Fussball-EM: Ist die Ostschweiz schon in Stimmung?

Euro 2021 Bald startet die Fussball-EM: Ist die Ostschweiz überhaupt in Stimmung? Die Absage der Europameisterschaft 2020 war für viele Fussballfans enttäuschend. Nun wird der 60. Geburtstag des Turniers nachgeholt. Noch hält sich die Feierlaune bei den Ostschweizern in Grenzen. Gabriela Schmid 09.06.2021, 05.00 Uhr

Weil man die Europameisterschaft letztes Jahr verschoben hatte, wurde der offizielle Name «UEFA EURO 2020» beibehalten. Oftmals ist jedoch von «Euro 2021» die Rede. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Fussball-Europameisterschaft steht kurz vor dem Anpfiff. Mit einem Jahr Verspätung machen die Türkei und Italien am kommenden Freitag auf dem Rasen des Olympiastadions in Rom den Auftakt. Bereits am Samstag können die Schweizer im Match gegen Wales bejubelt werden. Doch hat das Fussballfieber schon die Ostschweiz erfasst? Oder hat die Coronapandemie auch die EM-Freude getrübt?

Wenig Aufregung bei Kindern

Zwei Tage vor der EM: Spätestens jetzt sollten auf den Pausenplätzen der Schulen eifrig Panini-Bilder getauscht werden. Der Blick in den «Städtli Kiosk» nahe dem Schlosshafen Arbon verrät etwas anderes. Die sonst beliebten Fussball-Sammelbilder finden bisher nur wenig Käufer: «Die Kinder haben es noch nicht so richtig darauf abgesehen, zumindest bei uns nicht», erzählt Kioskbesitzer Fabian Valt.

Anfangs habe auch das Design für Verwirrung gesorgt. Auf der Verpackung sowie den Stickern prangt nämlich die Jahreszahl 2020. Dennoch ist Valt positiv gestimmt:

«Sobald die Spiele beginnen, kommen auch die Verkaufszahlen in Schwung.»

Mitfiebern im kleinen Kreis

Auf der Schlosswiese unweit vom Kiosk fanden in Vorjahren bis zu 4000 Fussballfans zusammen. Doch trotz weitreichender Lockerungen, sind die Hürden für Grossveranstaltungen noch immer gross. Dies bekommt auch Urs Brülisauer, Leiter Events bei Radio FM1, zu spüren. Das traditionelle Public Viewing am Arboner Seeufer sei in diesem Jahr nicht durchführbar, wie Brülisauer gegenüber dem SRF sagt. Ein Event mit nur 300 Personen lohne sich schlichtweg nicht.

Wegen der Nachfrage habe man eine Alternative geprüft – das alte Fussballstadion Espenmoos in St.Gallen. Das Gesuch zur Durchführung eines Pilotevents mit 1000 Besuchern wurde am Montag allerdings zurückgezogen.

Zusammenkünfte im kleineren Rahmen sind jedoch möglich, wie es der Sportverein Rehetobel beweist. Freiwillig zuständig für die Organisation ist Georg Tobler: «In meinen Kreisen ist die Vorfreude schon da.» Besonders die Schweizer Spiele seien in der Vergangenheit immer gut von den Dorfbewohnern besucht gewesen. Dieses Jahr habe er ein flaues Gefühl, denn bekannte Gesichter aufgrund der Kapazitätsbeschränkungen vom Festzelt abweisen zu müssen sei nicht angenehm:

«Ich denke man wird Verständnis haben. Wir hoffen trotz allem auf gute Stimmung.»

Restaurants und Beizen profitieren

Profiteure der strikten Regelungen für Grossveranstaltungen sind lokale Beizen. So stattet sich etwa das Restaurant Habsburg in Widnau mit Bildschirmen aus. Nicht zum ersten Mal werden hier im Garten die wichtigsten Spiele gezeigt: «Die Leute erwarten das auch ein bisschen», sagt Lara Sieber, stellvertretende Geschäftsleiterin der Bar. Allgemein seien die Gäste trotz Corona gut gelaunt – man gönne sich sogar mehr:

«Man merkt, dass die Menschen Unterhaltung brauchen.»

Bekannt für die Übertragung von Sportveranstaltungen ist das BBC in Gossau. Pünktlich zur EM öffnet das Lokal nach einer langen Coronapause wieder seine Türen. Die Vorbereitungen sind bereits im Gange, wie Mediensprecherin Rita Bolt sagt: «Unsere EM-Arena wird mit 48 Landesfahnen dekoriert und ähnelt einer Fussballarena.»

Geringe Nachfrage bei Fanartikel

Ob Fahnen, Fussbälle oder exklusive Fantrikots – bei Anlässen wie der Europameisterschaft ist die Nachfrage hoch. Wegen der ausfallenden Public-Viewing-Events entschied sich Patrick Henner, Inhaber des unabhängigen Sportgeschäfts «Päddy Sport» in Arbon, dieses Jahr jedoch gegen den Verkauf von Fanartikel.

Zu lange sei die konkrete Durchführung der Euro unklar gewesen. «Die Trikots müssen wir normalerweise einige Monate im Voraus bestellen. Eine nachträgliche Bestellung oder allfällige Rücksendungen sind nicht möglich», erklärt der Geschäftsführer. «Das Risiko war mir einfach zu gross», fügt Henner hinzu. Ohnehin mache sich die Vorfreude bei den Kunden nicht bemerkbar:

«Die Stimmung ist gleich Null.»