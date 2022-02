Logopädie: Fachkräftemangel erreicht Kanton St.Gallen

Fachkräftemangel «Angespannte Lage»: Im Kanton St.Gallen fehlen die Logopädinnen Die Suche nach Logopädinnen und Logopäden gestaltet sich immer schwieriger. Der nationale Fachkräftemangel zeigt sich auch im Kanton St.Gallen. Im Frühbereich warten 120 Kinder auf einen Therapieplatz. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Logopädinnen und Logopäden therapieren Menschen mit Sprach- und Sprechschwierigkeiten. Bild: Getty

Heidrun Ochsenreiter ist auf der Suche. Und das seit über einem Jahr. Die Bereichsleiterin Schule der Stiftung Kronbühl in Wittenbach findet keine Logopädin. Die Stelle wurde laut Ochsenreiter mehrfach ausgeschrieben – vergeblich. «Der Arbeitsmarkt in diesem Bereich gestaltet sich als extrem schwierig.» Und:

Heidrun Ochsenreiter, Bereichsleiterin Schule der Stiftung Kronbühl in Wittenbach. Bild: PD

«Unsere Bemühungen sind bisher erfolglos geblieben.»

Eine von drei Logopädiestellen bleibt somit wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls bis auf weiteres unbesetzt. Das hat Konsequenzen. Ochsenreiter:

«Leider kann deshalb die logopädische Einzelförderung momentan nicht allen Schülerinnen und Schülern angeboten werden.»

Das Kronbühl bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung Platz zum Leben, Wohnen und Lernen. Aktuell besuchen 71 Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Beeinträchtigungen die Tagesschule oder das Internat. Einzelförderung, auch im logopädischen Bereich, gehört laut Ochsenreiter zum schulischen Konzept.

Die Kinder und Jugendlichen des Kronbühls kommunizieren laut Ochsenreiter anders. «Beispielsweise über die Augen, mit einer elektronischen Hilfe wie dem Tablet, oder aber nicht mit Worten, sondern mit Lauten.» Um dies zu lernen, sei eine logopädische Betreuung zentral. Ochsenreiter sagt:

«Ohne eine Möglichkeit der Kommunikation sind unsere Kinder später noch mehr von der Gesellschaft und vom alltäglichen Leben ausgeschlossen.»

Therapien fallen ersatzlos aus

Markus Notter, Leiter Sprachförderzentrum Toggenburg in Wattwil. Bild: PD

Auch Markus Notter ist auf der Suche. Er leitet das Sprachförderzentrum Toggenburg in Wattwil, welches die Sprachheilschule für Kinder mit komplexen Spracherwerbsstörungen sowie den ambulanten logopädischen Dienst für die Schulen in der Region umfasst.

In der Sprachheilschule Toggenburg seien zwar alle Stellen besetzt. Und im schulischen logopädischen Dienst konnte Notter eine seit langem vakante Stelle in Hemberg besetzen. Doch für Wildhaus/Alt St.Johann ist Notter seit Sommer auf der Suche nach einer Logopädin oder einem Logopäden, und eine offene Stelle in Ebnat-Kappel wird voraussichtlich bis im Sommer unbesetzt bleiben. Notter sagt:

«Leider ist es nicht möglich, die Lücken zu schliessen. Dadurch fallen Therapien ersatzlos aus.»

Nadine Itel leitet die Dienststelle Schulgesundheit der Stadt St.Gallen, welche auch den Logopädischen Dienst umfasst. Zwar habe man bisher alle Vakanzen nahtlos wiederbesetzen können.

Nadine Itel, Leiterin Dienststelle Schulgesundheit der Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Doch auch in der Stadt St.Gallen bleibt der Fachkräftemangel in der Logopädie nicht unbemerkt.»

So gehen laut Itel auf Stellenausschreibungen nur sehr wenige Bewerbungen ein.

Bei Stellvertretungen sehe die Situation nochmals prekärer aus, hält sie Itel weiter fest. Es sei sehr schwierig, eine kurzfristige Stellvertretung vollumfänglich zu besetzen.

«Es kommt vor, dass sich auf eine Ausschreibung niemand meldet.»

Die Pensen müssten entweder «so gut es geht» intern aufgeteilt oder mit pensionierten Logopädinnen und Logopäden, die bereit sind für ein paar Lektionen einzuspringen, abgedeckt werden.

Steigende Schülerzahlen und mehr Pensionierungen

Der Kanton St.Gallen bestätigt die prekäre Lage in der Logopädie. Brigitte Wiederkehr, stellvertretende Leiterin des Amtes für Volksschule, sagt:

«Im Kanton St.Gallen ist die Situation für die Anstellung von Fachpersonen für sonderpädagogische Massnahmen aktuell angespannt.»

Gründe hierfür sind gemäss Wiederkehr die wachsenden Schülerzahlen und die hohe Zahl der Pensionierungen.

Die Logopädinnen oder Logopäden seien entweder bei den Schulträgern, logopädischen Diensten und Vereinigungen oder in einer Sonderschule angestellt. Im aktuellen amtlichen Schulblatt des Kantons St.Gallen, auf den Websites des Kantons und des Berufsverbandes der St.Galler Logopädinnen und Logopäden sind laut Wiederkehr aktuell sechs Stellen ausgeschrieben im Umfang von 285 Stellenprozenten. Auf das neue Schuljahr 2022/23 mit Beginn am 1. August sind aktuell neun Stellen ausgeschrieben im Umfang von 510 Stellenprozenten.

Mehr Interessenten als Plätze

Andrea Haid, Rektorin der Schweizer Hochschule für Logopädie in Rorschach. Bild: PD

Allein auf der Stellenplattform des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands sind über 80 Inserate aufgeschaltet. Um das Problem zu lösen, fordern Fachverbände schweizweit zusätzliche Studienplätze, wie der «Tages-Anzeiger» unlängst berichtete.

Die Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) ist eine von vier Deutschschweizer Ausbildungsorten. An der SHLR studieren laut Rektorin Andrea Haid vor allem angehende Logopädinnen und Logopäden aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und Zürich. In Rorschach ist die Nachfrage nach einem Logopädiestudium grösser als das Angebot. «Unsere Kapazität mit maximal 28 Studierenden pro Jahr ist gänzlich ausgeschöpft», sagt Haid.

«Seit mehreren Jahren haben wir mehr Bewerberinnen und Bewerber als Plätze.»

Das Interesse seitens der Studierenden ist da. Wird der Fachkräftemangel in der Logopädie also bald behoben sein? Das könne nicht gesagt werden, so die Rorschacher Rektorin.

120 Kinder warten auf einen Therapieplatz

Doch wie lange müssen Ostschweizer Kinder und Erwachsene momentan auf einen logopädischen Therapieplatz an den Schulen und anderen Institutionen im Schnitt warten?

Solche Zahlen würden nicht vergleichbar statistisch erfasst, und die Lage sei regional «sehr unterschiedlich stark angespannt», hält die Leiterin der Dienststelle Schulgesundheit der Stadt St.Gallen Nadine Itel fest. Gleichzeitig verweist sie auf eine kürzlich vom Berufsverband der St.Galler Logopädinnen und Logopäden (BSGL) durchgeführte Umfrage, die zeigte, dass im Frühbereich – also vor dem Kindergarteneintritt – bereits zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 etwa 120 Kinder im Kanton St.Gallen auf einen Logopädieplatz warteten.

Laut Itel gibt es dafür verschiedene Gründe. Nicht in jeder Gemeinde oder Region im Kanton würden freipraktizierende Logopädinnen und Logopäden arbeiten, die sich auf den Frühbereich spezialisiert haben. Wenn dieses Angebot fehle, würden die Kinder bei den logopädischen Stellen einer Schulgemeinde angemeldet. «Dort ist das Platzangebot zum einen aufgrund der steigenden Schülerzahlen, zum anderen durch den hohen Förderbedarf bei den schulischen Kindern mit teilweise sehr komplexen Störungsbildern ebenfalls sehr eingeschränkt», gibt Itel zu bedenken.

Der Logopädische Dienst der Stadt St.Gallen versuche, mittels «flexibler Lösungen» die Wartefristen für Kindergarten- und Schulkinder zu überbrücken, indem nebst der Therapie auch niederschwellige Beratungen angeboten würden, ergänzt Itel. «Eltern wird zum Beispiel gezeigt, wie man ein Bilderbuch sprachanregend erzählt, wie ein eventuell erhöhter Medienkonsum im Alltag gehandhabt oder wie ein sprachförderlicher Umgang mit verschiedenen Sprachen in einer Familie gepflegt werden kann.»

Schwerer Berufseinstieg für Quereinsteiger

Warum gestaltet sich die Suche nach einer Logopädin oder einem Logopäden also immer schwieriger? Warum müssen Kinder warten?

Markus Notter vom Sprachförderzentrum Toggenburg verweist auf die «sehr lange Ausbildung» (dreijähriges Vollzeitstudium), die nur schwer berufsbegleitend besucht werden könne. Das erschwere den Berufseinstieg für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger.

«Das ist insofern bedauerlich, als viele junge Menschen nach einer Berufslehre den Wechsel in einen sozialen Beruf machen.»

Die Arbeit in der Logopädie der Regelschule ist laut Notter zudem anspruchsvoller geworden. «Es kommen Kinder mit komplexeren Herausforderungen in die Therapie», sagt er. Das erfordere breitere Fähigkeiten und mehr Austausch mit den Lehrpersonen, den schulischen Heilpädagoginnen und Pädagogen sowie den Eltern. Da viele der jüngeren Logopädinnen und Logopäden mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs seien, werde es schwieriger, zentrumsferne Stellen zu besetzen, ergänzt der Toggenburger. «Erschwerend kommt hinzu, dass die Therapien zum Teil an verschiedenen Standorten angeboten werden müssen.» Dadurch würden Räume auch anderweitig genutzt, und die Logopäden müssten Material teilweise von Ort zu Ort mitnehmen.

Die Bereichsleiterin Schule der Stiftung Kronbühl nennt einen weiteren möglichen Grund für die schwierige Suche nach einer Logopädin oder einem Logopäden. «Ein Kind mit einer schweren Beeinträchtigung macht nur langsam Fortschritte», sagt Heidrun Ochsenreiter. Das könne frustrierend sein.

«Doch wenn ein Kind nach langer Arbeit lernt zu kommunizieren, ist das sehr bereichernd und erfüllend.»

Was ist Logopädie? Logopädinnen und Logopäden therapieren Menschen mit Schwierigkeiten beim Sprechen, Verstehen, Lesen, Schreiben, Schlucken oder mit der Stimme und fördern so deren Kommunikationsfähigkeit. In der Deutschschweiz kann man aktuell an vier Orten Logopädie studieren: an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz (BL), der Universität Freiburg, der Schweizerischen Hochschule für Logopädie (SHLR) in Rorschach sowie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Ab kommenden Herbst bietet die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Luzern neu einen Bachelorstudiengang Logopädie in der Zentralschweiz an. Die Hälfte des Unterrichts findet online statt. (bro)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen