen und Umleitungen führen.

Zwischen Sevelen und Buchs, in Buchs Nord, zwischen Oberriet und Oberriet Nord sowie am Bahnhof Rüthi wird mit Bundesgeldern eine zweite Spur gebaut und die bestehende erneuert. Zusätzlich sollen in Sevelen die Perrons angepasst und in Weite-Wartau sowie Räfis-Burgerau zwei Haltepunkte rückgebaut werden.

Thomas Unseld, Generalsekretär des St.Galler Volkswirtschaftsdepartements. Bild: PD

Blieben die SBB dabei, keinen durchgehenden Halbstundentakt einzuführen, seien die Investitionen umsonst, sagt FDP-Fraktionschef Lippuner, und: «Angesichts der wirtschaftlichen Dynamik in der Region ist das ein Affront gegen das Rheintal.» Der Kanton sieht das ähnlich:

«Der von den SBB angekündigte Ausbau im Rheintal würde faktisch zu einem Angebotsabbau tagsüber», schreibt Thomas Unseld, Generalsekretär des St.Galler Volkswirtschaftsdepartements, auf Anfrage, denn: Die bestehende Linie Interregio 13 solle ab 2025 tagsüber zwischen 9 und 15 Uhr nicht mehr zwischen St.Gallen und Sargans verkehren. Und der neue Interregio St.Gallen-Chur werde zwar stündlich, aber zeitgleich mit der bestehenden Linie S4 fahren.

Der Kanton interveniert bei den SBB

Auf Anfrage des «Rheintalers» begründet SBB-Mediensprecher Reto Schärli den nachfrageorientierten Halbstundentakt finanziell. Die Bahnen müssten jährlich 80 Millionen Franken einsparen. Das Angebot im Rheintal solle ab 2025 deshalb nur schrittweise ausgebaut werden, was sich andernorts bewährt habe. «Auch der Halbstundentakt des IC3 zwischen Zürich und Chur wurde schrittweise ausgeweitet.»

Weder die St.Galler Kantonsräte noch der Generalsekretär Thomas Unseld geben sich damit zufrieden. Christian Lippuner sagt: «Der Wechsel vom individuellen auf den öffentlichen Verkehr findet nur statt, wenn das Angebot da ist.»

Und Thomas Unseld schreibt, der Volkswirtschaftsdirektor habe sich nach Bekanntwerden der geplanten Angebotsänderung umgehend an die Geschäftsleitung der SBB gewendet.

«Beat Tinner hat die SBB aufgefordert, den Halbstundentakt von morgens 6 Uhr bis abends mindestens 20 Uhr durchgehend einzuführen.»

Ein Angebot mit Lücken werde der Kanton St.Gallen nicht akzeptieren.

