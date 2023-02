ESC Liverpool: Der Toggenburger Remo Forrer vertritt die Schweiz

Eurovision Song Contest «Ich sehe den Eurovision Song Contest als zweite Chance»: Der Toggenburger Remo Forrer möchte richtig durchstarten Remo Forrer lebt seinen Traum: 2020 gewann der heute 22-Jährige «The Voice of Switzerland». Nun wird er die Schweiz beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten und freut sich, bald zum ersten Mal auf einer so grossen Bühne stehen zu dürfen. Nina Steiner Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.23 Uhr

Remo Forrer ist jetzt hauptberuflich Musiker und arbeitet einen Tag in der Woche als Immobilienmakler. Bild: PD

Wieso haben genau Sie es verdient, die Schweiz beim Eurovision Song Contest (ESC) zu vertreten?

Remo Forrer: Meine Einstellung hat mir beim Auswahlverfahren sicher geholfen. Ich habe sehr viel Humor und versuche immer alles positiv zu sehen. Bei «The Voice of Switzerland» 2020 konnte ich mich schon beweisen. Leider kam mir direkt danach Corona in die Quere. Ich sehe meine Teilnahme am ESC als zweite Chance, mit meiner Musikkarriere richtig durchzustarten und freue mich riesig darauf.

Sie treten in grosse Fussstapfen: Luca Hänni und Gjon’s Tears haben es in den letzten beiden Jahren unter die Top 3 geschafft. Wie gehen Sie damit um?

Die Messlatte liegt auf jeden Fall hoch und ich möchte an den Erfolg anknüpfen. Nach dem Auftritt möchte ich sagen können: Ich habe 100 Prozent gegeben. Nervös bin ich generell selten, ich nehme alles recht gelassen. Allerdings bin ich sicher, dass sich das in diesem Fall spätestens in Liverpool ändern wird.

Am 9. Mai ist es so weit: Das ESC-Halbfinale findet in Liverpool statt. Wie bereiten Sie sich bis dahin auf den Wettbewerb vor?

Langweilig wird es bestimmt nicht. Die letzten beiden Tage war ich auf einem Videodreh in Berlin und bin erst gestern Abend nach Hause gekommen. Als Nächstes stehen die Vorbereitungen für den Song-Release am 7. März an. In zwei Wochen treffe ich die Choreografinnen und Choreografen, um die Showeinlage für meinen Auftritt einzuüben. Bis jetzt hatte ich noch nie die Möglichkeit, mich so gut auf eine Performance vorzubereiten. Beim Auftritt wird alles bis ins kleinste Detail sitzen.

Im Vorfeld finden auch noch einige Veranstaltungen statt, wie etwa die ESC-Preparty in Amsterdam am 15. April. Das ist ein Konzert, wo verschiedene ESC-Acts auftreten werden. Das bietet uns die Möglichkeit, unsere Songs schon vor dem ESC einem ausländischen Publikum vortragen zu können. Wir sehen dadurch, wie die Leute auf uns reagieren.

Worauf freuen Sie sich beim Wettbewerb?

Ich stand noch nie auf einer so grossen Bühne, darauf freue ich mich. Das ganze Event fasziniert mich. Ich kann es kaum erwarten, die Acts der verschiedenen Länder kennen zu lernen. Viele Kulturen treffen aufeinander, aber unsere Leidenschaft für die Musik verbindet uns alle. Es ist eine riesige Ehre, mein Land vor einem so grossen Publikum vertreten zu dürfen und zu wissen, dass die ganze Schweiz mitfiebern wird. Natürlich ist das gleichzeitig auch viel Druck, aber ich freue mich darauf.

Wie bringen Sie ihren Job als Immobilienmakler und Ihre Musikerkarriere unter einen Hut?

Glücklicherweise ist man in dieser Branche recht flexibel. Ich zeige den Leuten oft abends die Häuser und habe dann zu den üblichen Bürozeiten Zeit für die Musik. Ohne zu wissen, dass ich beim ESC dabei sein werde, habe ich mein Pensum dieses Jahr deutlich reduziert. Ich habe den Entschluss gefasst, mich auf die Musik zu fokussieren und arbeite jetzt nur noch einen Tag in der Woche als Makler.

Verfolgen Sie grössere Ziele?

Ich muss sagen, dass ich aktuell meinen Traum lebe. Es war schon immer mein Wunsch, so viele Leute mit meiner Musik zu erreichen. Ich bin mega dankbar, dass es jetzt klappt. Mein Ziel ist also: So weitermachen wie bisher. Ich lebe im Moment und plane selten weit voraus. Durch meine Spontanität habt sich schon so manche Tür geöffnet.

Ist es Zufall, dass der letzte ESC-Kandidat der Schweiz auch Ostschweizer war?

Wir haben hier sehr viele talentierte Musiker, allerdings auch verteilt in der ganzen Schweiz. Es ist aber schon irgendwie lustig. Marius Bear und ich wohnen nur etwa zehn Minuten entfernt voneinander. Ich darf mich bei ihm melden, wenn ich Fragen habe oder Tipps brauche. Das ist sehr wertvoll.