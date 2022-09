Fachkräftemangel: Kampf um Vorarlberger Grenzgänger

Fachkräftemangel «Die Ostschweiz muss sich auf eine grosse Lücke am Arbeitsmarkt einstellen»: Warum Vorarlberger Grenzgänger nicht die Lösung für den Fachkräftemangel sind Ob Lehrpersonal, Pflegende oder Handwerker: Der Ostschweiz fehlt das Fachpersonal. Die Rekrutierung von ausländischem Personal wird zudem immer schwieriger. Denn auch im benachbarten Vorarlberg mangelt es an Fachkräften. Christopher Hamburger Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Nicht nur die Ostschweiz ist betroffen – auch im Vorarlberg mangelt es an Fachkräften. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

In der Ostschweiz herrscht Fachkräftemangel. Pensionierte und ehemalige Lehrkräfte müssen reaktiviert werden, Pflegepersonal ist schon lange knapp. Letzteres hat die Coronakrise nochmals verdeutlicht. Ein naheliegender Lösungsansatz wäre, Fachkräfte im Ausland zu rekrutieren. Zum Beispiel aus dem benachbarten Vorarlberg. Doch auch dort mangelt es an Fachkräften.

«Je länger, desto schwieriger»

In der Ostschweiz arbeiten derzeit rund 7500 Grenzgänger aus dem Vorarlberg. «Die meisten dieser Personen sind im verarbeitenden Gewerbe tätig, hauptsächlich in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie», sagt Jan Riss von der IHK St.Gallen-Appenzell. Auch im Handel und in der Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen sei viel Vorarlberger Personal beschäftigt.

In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Vorarlberger Grenzgänger im Kanton St.Gallen konstant geblieben. Doch der Anteil der Vorarlberger an der Gesamtzahl der Grenzgänger hat sich verringert.

«Vorarlberger Fachkräfte zu rekrutieren, funktioniert zwar noch, wird aber zunehmend herausfordernd», so Riss weiter. Der Arbeitskräftemangel habe nicht nur die Schweiz, sondern auch die Nachbarländer erfasst. «Es ist deshalb deutlich schwieriger geworden, geeignetes Personal in Vorarlberg zu finden», sagt Riss. Zum einen gebe es weniger verfügbare Personen auf dem dortigen Arbeitsmarkt, zum anderen würden diese nun auch stärker von den Vorarlberger Unternehmen umworben.

Um gegen den Mangel vorzugehen, haben die Wirtschafts- und die Arbeiterkammer Vorarlberg bereits 2017 ein Zehn-Punkte-Programm eingeführt und wollen Vorarlberg bis 2025 in einen «Hotspot der Lehre» verwandeln. Das Programm zielt darauf ab, die Defizite der Lehranfänger zu kompensieren, Qualitätsstandards in der Lehrausbildung zu setzen und die Lehre als Bildungsweg attraktiv zu machen.

Auch Barbara Gysi, Präsidentin des Gewerkschaftsbunds St.Gallen sagt: «Einseitig auf Grenzgänger zu setzen wird je länger, desto weniger funktionieren.» Generell solle man möglichst viele Leute aus dem eigenen Land anstellen.

Löhne gleichen sich an

Offenbar verlieren auch die höheren Löhne in der Ostschweiz an Reiz: «Bei den Löhnen findet eine Angleichung statt – die Differenzen dies- und jenseits des Rheins nehmen ab», sagt Riss. So sei das Bruttoerwerbseinkommen der Arbeitnehmenden in Österreich zwischen 2010 und 2020 um über 23 Prozent angestiegen, in der Schweiz habe der Anstieg im gleichen Zeitraum nur knapp über sieben Prozent betragen. Eine erhebliche Lohndifferenz sei zwar weiterhin gegeben, sagt Riss. Aber:

«Die Bereitschaft für einen weiteren Arbeitsweg sinkt, wie uns entsprechende Rückmeldungen von Unternehmen aus der Region zeigen.»

Längerfristig zeichnet er ein düsteres Bild: «Die Ostschweiz muss sich auf eine grosse Lücke am Arbeitsmarkt einstellen.» Im laufenden Jahrzehnt würden die geburtenstarken Jahrgänge der «Babyboomer» in Pension gehen und es rückten vergleichsweise wenig Junge in den Arbeitsmarkt nach, sagt Riss.

Der Wettbewerb um die besten Köpfe wird intensiver

«Die Gesamtzahl der Grenzgänger dürfte zwar weiterhin leicht ansteigen und diese Entwicklung etwas abfedern». Doch das reiche bei weitem nicht. «Es ist davon auszugehen, dass dem Ostschweizer Arbeitsmarkt bis 2030 rund 50’000 Arbeitskräfte fehlen werden», sagt Riss und verweist dabei auf eine Studie, welche die IHK derzeit erarbeitet.

Unternehmen und die ganze Region müssten sich folglich dem Wettbewerb um die besten Köpfe stellen. Eine Allgemeinlösung für den Fachkräftemangel gebe es nicht. «Wichtige Aspekte sind aber unter anderem attraktive Tätigkeitsfelder, die Identifikation mit dem Unternehmen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die allgemeine Lebensqualität in der Region», so Riss weiter.

«Wir müssen die Arbeitsbedingungen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern und selbst genügend Personal ausbilden», fordert Barbara Gysi. Als Beispiele nennt sie die Gastronomie und die Pflege: Wenn bessere Arbeitsbedingungen geschaffen würden und das Personal attraktivere Löhne erhielte, wären mehr Leute bereit in diesen Sektoren zu arbeiten, beziehungsweise würden ihn nicht verlassen. Aber:

«Grenzgänger waren schon immer Teil unserer Wirtschaft», betont sie.

Dies sei auch nötig. «Das Gesundheitswesen beispielsweise würde ohne Grenzgänger nicht funktionieren», so Gysi.

