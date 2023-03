Konflikt im OST-Departement Soziale Arbeit: Worum geht es?

Fachhochschule Konflikt im OST-Departement Soziale Arbeit liegt nun bei der Ombudsstelle: Worum geht es eigentlich? Eine Umfrage zur Abteilung Soziale Arbeit an der St.Galler Fachhochschule hat zu juristischem Streit geführt. Nun liegt der Fall bei der Ombudsstelle der OST, weshalb die Betroffenen weiterhin schweigen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 23.03.2023, 17.00 Uhr

Eindrückliche Architektur, aber offenbar keine Streitkultur: Blick aus der Bibliothek der Fachhochschule St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Departementsleiterin Soziale Arbeit der Fachhochschule OST verklagt Gewerkschaftssekretärin VPOD: Seit der Streit um eine Umfrage in der besagten Hochschulabteilung Anfang März publik geworden ist, fragt sich die Öffentlichkeit, was die Gründe für den offenbar seit langem schwelenden Konflikt sind. Ob es tatsächlich zum Gerichtsprozess kommt, wird sich bis Ende April zeigen – dann läuft die dreimonatige Frist zur Einreichung der Klage ab, nachdem Ende Januar eine Vergleichsverhandlung gescheitert ist.

In der möglichen zivil- und strafrechtlichen Klage macht die Departementsleiterin Verstösse gegen das Datenschutzgesetz und gegen Persönlichkeitsrechte geltend. Dies als Privatperson, doch wird sie von der Schulleitung der OST unterstützt, die mit Verweis auf ihre Fürsorgepflicht auch die gesamten Anwaltskosten übernimmt. Streitpunkt ist eine Umfrage, die der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) im Frühling 2022 auf Wunsch von Mitarbeitenden des Departements durchführte.

Zugang und Inhalt der Umfrage fragwürdig

Warum die Umfrage derart umstritten ist, lässt sich nur erahnen: Fragen und Antworten sind jedenfalls bislang unter Verschluss geblieben. Die OST äussert sich nicht zum laufenden Verfahren, wie sie auf Anfrage mitteilt.

Seitens des VPOD ist wenigstens so viel bekannt: Alle Mitarbeitenden sowie die Leitung des Departements erhielten einen Flyer in ihr Fach, auf dem der Link zur Umfrage stand. Dass der Link öffentlich zugänglich und die Umfrage technisch respektive theoretisch der ganzen Welt offenstand, trug der Gewerkschaft später die Kritik des Rektorats ein. Dabei sei aufgrund der angegebenen Mailadressen eine Teilnahme schulfremder Personen praktisch ausgeschlossen gewesen, heisst es beim VPOD.

Relevanter für die Öffentlichkeit ist die Frage, warum die Mitarbeitenden die Gewerkschaft bemühten. Diese hätten sich mit ihren Anliegen nicht gehört gefühlt und sich deshalb an den VPOD gewandt, sagt Gewerkschaftssekretärin Alexandra Akeret. Die Umfrage habe aufzeigen wollen, dass «eine Mehrheit der Mitarbeitenden mit aktuellen Entwicklungen im Departement unzufrieden» sei und dank Unterstützung der Gewerkschaft hoffe, «Gehör für ihre Anliegen zu finden». Mit anderen Worten: Das Stimmungsbild der Umfrage sollte helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ombudsstelle eingeschaltet

Was aber sind die Gründe für die Unzufriedenheit, was sind besagte Anliegen? Geht die Missstimmung auf die Besetzung der Departementsleitung zurück, die im Herbst 2019 nach dem Abgang der bisherigen Fachbereichsleiterin einen zweiten Anlauf brauchte? Wie ist die Stimmung in den andern Departementen am Fachhochschulstandort St.Gallen seit der 2020 neu gebildeten OST, also in der Wirtschaft (wo die Leitung ebenfalls nicht auf Anhieb gelang) und in der Gesundheit?

Auf diese und ähnliche Fragen gibt es vorläufig keine Antworten. Die betroffenen Mitarbeitenden schweigen aus dem gleichen Grund, der sie zum «Hilferuf» an die Gewerkschaft trieb: Sie befürchten personalrechtliche Konsequenzen. Und sie wollen der inzwischen angerufenen Ombudsstelle der OST eine Chance geben, die Probleme anzusprechen.

Auf die Ombudsperson verweist auch das Rektorat der OST. Die Ombudsstelle sei eine der Anlaufstellen, an die sich die Mitarbeitenden «niederschwellig und im Vertrauen in Konfliktsituationen wenden können», erklärt OST-Kommunikationschefin Eva Tschudi. «Die Ombudsstelle der OST ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, weshalb wir keine Auskünfte über Gespräche geben können.» Bereits zuvor liess die Schulleitung mitteilen, dass sie sich zum Inhalt der Umfrage und somit zum Gegenstand des laufenden Verfahrens nicht äussere. Dabei sei die OST im Rechtsstreit zwischen der Departementsleiterin und der Gewerkschaftssekretärin keine Partei.

Fehlende Partizipation, gestiegene Belastung

Besagte Gewerkschaftssekretärin Alexandra Akeret hält sich mit Auskünften zum langwierigen Konflikt ebenfalls zurück. Wenn die Gespräche der Ombudsstelle scheitern würden, gelangten die Mitarbeitenden allenfalls an die Öffentlichkeit. Bisher hätten sie kein Gehör gefunden, obwohl sie «viele konstruktive Gesprächsangebote» gemacht hätten, sagt Akeret.

Ohne die Konfliktgründe im Detail zu erläutern, nennt sie aus Sicht der Mitarbeitenden einige Stichworte: fehlende Partizipation, mangelnde Kommunikation und Mitsprache, eine abgelehnte Mediation, zunehmende Hierarchie und Top-down-Organisation, Missmanagement, fehlende Kritikfähigkeit und steigende Arbeitsbelastung. All dies habe im Departement eine «Angstkultur» entstehen lassen und das Arbeitsklima verschlechtert.

Die Zeit für die Gespräche drängt: Nach Ostern wollen die Mitarbeitenden wissen und allenfalls öffentlich kundtun, ob die Bemühungen der Ombudsstelle fruchten – und was getan wird, um das Arbeitsklima wieder zu verbessern.