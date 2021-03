Ertragsausfälle «Rettungsanker für Schifffahrt auf Untersee und Rhein»: SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher verlangt Anpassung der Härtefallregelung Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein braucht dringend finanzielle Unterstützung, sie gilt laut Bund aber nicht als Härtefall. Nationalrätin Edith Graf-Litscher will das ändern. Adrian Vögele 04.03.2021, 17.45 Uhr

Im Coronajahr 2020 erlitten alle Schifffahrtsbetriebe in der Schweiz massive Verluste, so auch die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Bild: Donato Caspari

Am 2. April soll es wieder losgehen: Dann startet die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) in die neue Saison. Allerdings ist sie wegen der massiven Verluste im Coronajahr 2020 finanziell schwer angeschlagen. «Die URh braucht jetzt dringend einen Rettungsanker», sagt die Thurgauer SP-Nationalrätin und Verkehrspolitikerin Edith Graf-Litscher. Jedoch: Bei den bisher eingerichteten staatlichen Hilfen fällt die Schifffahrtsgesellschaft durch die Maschen. Laut Bund hat sie kein Anrecht auf Härtefallunterstützung, weil die öffentliche Hand zu mehr als 10 Prozent an ihr beteiligt ist: Der Anteil des Kantons Thurgau beträgt 15,3 Prozent, jener des Kantons Schaffhausen 17,6 Prozent.