Streit an der Fachhochschule OST eskaliert: Gewerkschaft verklagt

Fachhochschule Konflikt im Departement Soziale Arbeit der OST eskaliert: Abteilungsleiterin verklagt VPOD-Gewerkschaftssekretärin Eine Umfrage im Departement Soziale Arbeit an der Fachhochschule OST in St. Gallen hat einen schwelenden Konflikt zum juristischen Streit ausarten lassen. Gegen die Gewerkschaftssekretärin des VPOD liegt eine zivil- und strafrechtliche Klage wegen Datenschutzverletzung vor, eine Vergleichsverhandlung ist gescheitert. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 01.03.2023, 17.38 Uhr

An der Fachhochschule in St. Gallen gibt es einiges zu kitten – offenbar Schwerwiegenderes als die Sturmschäden wie hier im Frühling 2021. Bild: Reto Voneschen

Ein seit drei Jahren schwelender Konflikt um Entwicklungen im Departement Soziale Arbeit der Fachhochschule OST in St. Gallen hat zu einer Klage gegen die eingeschaltete Gewerkschaft geführt. Ein ungeheuerlicher Vorgang aus Sicht der angeklagten VPOD-Sekretärin und SP-Stadtparlamentarierin Alexandra Akeret, die den Fall via einen Artikel im Magazin «Saiten» publik werden liess.

«Für uns als Gewerkschaft ist es höchst befremdlich, dass eine mit Steuergeldern finanzierte Institution mit derart grobem Geschütz gegen eine Gewerkschaft vorgeht, statt sich mit uns als legitime Vertretung der Beschäftigten, um eine Konfliktlösung zu bemühen», lässt sich die Gewerkschaftssekretärin dort zitieren. Die OST tritt dabei nicht als Klägerin auf, sondern als Unterstützerin der Departementsleiterin. Diese hat als Privatperson eine zivilrechtliche und eine strafrechtliche Klage wegen Verstössen gegen Persönlichkeitsrechte und das Datenschutzgesetz angestrengt.

Umstrittene Zufriedenheitsumfrage

Der Grund für den juristischen Streit ist eine Umfrage, die der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) unter Angestellten des Departements Soziale Arbeit organisierte. Der Aufbau neuer Strukturen und personelle Leitungswechsel nach der Fusion der Fachhochschulen zur OST hatten zu anhaltenden Unstimmigkeiten und Unzufriedenheit geführt, wie «Saiten» schreibt. Mitarbeitende beklagten sich über fehlende Partizipation, schlechte Kommunikation und über Entscheide, die über ihre Köpfe hinweg getroffen wurden. Weil Aussprachen aus Sicht der Betroffenen nicht zu Verbesserungen führten, gelangten sie an die Gewerkschaft. In der Hoffnung, so Gehör zu finden.

Die im April 2022 mittels Flyern lancierte Umfrage fragte nach der Zufriedenheit und auch nach der Rolle der Departementsleiterin. Man habe diese «sehr überlegt formuliert», sagt VPOD-Sekretärin Akeret und die Resultate nicht nur interessierten Mitarbeitenden, sondern auch der Leitung der OST vorgestellt. Im Gegensatz zum Rektor habe sich die Departementsleiterin aber nicht für die Ergebnisse interessiert und nach anfänglicher Gesprächsbereitschaft parallel mit Klagen reagiert. Dies mit der Begründung, die Fragen bezüglich ihrer Position verletzten Persönlichkeitsrechte und verstiessen gegen das Datenschutzgesetz. Zudem habe die Gewerkschaft die Umfrage ohne Einwilligung lanciert.

Schlichtungsverfahren gescheitert

Die Departementsleiterin lässt sich von Daniel Glasl und einer Kollegin von der Zürcher Kanzlei Bratschi vertreten, einem auf Persönlichkeitsrechte spezialisierten Rechtsanwalt, der schon Mandate für den ehemaligen Botschafter Thomas Borer und den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch übernahm. Er forderte im Schlichtungsverfahren vom VPOD eine Löschung der Umfrageresultate auf allen Kanälen und eine Entschuldigung bei allen Gremien der OST und den Mitarbeitenden des Departements Soziale Arbeit. Ausserdem solle die Gewerkschaft eine Parteientschädigung in Höhe von 10 000 Franken als reduzierte Beteiligung an die Anwaltskosten zahlen.

Der VPOD wies die Vereinbarung zurück. Die Forderungen seien «ein krasser Versuch, die Arbeitnehmendenvertretung mundtot zu machen», sagt Alexandra Akeret. «Wir haben in der Schweiz ein Koalitionsrecht und ein Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Es kann nicht sein, dass Arbeitgebende den Gewerkschaften vorschreiben, wie sie ihre Arbeit zu machen haben.»

OST stellt sich hinter Departementsleiterin

Wenn es nun zum Gerichtsfall kommt, gehe es um «die Zivilklage der Departementsleiterin aufgrund der unzulässigen Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte», sagt Eva Tschudi, Kommunikationschefin der OST. «Wir sind nicht Partei.» Jedoch stehe die Hochschule hinter der Departementsleiterin bei der Wahrung ihrer legitimen Interessen und übernehme auch die Anwaltskosten.

Von einem Angriff auf die Gewerkschaften könne keine Rede sein, hält die OST in ihrer Stellungnahme zum Fall fest: Man anerkenne «die gesellschaftliche Rolle von Gewerkschaften und deren wichtige Funktion bei arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen». Jedoch erwarte man, dass «solche Umfragen in professioneller und methodisch korrekter Weise durchgeführt werden und dass eine Gewerkschaft die Vorschriften des Datenschutzgesetzes einhält».

Die Gewerkschaftssekretärin habe im Fall der «Zufriedenheitsumfrage» aus Sicht der OST «in mehreren Punkten gesetzeswidrig gehandelt und die Persönlichkeitsrechte der Departementsleiterin verletzt», heisst es weiter. Ihre Weigerung, diese Daten zu löschen, habe nun zur juristischen Auseinandersetzung geführt. «Nachdem sämtliche aussergerichtlichen Versuche, die Sache einvernehmlich zu erledigen, gescheitert sind, hat sich die betroffene Person entschieden, den zur Verfügung stehenden Rechtsweg zu beschreiten. Darüber sind die zuständigen Instanzen der OST informiert, und sie unterstützen die Departementsleiterin in dieser Sache.»

Vorstoss im Kantonsrat geplant

Demgegenüber erklärt die Gewerkschaftssekretärin, man habe die Umfrage «sehr überlegt formuliert» und «keinen wissenschaftlichen Anspruch gehabt, sondern ein Stimmungsbild zum Konflikt abholen wollen». Es seien «keine Fragen zur Departementsleiterin persönlich gestellt worden, sondern zu ihrer Arbeit». Akeret erhält Rückendeckung vom VPOD-Vorstand, namentlich von Andrea Schöb, der Präsidentin der kantonalen Personalverbände-Konferenz. Sie sammle derzeit die Fakten und plane einen politischen Vorstoss, sagt die SP-Kantonsrätin und künftige Ratspräsidentin.

Die Aussichten, dass der Konflikt doch noch aussergerichtlich beigelegt werden kann, sind gering; die Fronten scheinen verhärtet. Was immer auch zum Beilegen des Streits beitragen könne, sei willkommen, sagt OST-Sprecherin Eva Tschudi. Und nein, ein ähnlicher Fall sei in der Geschichte der Fachhochschule noch nie vorgekommen.

