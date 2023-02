Fachkräftemangel «Wir spüren definitiv, dass Spitäler Ellenbogen ausgefahren haben»: Ziehen St.Galler Pflegeheime im Kampf um Personal den Kürzeren? In den Pflegeheimen des Kantons St.Gallen stehen immer wieder Zimmer leer. Nicht, weil niemand einziehen will, sondern weil das Personal fehlt. Gerade beim Ringen um Fachkräfte sind Heime benachteiligt, weil sie weniger Lohn bieten können als Spitäler. Deshalb wurden die Institutionen schon 2019 aktiv und suchten nach Lösungen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 01.02.2023, 16.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein leeres Bett im Altersheim Geserhus im Rheintal. Bild: Tobias Garcia

Im Sommer 2021 standen so viele Zimmer in den Alters- und Pflegeheimen leer wie noch nie im Kanton St.Gallen. Nachdem wegen der Pandemie überproportional viele Bewohnende verstorben waren, trauten sich neue Pensionärinnen und Pensionäre nur zaghaft, die Heime zu füllen, die zuvor monatelang von der Aussenwelt abgeschnitten waren. Das erzählte Laurent Déverin, Heimleiter im Geserhus im Rebstein, damals dieser Zeitung.

Heute sieht es ganz anders aus. «Unsere Alters- und Pflegeheime haben wieder eine hohe Auslastung», sagt Déverin. Auch die Wartelisten sind wieder lang. Nichtsdestotrotz gibt es in den Pflegeheimen nach wie vor temporär unbelegte Zimmer. Der Grund ist derselbe wie bei den Schliessung von Spitalbetten: Pflegepersonalmangel.

Verlust von 90'000 Franken im Jahr für leeres Zimmer

«Auch wir haben heute mehr Mühe, unsere Stellen zu besetzen», sagt Déverin und spricht dabei als Präsident von Curaviva St.Gallen für die meisten Pflegeheime. In St.Gallen ist nämlich nicht der Kanton für Pflegeinstitutionen zuständig, sondern die 77 Gemeinden, deren Heime über den Arbeitgeberverband miteinander vernetzt sind.

Der Rekrutierungsprozess sei heute anspruchsvoller und dauere länger, sagt Déverin. «Solange man nicht genügend Personal hat, kann man keine neuen Bewohnenden aufnehmen.» Doch mit leeren Zimmern fehlt auch Geld in der Heimkasse. Bleibt ein Pflegebett etwa ein Jahr lang unbelegt, entgehen dem Heim satte 90’000 Franken. «Diese finanziellen Einbussen nehmen wir lieber in Kauf, als dass wir unser bestehendes Pflegepersonal überlasten», sagt Déverin. Dieses möchte man nämlich so gut wie möglich halten.

Werben Spitäler Fachpersonal ab?

Der Kampf um Pflegefachpersonal ist seit einem Jahr eröffnet. Dass Spitäler ebenfalls um Fachkräfte wetteifern, erschwert die Situation für Pflegeheime. Gerade beim Lohn können Letztere nicht mithalten. Werben die Spitäler aber auch aktiv Mitarbeitende ab? Déverin lässt sich nicht auf eine klare Antwort ein, hält aber fest: «Wir spüren definitiv, dass die Spitäler noch mehr die Ellenbogen ausgefahren haben. Und persönlich habe ich einmal erlebt, wie ein Spital eine Mitarbeiterin abgeworben hat.»

Die Pflegeheime müssen für neues Personal deshalb Anreize schaffen, die den tieferen Lohn aufwiegen. Curaviva St.Gallen veranstaltet deshalb immer wieder Schulungen für Heimleiterinnen und Heimleiter. Dort sollen diese lernen, wie sie mit neuen Arbeitsmodellen und Kreativität für Arbeitnehmende attraktiver werden können.

Das ist aber nicht die einzige Massnahme der Pflegeheime. Curaviva St.Gallen wurde schon vor der Pandemie aktiv, als der Fachkräftemangel bereits absehbar war. 2019 sorgte der Verband dafür, dass sich ihre Mitgliederheime dazu verpflichteten, mehr Pflegepersonal auszubilden.

Pflegeheime teilen sich Kosten für Ausbildnerinnen

«Erste Erfolge sehen wir bereits», sagt Déverin. Die Branche kann so selbst für Nachschub an Fachpersonal sorgen. Ein «Lupf» sei das aber allemal. Um Fachpersonal auszubilden, braucht es nämlich auch entsprechende Erwachsenenausbildnerinnen. Und die sind teuer. Vor allem dann, wenn der Kanton die Bemühungen nicht finanziell unterstützt. «Viele Heime in den unterschiedlichen Regionen des Kantons teilen sich deshalb die Kosten für eine Erwachsenenausbildnerin», sagt Déverin.

Laurent Déverin, Präsident von Curaviva St.Gallen und Heimleiter des Altersheims Geserhus. Bild: Tobias Garcia

Die Umsetzung der Pflegeinitiative stimmt den Curaviva-Präsidenten zwar optimistisch. Mittel- und langfristige Lösungen seien so in Sicht. Kurzfristige Lösungen brauche es aber auch. Der Kanton und die Gemeinden würden die eigenständigen Bemühungen der Heime zwar seit längerem befürworten, doch konkrete, spürbare Unterstützung hätten sie noch nicht geleistet.

«Wenn uns der Kanton finanziell bei unseren Bemühungen mit der Ausbildungsverpflichtung unterstützen würde, wäre uns schon heute geholfen», sagt Déverin. Er möchte sich aber nicht beschweren. Kanton, Gemeinden und Gesundheitsinstitutionen würden an einem Strang ziehen. Das sei positiv.

«Aber natürlich wünschte ich mir mehr Tempo.»

Kein reiner Fachkräftemangel

In den Pflegeheimen fehlt aber nicht nur Fach-, sondern auch zunehmend Assistenzpersonal. Auch das hat grossen Einfluss auf den Betrieb. «Ohne sie können wir nicht funktionieren.» Déverin spricht deshalb ganz bewusst nicht von einem reinen Fachpersonalmangel.

Viele Pflegeassistentinnen und -assistenten gehen nun in Pension. Neue kommen kaum nach. Und das, obwohl für den Beruf eine zweijährige Lehre ausreichen würde. Déverin vermutet, dass der fehlende Nachwuchs mit der andauernden schlechten Berichterstattung über den Pflegeberuf zusammenhängt: «Während der Pandemie und nun auch mit dem Fachkräftemangel hört man überall immer nur, was alles nicht rundläuft, was nicht gut ist.»

Dabei sei die Pflege nach wie vor ein wundervoller Beruf, insbesondere in den Pflege- und Altersheimen, ist Déverin überzeugt. «Hier geht es nicht nur um die medizinische Pflege, sondern auch um Beziehungsarbeit. Wir begleiten die Bewohnenden schliesslich über Jahre.» Das sei schön, sinnstiftend und erfüllend.

«Aber wir müssen auch realistisch sein.»

Die Arbeit in Alters- und Pflegeheimen sei heute nicht mehr für jede und jeden gemacht. Mit dem Ausbau der Spitex können Menschen immer länger zu Hause bleiben und kommen so meist erst ins Pflegeheim, wenn ihr Pflegebedürfnis sehr hoch ist. «Damit hat sich auch der Pflegeaufwand pro Bewohner über die Jahre nahezu verdoppelt», sagt Déverin.

Selbstständige, mobile Leute sieht man in den Heimen inzwischen nur noch selten. Dafür hat fast jedes Pflegeheim eine Demenzstation. «Deshalb brauchen wir heute nicht nur mehr Personal, sondern müssen es auch entsprechend begleiten und schulen», sagt Déverin. Das Wichtigste sei, dass man die Pflegenden nicht mit den neuen Herausforderungen alleine lasse. Auch das sei eine Form von Wertschätzung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen