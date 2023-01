Fachkräftemangel «Das ist ein Hilferuf!»: Verband der Kantonspolizei St.Gallen kritisiert Politik und fordert Sonderkredit, um Beamte im Beruf zu halten Polizistinnen und Polizisten im Kanton St.Gallen hängen zunehmend ihren Job an den Nagel. Laut dem Präsidenten des Verbands der Kantonspolizei St.Gallen, Dominik Gemperli, liegt das vor allem an fehlenden Lohnperspektiven. Im Interview erklärt er, weshalb die Polizeikräfte gleiche Sofortmassnahmen wie die Pflegenden brauchen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 17.01.2023, 17.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beamte an der Arbeit in der Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Dominik Gemperli, der Kantonspolizei St.Gallen laufen schon seit Monaten die Leute davon. Ihr Verband wendet sich nun mit einer Mitteilung unter dem Titel «Es brennt bei der Zufriedenheit der St.Galler Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten» an die Medien. Warum gehen Sie genau jetzt an die Öffentlichkeit?

Dominik Gemperli: Die Medienmitteilung ist ein Hilferuf. Die Unzufriedenheit der Polizeikräfte ist inzwischen sehr gross, weil sie faktisch keine Lohnentwicklungsmöglichkeiten haben. Wir hoffen, dass der öffentliche Druck auf die St.Galler Regierung und den Kantonsrat bewirken kann, dass die Politik das Thema endlich mit der nötigen Ernsthaftigkeit angeht – und zwar schnell.

Kantonsrat und Verbandspräsident der Kantonspolizei St.Gallen Dominik Gemperli an der Novembersession. Bild: Benjamin Manser

Weshalb stimmt der Lohn nicht?

2019 wurde Nelo, das neue Lohnsystem des Kantons St.Gallen, eingeführt. Ob jemand eine Lohnerhöhung erhält oder nicht, hängt seither grundsätzlich von seiner Leistung ab. Bei der Polizei ist das aber nicht umsetzbar. Einerseits, weil wir nicht über faire Instrumente verfügen, um festzumachen, wann Leistungen gut sind, und andererseits, weil für eine adäquate Vergütung am Ende die finanziellen Mittel fehlen. Heute erhalten faktisch nur Polizeikräfte mit aussergewöhnlichen Leistungen eine Lohnerhöhung. Gute Leistungen werden nicht vergütet. Gleichzeitig ist die Belastung im Beruf gestiegen, auch weil sich die Gesellschaft verändert hat und Polizistinnen und Polizisten nicht mehr mit demselben Respekt begegnet wird wie früher.

Spart der Kanton Geld auf dem Buckel seiner Angestellten?

Ich würde der Regierung keine Absicht unterstellen. Aber Nelo muss mit mehr finanziellen Mitteln ausgestattet werden, damit es überhaupt umsetzen kann, was es sich zum Ziel gesetzt hat: Lohnerhöhungen bei guten Leistungen.

Stattdessen hat sich der St.Galler Kantonsrat für sein Personal für einen Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent entschieden. Zum Vergleich: Im Kanton Zürich betrug dieser drei Prozent. Was sagen Sie dazu?

Diese bescheidenen Lohnmassnahmen verschärfen die Situation nur noch weiter und erhöhen gar das Risiko, dass Polizeikräfte in Nachbarkantone abwandern – nicht nur nach Zürich, sondern auch in den Kanton Appenzell Innerrhoden, wo besonders junge Polizistinnen und Polizisten mehr finanzielle Wertschätzung erfahren.

Wie genau lauten Ihre Forderungen?

Das Personal braucht Lohnentwicklungsperspektiven, damit der Polizeiberuf attraktiv bleibt. Wir fordern deshalb schnelle Massnahmen von der Politik. Die SP schlägt gemäss kürzlicher Medienmitteilung für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege etwa einen Sonderkredit vor. Diesen Antrag will sie in der Februarsession des Kantonsrates vertreten, wo die Beratung zum Aufgaben- und Finanzplan stattfinden wird. Wir unterstützen diesen Antrag und wünschen uns gleichzeitig ebenfalls einen Sonderkredit für die Kantonspolizei zur Behebung des Fachkräftemangels. Die Regierung muss jetzt etwas unternehmen.

Trotz Personalmangels hilft die Kantonspolizei St.Gallen am WEF aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen