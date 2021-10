Ethik «Corona hat uns als Team auch zusammengeschweisst»: Spitalseelsorgerin Karin Kaspers-Elekes im Interview Corona hat die Spitäler gefordert: vollbelegte Intensivbetten, Besuchsverbot und die Hilflosigkeit angesichts der hohen Sterberate. Karin Kaspers-Elekes hat als Unfall- und Notfallpsychologin die Beschäftigten auf den Intensivstationen unterstützt. Sie ist auch Co-Leiterin des Ethikforums. Ida Sandl Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.20 Uhr

Karin Kaspers-Elekes ist evangelische Spitalseelsorgerin im Kantonsspital Münsterlingen. Bild: Tobias Garcia

Wie haben Sie als Spitalseelsorgerin die Coronawellen erlebt?

Die Coronawellen, die wir bisher erlebt haben, waren strenge Zeiten für alle Beteiligten. Die Behandlungsteams kamen durch die langen Arbeitszeiten und die intensive Betreuung an ihre Grenzen. Dazu kamen vor allem anfangs viele Unsicherheiten. Patienten und Angehörige hatten und haben grosse Ängste. Viele Menschen sind in kurzer Zeit gestorben. Trauerwege mitzugehen, das war und ist noch intensiver, als ich es vorher erlebt habe. Uns als Team hat Corona, denke ich, auch zusammengeschweisst.

Was heisst das?

Wenn man eine schwere Zeit miteinander durchsteht, kann das Team gestärkt daraus hervorgehen. Auch wenn sich eine solche Zeit wohl niemand wünschen würde. Wir sind ein interprofessionelles Behandlungsteam aus Ärztinnen und Ärzten, Pflegefachpersonen, Psychologinnen und Spitalseelsorgerinnen. Wir haben in dieser Zeit erlebt, dass wir uns aufeinander verlassen können. Es wurden neue Vertrauensstrukturen aufgebaut. Wir haben uns besser kennen und verstehen gelernt.

Was hilft in solch schweren Zeiten?

Wenn die Bedingungen schwierig sind, dann ist die Kommunikation im Team besonders wichtig. Dass man sich getraut, offen Fragen zu stellen, Skepsis rechtzeitig zu äussern und manchmal auch einen schweren Entscheid miteinander zu tragen. Das stärkt sowohl die Teams als auch die einzelnen Teammitglieder.

Wie konnten Sie die Mitarbeitenden konkret unterstützen?

Nach aussergewöhnlich belastenden Situationen sind Gespräche im Sinn notfallpsychologischer Interventionen hilfreich. Diese Unterstützung steht den Mitarbeitenden rund um die Uhr zur Verfügung. Und auch wenn über spirituelle Ressourcen vielleicht nicht so oft gesprochen wird: In Krisenzeiten werden sie auch bei professionell im Gesundheitswesen Tätigen zum Thema.

Sie sind Co-Leiterin des Ethikforums in Münsterlingen. Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit?

Wir sprechen noch nicht über die Vergangenheit. Mir ist noch einmal neu bewusst geworden, wie wichtig der bewusste Umgang mit Wertehaltungen und das Gespräch darüber ist – für und mit den Kranken, aber auch in den Behandlungsteams. Für Menschen in besonders schwierigen, existenziell herausfordernden Situationen ist ein Kriseninterventionsteam eingerichtet worden. Für den Fall, dass sich im Laufe dieser Pandemie die Ressourcen verknappen sollten, also zum Beispiel Beatmungsplätze knapp werden, sind die Entscheidungskriterien und -strukturen unter ethischen Gesichtspunkten frühzeitig diskutiert worden.

Macht das Entscheidungen über Leben und Tod einfacher?

Das würde ich so nicht formulieren. Zum Glück sind wir nicht an diese letzten Grenzen gestossen in der bisherigen Pandemiesituation. Und: Wer im Gesundheitswesen arbeitet, hat hohe ethische Ansprüche. Was dieser Mensch als «gut» und als seine eigene «Lebensqualität» versteht, wird in alle Entscheidungen weitmöglichst einbezogen. Es ist wohl niemals einfach für alle Beteiligten, eine Therapie einstellen zu müssen und der Natur ihren Lauf zu lassen, wenn keine Möglichkeit zur Verbesserung des Gesundheitszustands eines Menschen besteht. Eine Grenzerfahrung. Es ist möglich, dem Leben zu dienen. Nicht alles aber ist beherrschbar.