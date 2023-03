Katrin Alder beendet Männerregierung Appenzell Ausserrhoden

Exekutive Eine Frau für Ausserrhoden: Katrin Alder könnte die Ära der reinen Männerregierung beenden Am kommenden Sonntag wird Katrin Alder vermutlich das reine Männergremium im Ausserrhoder Regierungsrat sprengen. Die liberale Politikerin aus dem Hinterland hat als einzige Kandidatin gute Chancen. Selina Schmid Jetzt kommentieren 09.03.2023, 11.55 Uhr

Katrin Alder kandidiert als einzige für den freien Sitz in der Ausserrhoder Regierung. Bild: Marius Eckert

Der Ausserrhoder Regierungsrat ist seit 2019 ein reines Männer-Quintett. Die Freisinnige Katrin Alder wird das vermutlich am kommenden Sonntag ändern. Sie strebt als einzige Kandidatin die Nachfolge von Finanzdirektor Paul Signer an. Alder wäre erst die vierte Frau in der Ausserrhoder Regierung.

Dabei wählte das Ausserrhoder Stimmvolk die ersten Ostschweizer Regierungsrätinnen überhaupt. Das FDP-Duo Marianne Kleiner und Alice Scherrer traten 1994 in die Exekutive ein, fünf Jahre nach dem Ausserrhoder Ja zum Frauenstimmrecht. Seit dem Rücktritt von Marianne Koller-Bohl 2017 ist der Regierungsrat ausschliesslich mit Männern besetzt.

Frauen stellen 20 Prozent in den Exekutiven

Nach dem Ausserrhoder Duo schafften in allen Ostschweizer Kantonen Frauen den Sprung in die Exekutive. Jüngst hat sich der Frauenanteil bei gut 20 Prozent eingependelt. In St.Gallen und im Thurgau sitzen je zwei Frauen im Regierungsrat.

In Appenzell Innerrhoden sitzt mit der Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless erst die dritte Frau in der Standeskommission. Alt Bundesrätin Ruth Metzler und Antonia Fässler hatten das Amt vor ihr inne.

Es gab in der Vergangenheit einige Kandidatinnen, die den Schritt in die Exekutive verpasst hatten. Katrin Alder hat dagegen äusserst gute Chancen.

Sozialer Ausgleich und tiefe Steuern

Denn Alder ist eine liberale Kraft aus dem Ausserrhoder Hinterland. Im Spektrum der FDP sieht sich Alder finanzpolitisch eher rechts. Gegenüber der «Appenzeller Zeitung» sagte sie kürzlich, dass sie sich dafür einsetzen wolle, so viel Geld wie möglich den Steuerzahlenden zu überlassen. So bezeichnet sie etwa die letzte Steuererhöhung des Kantons 2018 als Fehler, durch den immerhin Schulden abgebaut werden konnten.

Gesellschaftspolitisch sieht sie sich in der Mitte. Die Schere zwischen Arm und Reich dürfe laut Alder nicht weiter auseinander gehen. Darum brauche es einen sozialen Ausgleich und ein Sozialsystem.

Alder setzte sich zuletzt stark für die Reform der Ausserrhoder Gemeindestrukturen ein. Der Kanton will Fusionen zwischen den 20 Gemeinden vorantreiben und hatte erst vier bis 20 Gemeinden vorgeschlagen. Alder aber schlug vor, das Spektrum auf drei bis fünf zu beschränken. Der Regierungsrat folgte ihrem Vorstoss.

Alder gilt als gewissenhaft, sachlich und ehrgeizig. Sie selbst hält sich nicht für ehrgeizig. Es gehe ihr um spannende Aufgaben und komplexe Themen. «Es geht mir nicht um Prestige, sondern um die Arbeit und die Menschen.» Aber wenn sie sich für etwas engagiere, dann richtig.

Die ewige Kandidatin

Die Wahl zur Regierungsrätin wäre die natürliche Fortsetzung ihrer politischen Karriere. Acht Jahre lang war Alder Einwohnerrätin in Herisau, sass im Vorstand der Kantonspartei und ist seit 2013 Kantonsrätin. 2020 präsidierte sie das Gremium. So fiel Alders Name in den letzten Jahren regelmässig, wenn es in Appenzell Ausserrhoden ein wichtiges politisches Amt zu besetzen galt. Als sie ihre Kandidatur für den Kantonsrat bekannt gab, titelte diese Zeitung: «Die ewige Kandidatin tritt nun an.»

Bisher verhinderten die Umstände den Schritt. Nun aber passe der Zeitpunkt, sagte Alder kürzlich. Ihre drei Söhne sind erwachsen. Sie waren mit ein Grund, warum Alder lange mit der Kandidatur wartete. Alder sagte: «Für mich war klar, dass ich viel Zeit mit ihnen verbringen wollte.»

Ausserdem wurde der operative Teil des Familienunternehmens Alder Bau AG 2021 verkauft. 2011 machte sich Alder selbstständig als Unternehmens­beraterin und Führungscoach. Auch das sei sie nun bereit zu pausieren.